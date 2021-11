Offres anticipées d’Amazon

11/10/2021 à 00:10 CET

Rafa Sardaigne

Devenez l’événement qui anticiper les achats de noël dans le feu des promotions sur toutes sortes de produits, maintenant le Black Friday – qui sera célébré le vendredi 26 novembre– Ce n’est plus un jour ponctuel.

Dans la plupart des magasins ils prolongent les offres dans le temps, les jours avant et après. Cette augmente les chances de trouver le meilleur prix dans l’un des produits que nous avons tant désiré toute l’année. Et c’est que, bien qu’il reste un peu plus de deux semaines pour le Black Friday 2021, Amazon fêter l’arrivée de cette date avec leur offres anticipées.

Ces derniers jours le panorama s’anime d’offres spéciales « Vendredi noir précoce » que dans certaines occasions ils arrivent à 40% de remise. Quelque chose de particulièrement intéressant cette année, puisque le problèmes d’approvisionnement dans le monde entier, ils rendent parfois le stock très limité.

Acer Nitro 5, l’ordinateur portable le plus gaming proposé

La marque taïwanaise revient à la mêlée avec son ordinateur portable Acer Nitro 5 AN515-55 15,6 pouces avec son design de jeu caractéristique. Compter avec un clavier rétroéclairé avec quatre zones et un écran 60 Hz avec dalle IPS, pour les gamers les plus perfectionnistes !

Vous avez installé le Processeur Intel Core i5-10300H à 4 cœurs, la puissante carte graphique 6 Go GDDR6 RTX 2060 et 16 Go de RAM DDR4 pour des jeux illimités.

De plus, il dispose d’un Disque dur SSD d’une capacité de 512 Go, accompagné d’une connectivité sans fil WiFi 6 et d’une multitude de connexions.

Acer Nitro 5 | ACHETER SUR AMAZON POUR 809 €

Aspirateur robot et laveur de sol Cecotec Conga 1790 Ultra

Cet aspirateur robot professionnel est 4 en 1 : balaie, aspire, essuie et nettoie toute la surface recouverte de manière ordonnée et intelligente avec Wi-Fi et App.

Il dispose de la nouvelle technologie SmartGyro 3.0. Une nouvelle navigation soignée pour un clean plus efficace et intelligent, plus intuitif et prédictif que son prédécesseur. Grâce à ses capteurs gyroscopiques, de proximité, anti-chocs et anti-chute, il nettoie toute la surface couverte de votre habitation. Il peut être contrôlé avec l’application pour appareils mobiles.

Cecotec Conga 1790 Ultra. | ACHETER SUR AMAZON POUR 169 €

Téléviseur intelligent Philips 4K

Ce téléviseur OLED 55 pouces (139 cm) avec la technologie Ambilight sur 3 côtés crée une expérience télévisuelle immersive. Les LED intelligentes créent une lueur de lumière et agrandissent visuellement l’écran.

Garanties Smart TV 4K images très réalistes, avec la technologie OLED, qui rend les tons noirs plus profonds et les couleurs plus intenses. Avec le téléviseur de 55 pouces, vous obtiendrez des détails réalistes, des couleurs éclatantes et des mouvements fluides. Avec HDR 10+, vous pouvez profiter d’une qualité d’image réaliste.

Ce modèle est à 44% de réduction. Une remise incroyable avec laquelle nous pouvons obtenir le Philips Smart TV 4K pour 709,01 euros.

Le téléviseur Philips Smart TV 4K. | ACHETER SUR AMAZON POUR 709,01 €

FOCUS F3 5G

L’appareil le plus puissant de POCO à ce jour, POCO F3, Il a le processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G.

Ce modèle est livré avec un processeur Qualcomm Kryo 585 amélioré avec une vitesse d’horloge principale allant jusqu’à 3,2 GHz, ainsi que la connectivité 5G très rapide associée au GPU ultra-rapide Qualcomm Adreno 650. Ces jours-ci, il est à 20% de réduction : 279,99 € !

Le Poco F3 5G. | ACHETER SUR AMAZON POUR 279,99 €

Tondeuse à barbe Philips OneBlade – Grosse remise !

Philips OneBlade est un produit qui tailler, tracer et raser toute longueur de cheveux. La technologie OneBlade intègre un lame de coupe rapide (200 mouvements par seconde) avec un système de double protection, offrant un rasage confortable.

OneBlade ne se précipite pas trop pour protéger votre peau même dans les zones les plus sensibles. Coupez les cheveux, pas la peau !

La tondeuse Philips OneBlade. | ACHETER SUR AMAZON POUR 22,99 €

Set de deux poêles anti-adhésives WMF en inox pour 40,99 euros et plus de 40% de remise

Ces poêles de la gamme Devil qui ont aujourd’hui une remise de 42%, donc on peut économiser près de 30 euros, sont en acier inoxydable Cromargan 10/18. Et ils ont également un revêtement antiadhésif Durit Protect Plus de haute qualité, sans « pfoa ».

Une qualité qui permet de cuisiner avec moins de matières grasses, car comme les aliments ne collent pas, il n’est pas nécessaire de les utiliser avec trop d’huile ou de beurre, et ils faciliteront également le nettoyage, car les aliments sortiront sans pratiquement aucun besoin de une éponge.

La poignée est ergonomique, avec protection contre les flammes, et sa base garantit une répartition homogène de la chaleur.

Poêles antiadhésives WMF. | ACHETER SUR AMAZON POUR 40,99 €

Jeu de société version espagnole, Les Châteaux de Bourgogne, presque à moitié prix

Avec une remise de 43% et le meilleur prix de sa petite histoire sur Amazon, on retrouve aujourd’hui ce jeu de société pour 1 à 4 joueurs. Un défi exigeant et stratégique avec une variété optimale d’options de jeu grâce aux 10 extensions incluses.

Il est recommandé pour plus de 12 ans Et tout au long des 5 phases, les joueurs gagnent des points de victoire grâce au commerce, à la construction stratégique, à la planification intelligente et à des délibérations réfléchies.

Tout pour les joueurs peut installer de nouveaux bâtiments et châteaux, commercez le long de la rivière, extrayez de l’argent, conduisez un élevage de bétail et bien plus encore dans ce jeu classique de style européen de Stefan Feld.

Le jeu contient : 1 plateau, 16 plateaux joueurs, 9 plaques prédécoupées (avec plus de 300 tuiles), 9 dés, 8 pions, instructions.

Jeu de société en version espagnole ‘Les Châteaux de Bourgogne’. | ACHETER SUR AMAZON POUR 25,40 €