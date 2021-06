Offres Apple TV 4K à partir de 139 $ + B&H Apple Shopping Event

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres du jour, en tête d’affiche des premières remises sur la toute nouvelle Apple TV 4K/HD avec Siri Remote de 139 $. C’est parallèlement à un nouvel événement de magasinage Apple chez B&H et Anker Accessoires iPhone à partir de 13 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les toutes nouvelles offres Apple TV 4K/HD à partir de 139 $

Le détaillant agréé Apple Expercom termine la semaine en offrant certaines des toutes premières remises sur la toute nouvelle Apple TV avec Siri Remote. La livraison est gratuite sur toute la ligne. La tête d’affiche est le modèle 4K 32 Go à 169 $, qui est en baisse par rapport au taux habituel de 179 $ pour marquer l’une des toutes premières baisses de prix à tous les niveaux et la deuxième meilleure à ce jour, n’ayant été battu qu’une seule fois dans le passé par 4 $.

La dernière Apple TV arrive alimentée par la puce A12 Bionic, qui permet une vision HDR et Dolby à 60 FPS avec 32 Go ou 64 Go de stockage. Vous pourrez également profiter de la connectivité HDMI 2.1 au téléviseur avec le support Wi-Fi 6 et Thread faisant également une entrée. C’est en plus de pouvoir profiter d’une variété de services de streaming, d’un accès à Apple Arcade et de la nouvelle fonctionnalité de calibrage d’affichage. Sans parler de la toute nouvelle télécommande Siri dont les propriétaires raffolent. Regardez de plus près notre couverture pratique ici.

B&H clôture la semaine de travail en lançant un nouvel événement de magasinage Apple qui prend jusqu’à 300 $ de rabais une sélection de Mac, iPad, Apple Watch et plus encore. Parmi toutes les baisses de prix, les iPad Pro 11 et 12,9 pouces de la génération précédente sont désormais 150 $ de rabais à travers les deux facteurs de forme. Marquer les deuxièmes meilleurs prix de l’année et réaliser des économies considérables par rapport aux dernières versions d’Apple.

Les iPad Pro de la génération précédente d’Apple offrent des écrans Liquid Retina jusqu’à 12,9 pouces, ainsi que la prise en charge de l’Apple Pencil et du Magic Keyboard. Bien que vous ne trouviez pas la connectivité Thunderbolt offerte par les nouveaux modèles M1, il existe toujours une connectivité USB-C, une autonomie de 10 heures et Face ID ici, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6 et une configuration de caméra arrière soutenue par un Scanner LiDAR. Donc, si vous n’avez pas besoin des derniers et des meilleurs, ces réductions valent certainement le détour. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Accessoires iPhone Anker à partir de 13 $

Anker se dirige vers le week-end avec sa dernière collection d’articles essentiels pour iPhone en vente grâce à sa vitrine officielle Amazon. La livraison est gratuite dans tous les cas pour les membres Prime ou pour les commandes supérieures à 25 $. Parmi toutes les offres, notre premier choix est le chargeur Anker PowerPort III Nano à 13 $. Atteignant normalement 17 $, l’offre d’aujourd’hui réduit de 20 % le taux en vigueur tout en offrant le meilleur prix de l’année.

Bien que ce ne soient pas les tout nouveaux modèles GaN qui viennent d’être commercialisés par Anker, son PowerPort III Nano arrive toujours comme l’une des meilleures options pour faire le plein de votre iPhone ou de votre téléphone Android. Son facteur de forme compact peut fournir 20 W de puissance à un appareil connecté via USB-C. Et avec de nombreux téléphones qui n’incluent même plus d’adaptateur de charge dans la boîte, c’est un incontournable pour le prix.

Porte-clés et mousquetons AirTag de Spigen à partir de 18 $

La devanture officielle de la boutique Amazon de Spigen offre désormais les premières remises notables sur son dernier équipement Apple AirTag en dehors de l’accord de lancement de courte durée. Vous pouvez marquer le Spigen Valentinus avec un porte-clés pour 18 $ ou le mousqueton Spigen Rugged Armor avec porte-clés pour 23 $. Régulièrement à 25 $ chacun directement et plus comme 20 $ et 25 $ respectivement sur Amazon, les offres d’aujourd’hui sont jusqu’à 10 % de réduction et encore, le plus bas que nous ayons suivi en dehors du prix de lancement limité lors de leurs débuts en avril. Le modèle de mousqueton est fabriqué en alliage de zinc et en acier inoxydable, tandis que le Valentinus offre un design plus décontracté et prêt pour les affaires. Et vous pouvez en savoir plus sur les deux en détail ici.

prise intelligente double HomeKit de meross maintenant 20 $

Milesi Home (96% de commentaires positifs au cours des 12 derniers mois) via Amazon propose la prise intelligente d’extérieur double HomeKit pour 20 $. Assurez-vous de couper le coupon de 6 $ sur la page. L’offre d’aujourd’hui est de près de 25% sur le taux en vigueur, légèrement en dessous du plus grand modèle double en vente ici et le prix le plus bas que nous puissions trouver. À ne pas confondre avec le modèle non HomeKit qui coûte régulièrement 20 $, celui-ci est prêt à être intégré dans votre maison intelligente Apple dès la sortie de la boîte (prend également en charge Google Assistant, Alexa et SmartThings). Le boîtier et les prises étanches IP44 sont idéaux pour vos appareils électroniques extérieurs, votre éclairage et vos décorations de vacances tout en fournissant un smartphone à distance et une commande vocale. Cela s’ajoute à la prise en charge habituelle de la planification et de la minuterie pour les économies d’énergie et la commodité.

