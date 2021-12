Offres: Amazon propose des AirPods Max au meilleur prix cette année (429 $ en deux couleurs) [Update: Sold Out]

Nous avons gardé un œil sur les offres AirPods à la suite du Black Friday, et avant aujourd’hui, seuls les AirPods 3 ont vu un retour des prix du Black Friday. Cependant, Amazon propose désormais les AirPods Max à leur meilleur prix de l’année de 429,00 $ en bleu ciel et gris sidéral, en baisse de 549,00 $.

Si vous avez raté cette offre la semaine dernière, aujourd’hui pourrait très bien être l’une des dernières fois en 2021 que vous pourrez commander les AirPods Max à ce prix à temps pour les vacances. Space Grey est en stock et arrivera d’ici le 8 décembre pour les utilisateurs aux États-Unis, mais la disponibilité de Sky Blue diminue rapidement et pourrait ne pas être expédiée à votre emplacement à temps pour le 24. Commandez maintenant si vous êtes intéressé.

Le prix d’Amazon sur les AirPods 3 est de 149,99 $, en baisse de 179,00 $, et ce modèle est en stock et arrivera également la semaine prochaine. Nous suivons les ventes de chaque modèle d’AirPod dans notre guide Meilleures offres AirPods, alors assurez-vous de mettre cette page en signet pendant que vous magasinez pour les écouteurs sans fil.

Mettre à jour: Cet accord a maintenant expiré pour les modèles AirPods Max Space Grey et Sky Blue.

Histoires liées

Amazon propose aujourd'hui les AirPods Max d'Apple à 439,99 $ en argent, bleu ciel et gris sidéral. Tous les modèles sont en stock et prêts à être expédiés aujourd'hui.

Amazon a présenté aujourd'hui un nouveau prix bas de tous les temps sur les AirPods Max, disponible à 429,98 $ dans toutes les couleurs, à l'exception du gris sidéral. Tous les modèles sont en stock et prêts à être expédiés aujourd'hui également.

Les AirPods Max Space Grey d'Apple ont reçu une nouvelle remise sur Amazon aujourd'hui, faisant passer les écouteurs à 477,77 $, contre 549,00 $. Seul le gris sidéral est disponible à ce nouveau prix bas historique pour les AirPods Max, mais le bleu ciel et le vert ne sont que légèrement plus élevés à 489,99 $.

Les AirPods Max ont reçu une remise encore plus importante sur Amazon aujourd'hui, faisant passer les écouteurs à 489,00 $, contre 549,00 $ dans certaines couleurs. Le bleu ciel et le gris sidéral sont disponibles à ce prix, et le rose est disponible pour un peu plus à 490,30 $.

Amazon propose aujourd'hui les AirPods Max d'Apple pour 532,32 $, contre 549,00 $. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une remise particulièrement importante, il s'agit de l'un des meilleurs prix que nous ayons maintenant suivis pour les AirPods Max. Les couleurs Silver et Space Gray sont disponibles à ce prix et prêtes à être expédiées aujourd'hui directement depuis Amazon.

Amazon et Best Buy proposent aujourd'hui une offre sur les écouteurs AirPods Max d'Apple. Vous pouvez obtenir les AirPods Max pour 469,99 $, contre 549,00 $ (79 $ de réduction).

Après une offre de 100 $ sur les AirPods Max d'Adorama la semaine dernière, Amazon et Best Buy poursuivent aujourd'hui avec une solide deuxième meilleure offre sur les écouteurs haut de gamme. Vous pouvez obtenir les AirPods Max pour 454,99 $, contre 549,00 $ (94 $ de réduction).

