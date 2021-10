Offres: AirPods Pro avec MagSafe et AirPods 3 Obtenez des réductions sur Amazon (jusqu’à 29 $ de réduction)

Nous suivons quelques remises sur les dernières versions des AirPods d’Apple aujourd’hui, y compris les AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe et les AirPods 3.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

À partir des AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe, ce modèle est maintenant en vente pour 219,99 $ sur Amazon, contre 249,00 $. Il s’agit de la meilleure remise en cours sur ce modèle et du prix le plus bas que nous ayons jamais enregistré.

La seule différence entre les AirPods Pro 2019 et les AirPods Pro 2021 avec étui de chargement MagSafe est l’étui de chargement MagSafe lui-même ; sinon, les AirPods Pro sont exactement les mêmes. Pour cette raison, si vous ne vous souciez pas de MagSafe, vous pouvez économiser de l’argent et obtenir les AirPods Pro pour 197,00 $ en ce moment sur Amazon.

Les nouveaux AirPods 3 ont également une légère remise aujourd’hui, disponible pour 174,99 $, en baisse de 179,00 $. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une remise particulièrement importante, il s’agit de la première remise en espèces que nous avons suivie et elle est disponible pour expédition en un à deux jours ouvrables.

Nous suivons les ventes de chaque modèle d’AirPod dans notre guide Meilleures offres AirPods, alors assurez-vous de mettre cette page en signet pendant que vous magasinez pour les écouteurs sans fil.

