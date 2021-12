Offres: Amazon UK a le pack Ring Fit Adventure Nintendo Switch en stock

La semaine dernière, Nintendo UK a abandonné une poignée de packs matériels Switch comprenant Ring Fit Adventure et un Switch, ainsi que des jeux supplémentaires. Cette semaine, il semble qu’Amazon UK se lance également dans l’action.

L’offre de base d’Amazon UK est la même – 309,99 £ pour un code de téléchargement numérique Switch et Ring Fit Adventure, plus le contrôleur Ring-Con et la sangle de jambe requis – et il y a aussi un deuxième pack qui lance Just Dance 2022. Vous savez, juste au cas où Ring Fit ne vous fatiguerait pas et que vous ayez encore de l’énergie pour danser avec les pandas.

Le forfait Just Dance coûte 338,99 £, ce qui signifie que vous obtiendrez le jeu d’Ubisoft pour 29 £, ce qui vous fera économiser 99 pence sur le prix autonome actuel de Just Dance 2022. Hé, chaque petit geste compte, n’est-ce pas ?

