Offres: Apple TV 4K 32 Go obtient un nouveau prix bas de 149,99 $ sur Amazon

Aujourd’hui, nous suivons un nouveau prix Amazon bas sur l’Apple TV 2021 32 Go 4K, disponible pour 149,99 $, en baisse de 179,00 $. Cette remise de 29 $ est désormais le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce modèle d’Apple TV 4K.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

L’Apple TV 4K est disponible pour les options d’expédition Prime gratuites habituelles, et elle est en stock et prête à être expédiée aujourd’hui. Il existe des options d’expédition qui vous permettront d’obtenir l’appareil d’ici Noël, mais les estimations deviennent serrées car les vacances ne sont plus que dans deux semaines, alors commandez bientôt si vous êtes intéressé.

Vous pouvez également obtenir l’Apple TV 4K de 64 Go pour 189,98 $, en baisse de 199,00 $. Nous avons vu cette Apple TV 4K réduite de 10 $ supplémentaires, cette vente est donc le deuxième meilleur prix. Ces deux Apple TV sont vendus par Amazon, et ils sont en stock et prêts à être expédiés aujourd’hui.

Bien que les ventes de ces modèles Apple TV ne soient pas particulièrement élevées, ce sont les meilleures offres qui valent la peine d’être vérifiées si vous êtes toujours sur le marché pour la dernière Apple TV 4K. Vous pouvez garder un œil sur les offres Apple TV dans notre guide Meilleures offres Apple TV 4K.

Les modèles iPhone 14 Pro seront dotés d’un affichage perforé

Les modèles haut de gamme d’iPhone 14 Pro lancés en 2022 devraient avoir un écran perforé, selon le site coréen The Elec. L’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces devraient comporter l’écran amélioré, qui supprimera l’encoche utilisée dans les modèles d’iPhone actuels. La découpe perforée permettra à Apple de fournir une plus grande zone d’affichage tout en…

Apple met à jour le micrologiciel des AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour du firmware 4C165 pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max. Les AirPods et AirPods Max de deuxième génération exécutaient auparavant la version de firmware 4A400. Les AirPods Pro disposaient auparavant du micrologiciel 4A402 et les AirPods 3 exécutaient la version de micrologiciel 4B66. Apple n’offre pas d’informations sur ce qui est inclus dans les mises à jour de firmware actualisées…

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord de 275 milliards de dollars avec la Chine en 2016

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord d’une valeur de plus de 275 milliards de dollars avec des responsables chinois, promettant qu’Apple aiderait à développer l’économie et les capacités technologiques de la Chine, rapporte The Information. Dans un rapport détaillé sur un mur payant basé sur des entretiens et de prétendus documents internes d’Apple, The Information a révélé que Tim Cook avait personnellement conclu un accord de cinq ans…

iOS 15.2 ajoute la fonctionnalité « Historique des pièces et des services » à l’iPhone

Avec le lancement d’iOS 15.2, Apple ajoute une nouvelle section « Historique des pièces et des services » à l’application Paramètres qui permettra aux utilisateurs de voir l’historique de service de leurs iPhones et de confirmer que les composants utilisés pour les réparations sont authentiques. Comme indiqué dans un nouveau document d’assistance, les utilisateurs d’iPhone qui ont installé iOS 15.2 ou une version ultérieure peuvent accéder à Paramètres > Général > À propos pour accéder à l’historique des pièces et des services. Le…

Apple lance le nouveau micrologiciel du chargeur MagSafe [Updated]

Apple a publié aujourd’hui un firmware mis à jour pour le chargeur MagSafe, compatible avec les modèles iPhone 12 et iPhone 13 dotés d’aimants à l’intérieur. Le nouveau firmware est la version 10M229, au lieu de 9M5069. Notez que dans l’application Paramètres, vous verrez un numéro de version plutôt que le numéro de firmware. La nouvelle version est 247.0.0.0 et l’ancienne 174.0.0.0. Le chargeur MagSafe est initialement sorti à l’automne…

Kuo: AirPods Pro 2 avec un nouveau design et une puce améliorée à lancer fin 2022

Mercredi 8 décembre 2021 00h11 PST par Sami Fathi

Les AirPods Pro 2, la première mise à jour des AirPods Pro depuis leur lancement en 2019, seront lancés au quatrième trimestre 2022, selon l’analyste Apple Ming Chi-Kuo. Dans une note obtenue aujourd’hui par MacRumors, Kuo a déclaré que les AirPods Pro de deuxième génération seront lancés au cours du dernier trimestre de 2022. Des rapports antérieurs ont indiqué que les AirPods allaient être lancés l’année prochaine, mais à l’exclusion d’un…

Apple offre aux clients une seconde chance d’acheter AppleCare+ après la réparation de leur iPhone ou Mac

Apple offre désormais aux clients qui ont fait face à une réparation coûteuse pour un iPhone ou un Mac une seconde chance d’acheter une couverture AppleCare + pour l’appareil, bien que certaines conditions soient attachées à la politique. Dans une note interne de cette semaine, obtenue par MacRumors, Apple a déclaré que les clients qui ont fait réparer un iPhone ou un Mac dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple sont…

Rapport : les utilisateurs iOS qui se désengagent du suivi des applications continuent d’être suivis par Facebook et Snapchat

Les interprétations « lâches » des politiques de confidentialité d’Apple permettent à des applications telles que Facebook et Snapchat de continuer à suivre les utilisateurs pour des publicités ciblées même lorsqu’ils ont demandé à ne pas être suivis, rapporte le Financial Times. En mai, Apple a lancé sa fonctionnalité de transparence du suivi des applications qui permet aux utilisateurs de refuser d’être suivis sur les applications et les sites Web à des fins publicitaires. Sept mois…

macOS 12.1 corrige les icônes de la barre de menus masquées par Notch sur les MacBook Pro 2021

Apple a lancé mardi macOS Monterey 12.1 Release Candidate aux développeurs pour qu’ils les testent, et selon les notes de version, la mise à jour résout un problème avec l’encoche masquant les « extras de la barre de menu » sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Les « extras de la barre de menus » sont les petites icônes qui apparaissent sur le côté droit de la barre de menus, offrant aux utilisateurs un accès pratique aux commandes spécifiques à l’application….