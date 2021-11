Offres anticipées Walmart Black Friday 2021

La prochaine phase de la vente Walmart Black Friday, Walmart Deals for Days, commence le lundi 22 novembre à 19 h HE. Mais vous n’avez pas à attendre jusque-là – nous avons trouvé d’excellentes offres pour le Black Friday que vous pouvez acheter chez Walmart dès maintenant.

Vous voulez un démarrage rapide sur les offres? Le détaillant à grande surface offre à ses abonnés premium Walmart + un accès à la vente Walmart Black Friday quatre heures plus tôt, à 15 h HE. Cela fait quatre heures pour conclure des offres sur les AirPods et les écouteurs, les jouets les plus en vogue de cette saison, les téléphones Samsung et Apple, les vêtements et plus encore devant le grand public. Des exclusions s’appliquent. L’offre Walmart + Early Black Friday ne s’étend pas aux membres d’essai – vous devrez être payé pour acheter tôt.

(Photo: CBS Essentials)

Nous avons trouvé les meilleures offres de la vente Black Friday de Walmart à partir du 22 novembre et les avons répertoriées ci-dessous. Mais si votre carte de crédit fait un trou dans votre poche, Walmart propose des tonnes d’offres que vous pouvez acheter dès maintenant. Leurs ventes pré-Black Friday actuellement publiées incluent des remises importantes sur les Airpods Apple, les streamers Roku, les Chromebooks Samsung, les jouets et les gadgets de cuisine. De plus, il y a une très bonne affaire sur le robot aspirateur Shark à vidage automatique pour 288 $ qui vaut la peine de vérifier ci-dessous.

La vente Walmart Black Friday sera lancée en magasin le 26 novembre à 5 h, heure locale.

👉 Voir toutes les offres du Black Friday de Walmart maintenant

Mis à part les offres, avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se profilent pendant la saison des vacances, vous voudrez peut-être commencer vos achats maintenant. Certains des jouets les plus populaires de 2021 sont déjà épuisés et les magasins peuvent ne pas avoir une disponibilité constante des articles pour lesquels vous achetez cette année, surtout si vous procrastinez.

Heureusement, Walmart propose maintenant d’excellentes offres pour le Black Friday. Comme la vente anticipée du Black Friday chez Best Buy et la vente anticipée du Black Friday sur Amazon, les offres de Walmart sont un moyen intelligent d’obtenir de bons prix et de garantir également que vous aurez quelque chose de formidable à offrir en cette période des fêtes. Découvrez nos offres préférées chez Walmart sur la technologie Apple, Keurig et plus que vous pouvez accrocher dès maintenant.

Ce sont les meilleures offres chez Walmart en ce moment

Console PlayStation 5: 499 $



La console de jeu très convoitée sera réapprovisionnée chez Walmart le 22 novembre. La PlayStation 5 de Sony propose des temps de chargement quasi instantanés pour les jeux PS5 installés, un gameplay à haute fréquence d’images (120 ips) pour les jeux compatibles, un contrôleur haptique sans fil avec microphone intégré et Graphiques 4K.

Nous avons mis un bouton « Vérifier le stock maintenant » ci-dessous afin que vous puissiez vérifier et voir si vous pouvez attraper un réapprovisionnement surprise PS5. (Cette offre est en ligne uniquement.)

Console Xbox Series X : 499 $

(Photo : Xbox via Walmart)

La console Xbox Series X est la Xbox la plus rapide et la plus puissante de tous les temps, avec une puissance de traitement de 12 téraflops. L’appareil de jeu est rétrocompatible avec des milliers de jeux des quatre générations de consoles Xbox. La Xbox Series X est à peu près aussi difficile à trouver chez les détaillants que la Sony PS5, mais Walmart dit qu’elle sera réapprovisionnée le 22 novembre. (Cette offre est en ligne uniquement.)

Apple Watch série 3 avec GPS : 109 $

(Photo : Apple via Walmart)

La montre Apple axée sur le sport vous permet de suivre tous vos objectifs de mise en forme. Portez-le pendant les entraînements pour surveiller vos mouvements et votre fréquence cardiaque ou partager votre activité quotidienne avec vos amis. L’Apple Watch Series 3 avec GPS est étanche jusqu’à 50 mètres. L’appareil est compatible wifi et Bluetooth.

Console Xbox Series S : 299 $

(Photo : Xbox via Walmart)

Contrairement à la PS5 et à la Xbox série X, la console Xbox série S sera probablement disponible en magasin le 26 novembre (en supposant qu’elle ne se vende pas). L’appareil de jeu offre une vitesse et des performances de nouvelle génération avec l’architecture de vitesse Xbox, alimentée par un SSD personnalisé et un logiciel intégré. Il inclut une rétrocompatibilité, afin que les joueurs puissent jouer à des milliers de jeux des quatre générations de consoles Xbox.

Téléviseur intelligent 4K 70″ avec Roku : 398 $

(Photo: ONN. via Walmart)

Ce téléviseur intelligent intègre le système d’exploitation Roku facile à utiliser (et facile à personnaliser), qui donne accès à des milliers de chaînes de télévision payantes et gratuites. Vous ne connaissez pas beaucoup son nom de marque (Onn), mais ce téléviseur Roku 70″ est noté 4,3 étoiles chez Walmart – et vous aurez du mal à trouver un autre téléviseur 70″ avec Roku cuit pour ce prix.

