Offres: Amazon présente la première remise sur le MacBook Pro 14 pouces, obtenez le modèle 8 cœurs M1 Pro 512 Go pour 1 949,99 $ (50 $ de rabais) [Updated]

Amazon a présenté sa toute première remise sur le tout nouveau MacBook Pro 14 pouces. Vous pouvez obtenir le modèle 8 cœurs M1 Pro 512 Go pour 1 949,99 $, en baisse par rapport à 1 999,00 $. Cette vente de 50 $ est la première fois que nous suivons un accord sur le MacBook Pro 14 pouces sur Amazon, et le deuxième accord global après les offres d’Expercom.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Apple vient d’annoncer les nouveaux modèles de MacBook Pro cette semaine, et ils sont disponibles dans des options de taille 14 pouces et 16 pouces. Au moment de la rédaction, aucune offre MacBook Pro 16 pouces n’est disponible sur Amazon, mais assurez-vous de garder un œil sur notre guide Meilleures offres MacBook pour savoir quand celles-ci commencent à apparaître.

Les acheteurs doivent noter que le MacBook Pro 14 pouces est actuellement en pré-commande sur Amazon. Vous pouvez toujours commander le bloc-notes aujourd’hui à prix réduit, et il devrait commencer à être expédié le jour du lancement, le 26 octobre.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro présentent un look repensé, avec un affichage plein écran qui comprend une encoche avec une webcam 1080p. Ils comprennent des puces M1 Pro et M1 Max, dotées d’un processeur à 10 cœurs avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs à haute efficacité. Cela rend les nouveaux modèles jusqu’à 70 % plus rapides que la génération précédente.

Vous pouvez trouver encore plus de réductions sur d’autres MacBook en visitant notre guide Meilleures offres pour MacBook Pro et MacBook Air. Dans ce guide, nous suivons chaque semaine les remises les plus importantes pour les derniers modèles de MacBook, alors assurez-vous de le mettre en signet et revenez souvent si vous achetez un nouvel ordinateur portable Apple.

Mettre à jour: Quelques heures après notre publication, Amazon a également commencé à réduire le MacBook Pro 16 pouces. Vous pouvez obtenir le modèle 10-Core M1 Pro, 1 To pour 2 649,99 $, contre 2 699,00 $.