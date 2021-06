Offres Amazon Prime Day TV: meilleures offres sur LG, Samsung et Sony 2021

O

u cours de la dernière année, même les plus extravertis d’entre nous ont raccroché leurs tenues de soirée au profit de tenues plus douillettes. Les soirées en ville sont devenues Deliveroo et Netflix, tandis que la socialisation avec des amis a pris une tournure virtuelle.

C’est alors que nous avons tous réalisé les limites de notre technologie. De nos ordinateurs portables incapables de suivre nos horaires chargés de la FMH, à nos téléviseurs qui n’offrent pas les dernières émissions de binge-watching la HD qu’ils méritaient. Plus maintenant.

Amazon Prime Day approche à grands pas – il aura lieu cette année du 21 au 22 juin – et il n’y a vraiment pas de meilleur moment pour mettre à niveau vos appareils électroniques.

Le géant de la vente au détail en ligne comprend toujours une offre exceptionnelle de téléviseurs de toutes tailles pouvant être livrés directement à votre domicile – aucun IRL ne lutte sous le poids requis.

Que vous recherchiez un modèle adapté à votre nouvelle maison, créez une ambiance home cinéma ou égayez la pièce d’amis, il existe des options allant de 32″ à plus de 65″ pour votre plus grand plaisir.

Les remises ne sont disponibles que pour les clients Amazon Prime. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l’adhésion vous donne droit à une livraison gratuite le lendemain ainsi qu’à toute une série d’autres avantages, notamment Amazon Video, des tonnes de livres électroniques gratuits et Amazon Music. Tout cela pourrait être à vous pour 79 £ par an (environ 6,58 £ par mois), ou si vous préférez payer mensuellement, c’est 7,99 £. Pour les étudiants parmi vous, il y a une remise pour seulement 3,99 £ par mois. Vous pouvez également maximiser l’essai gratuit de 30 jours.

Si l’on se fie à l’année dernière, les offres se présentent sous de nombreuses formes, de celle étiquetée sur les meilleures bannières de sites Web d’Amazon aux ventes éclair qui durent pendant une durée limitée. Obtenez-les avant qu’ils ne soient partis.

Consultez notre édition ci-dessous pour acheter les meilleures offres avant Amazon Prime Day TV. Magasinez par taille.

MEILLEUR CHOIX D'OFFRES TV

Téléviseur intelligent LG 55NANO866NA 55″ 4K Ultra HD NanoCell

LG

Améliorez votre ancien téléviseur avec ce modèle de LG. Il a une résolution 4k Ultra HD, une technologie d’affichage à LED et des emplacements HDMI et USB. Il est également possible d’ajouter un support mural. Il est disponible dans le cadre des ventes Amazon Prime Day avec une remise de 440 £.

Sony BRAVIA KD49XH81 49 pouces LED 4K Ultra HD (HDR – Smart TV

Sony

Avec toutes les cloches et les sifflets, ce modèle Sony Bravia ne manquera pas d’élever votre binge-watching. Il dispose d’un écran 4K X-Reality Pro pour rendre l’image aussi claire et réaliste que possible avec des couleurs vives. Le Dolby Vision et Audio donne une sensation immersive de cinéma. Il est disponible avec une remise de 270 £.

Panasonic TX-50HX800BZ 50 pouces 4K Multi HDR LED LCD Smart TV avec Dolby Vision, Dolby Atmos, Freeview Play

Panasonic

Dans le cadre de la vente Amazon Prime Day, vous trouverez ce téléviseur Panasonic qui a été peint avec le pinceau à prix réduit à 270 £ de moins que le prix de vente conseillé d’origine. Il comprend un écran 4k HDR avec Bright Panel Plus, Dolby Vision et Atmos et fonctionne avec Alexa et Google Assistant.

Apple TV (32 Go, 4e génération)

Amazon

Le streaming portable n’a jamais été aussi simple en introduisant Apple TV dans votre vie – et avec 30 £ de réduction sur ce Amazon Prime Day, il n’y a pas de meilleur moment pour faire du shopping. C’est un petit boîtier qui se connecte à votre téléviseur via le port HDMI. Une fois opérationnel, vous pouvez mettre en miroir votre ordinateur portable, votre téléphone ou votre tablette directement sur le petit écran.

Meilleures offres Amazon Prime Day TV par taille

Meilleures offres sur les téléviseurs de moins de 32 pouces

Sharp-1T-C24BE0KR1FW

Meilleures offres sur les téléviseurs 32″

Toshiba-32WK3C63DB

Meilleures offres sur les téléviseurs 43″

JVC

Meilleures offres sur les téléviseurs 43″

Meilleures offres sur les téléviseurs 50″

Meilleures offres sur les téléviseurs 55 pouces

LG

Meilleures offres sur les téléviseurs 58″

Philips-Ambilight

Meilleures offres sur les téléviseurs 65″

Panasonic-TX-65HX580BZPanasonic TX-65HX580BZ Téléviseur intelligent LCD 4K Ultra HD Multi HDR de 65 pouces – était : 749 £, maintenant : 549 £Sony BRAVIA KE65A8/P – Smart TV de 65 pouces – était : 2 399 £, maintenant : 1 799 £LG 65UP77006LB Téléviseur LED intelligent 4K UHD HDR de 65 pouces – était : 899,99 £, maintenant : 799,99 £Panasonic TX-65HX700B Téléviseur Android 4K HDR de 65 pouces – était : 749 £, maintenant : 639 £LG 65NANO866NA 65″ 4K Ultra HD NanoCell Smart TV – était : 899 £, maintenant : 679 £HISENSE 65U8QFTUK Smart TV Quantum Series 1000 nits 4K UHD HDR – était : 1 699 £, maintenant : 899 £LG UN80 65UN80006LA 65 POUCES Smart 4K UHD TV – était : 699 £, maintenant : 629 £PHILIPS Téléviseur OLED Ambilight 65OLED705/12 65 pouces – était : 1 499 £, maintenant : 1 399 £ HISENSE 65A6GTUK (65 pouces) 4K UHD Smart TV – était : 799 £, maintenant : 639 £

Meilleures offres sur les téléviseurs 70″ et plus

LG-Electronics-Uk-Ltd.-75NANO906NA

