Offres: Amazon baisse le prix du MacBook Air M1 de 256 Go à un nouveau plus bas de 849,99 $ (149 $ de rabais)

in

Offres: le MacBook Air 512 Go M1 d’Apple atteint un nouveau prix bas à 1 099 $ (150 $ de rabais)

Amazon propose aujourd’hui le MacBook Air M1 de 512 Go pour 1 099,00 $, contre 1 249,00 $. Cela bat le prix de vente précédent d’environ 50 $ et représente un nouveau prix bas pour ce modèle du MacBook Air 2020. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site….