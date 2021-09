Offres: Amazon prend jusqu’à 100 $ de réduction sur les tablettes iPad Pro 2021

Aujourd’hui, nous suivons une poignée d’offres sur l’iPad Pro 2021 dans les configurations 11 pouces et 12,9 pouces. Vous aurez la possibilité d’économiser jusqu’à 100 $ sur ces modèles, qui se concentrent également sur les tablettes Wi-Fi uniquement et sont tous disponibles sur Amazon.

À partir de l’iPad Pro 11 pouces Wi-Fi 128 Go, vous pouvez obtenir cette tablette pour 749,00 $, en baisse de 799,00 $. Nous avons vu ce modèle à un prix inférieur dans le passé, mais il s’agit d’un solide deuxième meilleur accord d’Amazon en tant que point d’entrée dans l’écosystème iPad Pro 2021.

Deuxièmement, l’iPad Pro 11 pouces Wi-Fi de 512 Go est au prix de 999,99 $, contre 1 099,00 $. Il s’agit du prix le plus bas que nous ayons jamais enregistré sur cette tablette, et seul Amazon offre la remise pour le moment.

Si vous achetez une tablette plus grande, Amazon propose l’iPad Pro 128 Go Wi-Fi 12,9 pouces pour 999,00 $, contre 1 099,00 $ ; et aussi le modèle Wi-Fi 256 Go à 1 099,00 $, contre 1 199,00 $.

De plus, le clavier magique iPad Pro 12,9 pouces correspondant (2021) bénéficie d’une légère remise sur Amazon cette semaine. Vous pouvez obtenir l’accessoire pour 324,88 $, contre 349,00 $ en noir, ce qui est un plus bas historique d’Amazon.

Pour encore plus d’offres iPad, consultez notre guide complet des meilleures offres pour iPad. Dans ce guide, nous suivons les meilleures remises en ligne pour iPad, iPad mini, iPad Air et iPad Pro.