Chromebook Samsung 4 : 129 $

(Photo : Samsung via Walmart)

L’une des offres les plus populaires chez Walmart ce Black Friday est toujours disponible: vous économisez plus de la moitié lorsque vous achetez ce Chromebook Samsung lors de la vente Offres de jours de Walmart. Cet appareil mince de 11,6 pouces dispose de 4 Go de mémoire, d’un clavier et d’un trackpad pleine taille et d’une commande vocale avec Google Assistant. Vous trouverez peut-être de meilleurs Chromebooks à vendre en cette période des fêtes, mais vous aurez du mal à en trouver un autre à moins de 100 $.

Aspirateur robot sans sac Shark EZ à vidange automatique : 288 $



(Photo : Requin via Walmart)

Nous avons vu un certain nombre de bonnes affaires sur les aspirateurs robots pour le Black Friday, mais cet aspirateur Shark est le robot aspirateur à vidange automatique le moins cher que nous ayons trouvé cette saison. Il peut être contrôlé via une application ou une commande vocale pour nettoyer les tapis et les sols durs. Après chaque session de nettoyage, l’appareil se vide automatiquement dans sa base autovideuse sans sac, vous n’aurez donc pas à le vider encore et encore.

Camping-car de rêve Barbie : 60 $

(Photo : Barbie via Walmart)

Barbie et ses amis peuvent aller n’importe où dans son camping-car de rêve 3-en-1. Ce camping-car rose peut se transformer en trois véhicules différents, cinq espaces de vie et comprend 60 accessoires dont du matériel de pêche, une table de pique-nique avec des sièges pour quatre, des articles de toilette, un sac de couchage et des couvertures.

Collants Warner’s pour femmes doublés de molleton : 7 $

(Photo : Warnaco via Walmart)

Le pack de deux collants pour temps froid est un prix spécial pendant les offres de jours de Walmart. Chaque ensemble de collants comporte un haut de contrôle du ventre. Les collants vont jusqu’à une taille 3XL.

Camion monstre Rock Crawler RC : 45 $



(Photo: Hot Wheels via Walmart)

Ce véhicule télécommandé de 23 pouces de long met vraiment le « monstre » dans un camion monstre. Ce jouet massif comprend une radiocommande, une transmission intégrale et une batterie interne rechargeable par USB.

Accessoire de bidet à double buse de luxe : 25 $



(Photo : Luxe via Walmart)

Voici une offre exceptionnellement rafraîchissante du Black Friday : Walmart propose un bidet avec une remise importante pendant les offres de jours. Le modèle Luxe W85 est doté d’un accessoire de bidet non électrique à double buse. Le bidet est doté de boutons de contrôle de la pression selon les préférences de l’utilisateur ainsi que d’une porte de protection de buse hygiénique pour un entretien facile.

Apple AirPods 3 : 175 $

(Photo : Pomme)

Les AirPods Apple IPX4 résistants à la sueur et à l’eau (3e génération) sont livrés avec un certain nombre de mises à niveau par rapport à la génération précédente : audio spatial qui place le son tout autour de vous, autonomie plus longue (30 heures au total, avec étui de chargement MagSafe inclus), force commandes de capteur sur la tige et prise en charge de Find My Network afin qu’ils ne disparaissent jamais. Vous pouvez économiser quelques dollars sur le prix catalogue Apple de 179 $ en magasinant chez Walmart.

Machine à café Keurig K-Duo : 79 $

(Photo : Walmart)

L’automne est le moment idéal pour une tasse de café chaud – ou une tasse de chocolat chaud – il n’est donc pas surprenant que les cafetières Keurig soient populaires autour du Black Friday. Le Keurig K-Duo offre le meilleur des deux mondes du café : la commodité d’un Keurig à base de dosettes de café et la polyvalence d’un brasseur de carafe traditionnel.

Friteuse Hamilton Beach (2 litres) : 35 $

(Photo : Walmart)

Bien sûr, les friteuses à air sont à la mode. Mais saviez-vous que vous pouvez également faire de bonnes affaires sur une friteuse traditionnelle ? Ce modèle Hamilton Beach peut contenir jusqu’à 8 tasses d’huile.

Friteuse à air Ninja (4 pintes) : 69 $

(Photo : Ninja via Walmart)

Cette friteuse à air de 4 pintes fait circuler de l’air chaud autour de vos aliments, les rendant croustillants à l’extérieur et parfaitement cuits à l’intérieur. Et il ne s’agit pas seulement de frire à l’air libre : la large plage de températures (105 à 400 °F) vous permet également de réchauffer et de déshydrater les aliments.

Briques Lego Classic en rouleau : 20 $



(Photo : LEGO via Walmart)

Si vous connaissez un enfant qui aime les voitures, les camions et d’autres modes de transport, cet ensemble Lego Classic lui apportera des heures de joie.

LEGO Classic Bricks on a Roll, 20 $ (au lieu de 30 $)

Aspirateur robot Anker Eufy : 149 $

(Photo : Anker via Walmart)

Ce robot aspirateur dispose d’une cartographie domestique et d’un réglage automatique de la puissance d’aspiration. Il est également compatible avec Amazon Alexa ou Google Assistant pour un contrôle mains libres.

Blaster motorisé Nerf Rival : 89 $

(Photo: Nerf via Walmart)

Ce blaster Nerf motorisé tire jusqu’à huit balles par seconde. Ce modèle est doté du système de tir automatique Nerf le plus rapide à ce jour. Et il n’y a pas besoin de faire le plein de batteries ; ce blaster a une batterie rechargeable intégrée.