Offres: AirTag 4-Pack tombe à 87,99 $ pour les membres Amazon Prime

Woot a aujourd’hui le pack de 4 AirTag d’Apple à l’état neuf à 87,99 $ pour les membres Amazon Prime, contre 99,00 $. Si vous n’êtes pas membre Prime, le prix du pack de 4 sera de 92,99 $.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec Woot. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Les membres Prime peuvent voir cette remise en se connectant à leur compte Amazon sur le site Web de Woot. Ensuite, les 5 $ de réduction supplémentaires seront ajoutés automatiquement lorsque vous placerez le pack de 4 AirTag dans votre panier.

Cet accord durera jusqu’au 30 novembre ou jusqu’à ce que Woot soit épuisé. La livraison actuelle est estimée entre le 24 et le 29 novembre, et il existe l’option de livraison standard gratuite habituelle pour les membres Prime.

Nous gardons une trace de toutes les meilleures offres de cette saison dans notre Résumé du Black Friday 2021. Vous pouvez également trouver plus de nos offres quotidiennes et d’autres offres dans notre Récapitulatif des offres.