Histoires populaires

Elon Musk exhorte ses clients à acheter du « Tesla Cyberwhistle » au lieu du chiffon de polissage Apple

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a encouragé les clients à acheter le « Cyberwhistle » pour 50 $ au lieu du chiffon de polissage très discuté d’Apple. La page produit, que Musk a partagée sur Twitter mardi soir, propose un sifflet en acier inoxydable en édition limitée avec le même design distinctif du Tesla Cybertruck : Inspiré par Cybertruck, le Cyberwhistle en édition limitée est un objet de collection premium fabriqué à partir de …

Le nouvel iPhone SE serait sur la bonne voie pour une sortie au premier trimestre 2022

Apple prévoit de lancer un iPhone SE de troisième génération au premier trimestre 2022, selon le cabinet d’études taïwanais TrendForce. Si ce délai s’avère exact, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil soit publié d’ici la fin mars. Comme indiqué précédemment, TrendForce a déclaré que le nouvel iPhone SE resterait un smartphone de milieu de gamme avec une prise en charge supplémentaire de la 5G : en termes de développement de produits, Apple est…

Cinq fonctionnalités à attendre du MacBook Air 2022

En 2022, Apple va publier une version mise à jour du MacBook Air avec certains des changements de conception les plus importants que nous ayons vus depuis 2010, lorsque Apple a introduit les options de taille 11 et 13 pouces. Dans la vidéo ci-dessous, nous mettons en évidence cinq fonctionnalités que vous devez connaître sur la nouvelle machine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Plus de design en coin – MacBook actuel…

Cyber ​​Monday : l’Apple TV 4K d’origine tombe à 99,99 $ pour les membres Amazon Prime

Nous suivons les offres de produits et d'accessoires Apple pour le Cyber ​​Monday 2021 aujourd'hui, et Woot propose désormais une remise solide sur la génération précédente d'Apple TV 4K 32 Go. Vous pouvez obtenir cet appareil à l'état neuf pour seulement 99,99 $ si vous êtes membre d'Amazon Prime. Notez que cette vente ne durera qu'une journée.

Apple révèle les applications et les jeux iOS les plus téléchargés de 2021

En plus de nommer ses choix éditoriaux pour les meilleures applications et jeux de 2021, Apple a partagé aujourd’hui des graphiques pour les applications et jeux gratuits et payants les plus téléchargés aux États-Unis en 2021. L’application iPhone gratuite la plus téléchargée était TikTok, suivie de YouTube , Instagram, Snapchat et Facebook. Les applications iPhone les plus payantes comprenaient Procreate Pocket, HotSchedules, The Wonder Weeks et Touch…

Apple présente un nouveau programme de mise à niveau MacBook pour les partenaires commerciaux

Lundi 29 novembre 2021 7h38 PST par Sami Fathi

En association avec CIT en tant que partenaire financier, Apple a lancé un nouveau programme de mise à niveau Mac pour les petites entreprises et les partenaires commerciaux d’Apple, qui permet aux entreprises de distribuer et de mettre à niveau facilement leurs flottes de MacBooks à un prix abordable à tous leurs employés. Comme indiqué sur le site Web du CIT, partagé par Max Weinbach, les partenaires commerciaux Apple peuvent distribuer le MacBook Pro 13 pouces,…

AirPods transparents et prototypes d’adaptateur secteur 29W Surface sur les photos

Des images de prototypes transparents d’AirPod et d’un adaptateur secteur Apple de 29 W ont été partagées sur Twitter par le collectionneur d’appareils Apple Giulio Zompetti. Les prototypes, qui semblent être des AirPod de première ou de deuxième génération, comportent du plastique transparent le long de la tige et autour du côté extérieur de l’écouteur, avec le plastique blanc normal sur le côté intérieur de l’écouteur. Les boîtiers transparents sont …

Apple prévoit de remplacer l’iPhone par un casque AR dans 10 ans

Apple prévoit de remplacer l’iPhone par un casque de réalité augmentée (AR) dans 10 ans, un processus qui devrait apparemment commencer dès l’année prochaine avec le lancement d’un casque, selon un récent rapport. Rendu conceptuel du casque AR d’Apple par Antonio De Rosa Dans une note aux investisseurs vue par MacRumors, l’éminent analyste Ming-Chi Kuo a expliqué que « l’objectif d’Apple est…