Offres Apple TV 4K à partir de 120 $ + bracelets Nike Apple Watch

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en évidence par des remises notables sur les modèles Apple TV 4K de la génération précédente à 120 $. C’est aux côtés d’un Apple Watch Sport Band de style Nike à moins 7 $ et ces caméras Anker eufy HomeKit jusqu’à 98 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Génération préc. Les offres Apple TV 4K commencent à 120 $

Woot propose l’Apple TV 4K 32 Go de génération précédente pour 120 $. En baisse de 179 $, vous recherchez la deuxième meilleure remise à ce jour qui cumule jusqu’à 59 $ de commandes. Nous ne l’avons également vu se vendre moins qu’une seule fois auparavant par rapport à Prime Day.

Bien qu’il ne s’agisse pas des tout nouveaux modèles qui comprenaient la télécommande Siri rafraîchie, l’Apple TV 4K de génération précédente offre une valeur supplémentaire à ces prix de vente pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et des meilleures. Outre la prise en charge du contenu Ultra HD et HDR, vous envisagez également l’intégration de HomeKit pour agir comme un hub parallèlement à l’accès à Apple Arcade et plus encore. En savoir plus ici.

Procurez-vous un bracelet sport Apple Watch de style Nike à moins de 7 $

Amazon propose actuellement ce bracelet Nike Sport Apple Watch pour 7 $. Vous cherchez normalement 9 $, vous envisagez des économies de 24%, l’offre d’aujourd’hui marquant l’une des premières remises notables et un nouveau plus bas historique chez Amazon. D’autres coloris sont également en vente sous 7 $. Avec un design inspiré du groupe de sport officiel de Nike, cette offre tierce vous offre à peu près le même facteur de forme prêt pour le fitness à moindre coût. Il présente un design coloré fabriqué à partir d’un matériau en silicone souple ainsi que l’avantage d’une respirabilité accrue, grâce à une série de trous moulés par compression partout.

Économisez jusqu’à 98 $ sur les caméras Anker eufy HomeKit, plus

Après sa vente plus large hier, Anker est de retour aujourd’hui avec un nouveau lot de remises de sécurité eufy sur divers systèmes de caméras, serrures intelligentes, etc. Notre premier choix est le kit de 4 caméras eufyCam 2C Pro HomeKit sur 44 $2. Atteignant normalement 540 $, vous envisagez une économie de 98 $, l’offre d’aujourd’hui marquant le prix le plus bas depuis avril et le deuxième meilleur dans l’ensemble.

Armé de la prise en charge de HomeKit Secure Video, ce package eufyCam 2C Pro comprend trois des caméras 1080p ainsi qu’une station de base. Les conceptions entièrement sans fil sont soutenues par une autonomie de 180 jours et des boîtiers résistants aux intempéries, vous pouvez donc les monter à peu près n’importe où. Les alertes de mouvement, la détection humaine et la vision nocturne complètent les caractéristiques notables.

Verizon offre à BOGO 50 % de réduction sur l’Apple Watch Series 6/SE

Verizon Wireless organise actuellement une promotion notable sur les modèles Apple Watch Series 6 et SE GPS + Cellular. À l’heure actuelle, lorsque vous achetez l’un des derniers appareils portables, vous en marquez un deuxième à 50% de réduction. Cela vous permet d’économiser jusqu’à 250 $ et marque la meilleure valeur que nous ayons vue à ce jour et baisse le prix par modèle à $281 chaque. Verizon propose également un abonnement Fitness+ prolongé de 6 mois.

L’Apple Watch Series 6 arrive en tant que produit phare de la marque, offrant toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique ainsi qu’un capteur de sang/oxygène intégré. Outre un écran toujours plus lumineux, vous envisagez également l’inclusion de la nouvelle puce U1 et des temps de charge plus rapides. De plus, avec la prochaine version de watchOS 8 (version bêta publique désormais disponible), vous pourrez surveiller la fréquence respiratoire pendant votre sommeil, régler plusieurs minuteries à la fois et essayer toutes les autres nouvelles fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

La pochette en cuir Apple 12 pouces atteint le plus bas de 60 $

Amazon propose l’étui en cuir officiel pour MacBook 12 pouces d’Apple pour 60 $ en brun selle et bleu nuit. Correspondant à Best Buy. Récupérant généralement 90 $ de plus, le plongeon massif d’aujourd’hui marque les plus grandes économies que nous ayons vues, pour le meilleur prix que nous ayons jamais suivi. Si vous cherchez à protéger votre MacBook de la génération précédente des bosses et des rayures, cette housse en cuir véritable est équipée d’une doublure en microfibre moelleuse pour faire exactement cela. Il est compatible avec tous les MacBooks 12 pouces et, lorsqu’il est placé correctement, vous pouvez toujours le charger même lorsqu’il est protégé à l’intérieur de la housse. Vous pouvez vous rendre sur notre couverture de lancement pour voir de plus près.

