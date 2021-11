Offres: Amazon réduit chaque modèle de l’iPad Pro 12,9 pouces 2021 (jusqu’à 150 $ de réduction)

Amazon propose de nombreux prix bas de tous les temps sur l’iPad Pro 12,9 pouces d’Apple à partir de 2021, à partir de 999,00 $ pour la tablette Wi-Fi 128 Go. Ces ventes représentent jusqu’à 150 $ de réduction, et tous les modèles sont en stock et prêts à être expédiés d’Amazon dès aujourd’hui.

Nous suivons également un retour du meilleur prix que nous ayons jamais vu sur l’Apple Pencil 2 sur Amazon, disponible pour 99,00 $, en baisse de 129,00 $. Tous ces produits sont vendus directement sur Amazon.

iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi 128 Go – 999,00 $, contre 1 099,00 $ (100 $ de réduction, le plus bas jamais atteint) Wi-Fi 256 Go – 1 099,00 $, contre 1 199,00 $ (100 $ de réduction) Wi-Fi 512 Go – 1 249,00 $, contre 1 399,00 $ (150 $ de réduction, le plus bas jamais atteint) Wi-Fi 1 To – 1 649,00 $, contre 1 799,00 $ (150 $ de rabais, le plus bas jamais atteint) Wi-Fi 2 To – 2 049,99 $, contre 2 199,00 $ (149 $ de rabais, le plus bas jamais vu) Cellulaire 128 Go – 1 199,99 $, contre 1 299,00 $ (99 $ de rabais) 256 Go Cellulaire – 1 299,99 $, contre 1 399,00 $ (99 $ de réduction, le plus bas jamais atteint) Cellulaire 512 Go : 1 449,99 $, contre 1 599,00 $ (149 $, le plus bas jamais atteint) Cellulaire 1 To : 1 899,99 $, contre 1 999,00 $ (99 $) Cellulaire 2 To : 2 249,99 $, contre 2 399,00 $ ( 149 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)



