Offres Amazon Echo: Echo Show à des prix record le week-end

in

Si vous recherchez un nouvel appareil d’affichage intelligent, Amazon propose actuellement des réductions de prix de 30 $ à 35 $ sur trois appareils Echo Show. L’Echo Show 5 (1re génération), l’Echo Show 5 (2e génération) et l’Echo Show 8 sont tous à des prix record sur Amazon.

L’Amazon Echo Show 5 (1re génération) a bénéficié de quelques remises depuis sa sortie en 2019, mais la baisse de prix actuelle de 35 $ est la meilleure offre que nous ayons vue (maintenant 44,99 $, était 79,99 $).

Cependant, Amazon a publié une version plus récente de son plus petit écran intelligent, l’Amazon Echo Show 5 (2e génération), plus tôt cette année. Nous n’avons pas vu le coût baisser du prix de sortie de 84,99 $ jusqu’à présent. La baisse de prix de 30 $ laisse l’Echo Show 5 (2e génération) à un prix record de 54,99 $.

Si vous recherchez un écran intelligent légèrement plus grand, l’Echo Show 8 d’Amazon (2e génération) est également à un prix record de 99,99 $. C’est la première baisse de prix que nous avons vue depuis la sortie de l’Echo Show 8 plus tôt cette année et c’est une bonne baisse. 30 $ ont été réduits par rapport au prix initial de 129,99 $, ce qui vous permet d’économiser 23% sur le dernier appareil de la gamme Echo Show 8.

Alors, laquelle de ces bonnes affaires devriez-vous choisir ? La première génération d’Amazon Echo Show 5 est une option d’entrée très abordable sur le marché des écrans intelligents et possède le même écran de 5,5 pouces que la nouvelle version de deuxième génération. Mais si vous pouvez vous permettre les 10 $ supplémentaires, la deuxième génération a un meilleur appareil photo (2MP contre 1MP) et est disponible en plus de couleurs.

Pour un écran intelligent plus grand, vous pouvez opter pour l’Echo Show 8, qui dispose d’un écran de 8 pouces. L’appareil photo 13MP et l’écran plus grand rendent l’Amazon Echo Show 8 encore meilleur pour les appels vidéo et vous pouvez rejoindre les appels Zoom – une fonctionnalité non disponible avec l’Echo Show 5.

Vous n’êtes pas aux États-Unis ? Faites défiler vers le bas pour les meilleures offres Amazon Echo dans votre région.

Les meilleures offres Amazon Echo Show d’aujourd’hui

Amazon Echo Show 5 (1re génération) : 79,99 $. 44,99 $ sur Amazon

Économisez 35 $ – L’Amazon Echo Show 5 2019 est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 44,99 $. C’est le prix le plus bas auquel nous ayons jamais vu cet écran baisser et nous n’avons pas vu cette économie de 35 $ depuis février. Cette offre est actuellement disponible dans les couleurs noir et argent, donc si vous recherchez un petit écran élégant pour la maison intelligente, vous voudrez faire cette bonne affaire avant qu’il ne soit trop tard.

Voir l’offre

Amazon Echo Show 5 (2e génération) : 84,99 $ 54,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $- Le tout nouveau Echo Show 5 2021 est maintenant en vente pour seulement 54,99 $. Il s’agit d’une économie impressionnante de 30 $ sur ce dernier appareil et c’est également la première remise que nous avons vue depuis sa sortie en juin. Cet écran intelligent abordable de 5 pouces offre un nouvel appareil photo amélioré, ce qui signifie que la qualité des appels vidéo est supérieure à celle de son prédécesseur. Cette offre est disponible en 3 couleurs différentes, y compris la nouvelle couleur bleue élégante et seulement 10 $ de plus que le modèle 2019 – c’est une excellente offre.

Voir l’offre

Amazon Echo Show 8 (2e génération) : 129,99 $ 99,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $- Amazon vient de baisser le prix du tout nouveau Echo Show 8 à seulement 99,99 $. C’est la première fois que nous voyons le nouvel appareil présenté dans la vente et c’est une excellente occasion d’acheter le tout nouvel écran de maison intelligente pour moins de 100 $. Avec un appareil photo supérieur de 13 MP et un processeur plus rapide, l’Echo Show 8 de 8 pouces (2e génération) est un grand pas en avant par rapport à la 1ère génération. Si vous recherchez un nouvel écran de maison intelligente avec toutes les dernières fonctionnalités d’Alexa, alors cela vaut la peine de consulter cette offre Echo Show 8.

Plus d’offres Amazon Echo Show

Nous rassemblons tous les meilleurs prix et offres Amazon Echo pour que vous n’ayez pas à le faire.