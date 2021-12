Offres: Apple TV HD avec la nouvelle télécommande Siri tombe pour enregistrer un prix bas de 124,98 $ (24 $ de rabais)

Amazon a introduit cette semaine un nouveau prix bas de tous les temps sur l’Apple TV HD de 32 Go fournie avec la nouvelle télécommande Siri. Cet accessoire est maintenant au prix de 124,98 $, en baisse par rapport à 149,00 $, battant le bas prix précédent d’août d’environ 5 $ et marquant le meilleur prix de l’année.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Cette version est le même appareil Apple TV HD de quatrième génération qui a été publié en 2015, mais il est maintenant fourni avec la télécommande Siri remaniée. Le nouvel accessoire comprend un corps en aluminium monobloc, un pavé tactile tactile avec une navigation à cinq directions et des boutons réarrangés.

L’Apple TV HD est en stock maintenant et prête à être expédiée sous 1 à 2 jours, vous avez donc encore le temps de la commander à temps pour la livraison de Noël. Vous pouvez également vous faire livrer le nouveau modèle Apple TV 4K de 32 Go pour Noël, mais son offre n’est pas aussi élevée que la version HD, au prix de 169,99 $, en baisse de 179,00 $.

Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple.

Histoires liées

Offres: Apple TV HD avec la nouvelle télécommande Siri pour enregistrer un prix bas de 129,98 $ sur Amazon (19 $ de rabais)

Amazon propose aujourd’hui un nouveau prix bas historique sur l’Apple TV HD de 32 Go fournie avec la nouvelle télécommande Siri, au prix de 129,98 $, contre 149,00 $. Cela bat la vente précédente d’Amazon d’environ 15 $ et c’est le meilleur prix en ligne aujourd’hui. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui aide…

Offres: les modèles Apple TV 2021 bénéficient d’une première remise, modèle 4K de 32 Go jusqu’à 169,98 $ (9 $ de rabais)

Aujourd’hui, nous assistons à la première remise en espèces consécutive sur l’Apple TV 4K 2021, avec 9 $ d’économies sur les modèles 32 Go et 64 Go. À partir de l’Apple TV 4K de 32 Go, vous pouvez obtenir ce modèle pour 169,98 $, contre 179,00 $. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. Vous…

Cyber ​​Monday : l’Apple TV 4K d’origine tombe à 99,99 $ pour les membres Amazon Prime

Nous suivons les offres de produits et d’accessoires Apple pour le Cyber ​​Monday 2021 aujourd’hui, et Woot propose désormais une remise solide sur la génération précédente d’Apple TV 4K 32 Go. Vous pouvez obtenir cet appareil à l’état neuf pour seulement 99,99 $ si vous êtes membre d’Amazon Prime. Notez que cette vente ne durera qu’une journée. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un…

Offres: Apple TV 4K 32 Go obtient un nouveau prix bas de 149,99 $ sur Amazon

Aujourd’hui, nous suivons un nouveau prix Amazon bas sur l’Apple TV 4K de 32 Go 2021, disponible au prix de 149,99 $, contre 179,00 $. Cette remise de 29 $ est désormais le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce modèle d’Apple TV 4K. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. L’Apple TV 4K est…

Offres: B&H Photo Discounts Apple TV 32 Go 4K de génération précédente à 119,95 $ (59 $ de rabais)

B&H Photo propose aujourd’hui l’Apple TV 4K 32 Go de la génération précédente d’Apple pour 119,95 $, contre 179,00 $. Cette vente ne durera qu’une journée et expire plus tard ce soir. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. L’offre de B&H Photo correspond au meilleur prix de tous les temps…

Offres: Amazon remises 32 Go Apple TV 4K pour correspondre au prix le plus bas de tous les temps de 159,99 $ (19 $ de rabais)

Aujourd’hui, nous suivons un nouveau prix Amazon bas sur l’Apple TV 4K de 32 Go 2021, disponible au prix de 159,99 $, contre 179,00 $. Cette remise de 19 $ correspond au même prix bas historique que nous avons vu la semaine dernière, et c’est la première fois que nous voyons l’affaire sur Amazon. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à garder …

Apple vend l’Apple TV HD avec la nouvelle télécommande Siri pour 149 $

Parallèlement à l’annonce de la nouvelle Apple TV 4K, Apple a révélé aujourd’hui dans un communiqué de presse que les utilisateurs pourront acheter l’Apple TV HD actuelle de 32 Go fournie avec la nouvelle télécommande Siri à 149 $. L’Apple TV HD offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que l’Apple TV 4K haut de gamme, mais il lui manque la vidéo 4K HDR de haute qualité et la prise en charge de Dolby Vision. Apple continuera à vendre ce modèle bas de gamme, …

Histoires populaires

L’iPhone 14 en bref : toutes les rumeurs résumées

Mercredi 15 décembre 2021 12:18 PST par Juli Clover

Nous sommes encore à quelques mois du lancement des modèles d’iPhone 14, que nous attendons en septembre 2022, mais nous avons déjà entendu suffisamment de rumeurs sur les nouveaux appareils pour que nous sachions clairement à quoi nous attendre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Les rumeurs concernant les produits à venir peuvent parfois être difficiles à suivre, nous avons donc pensé faire un résumé des rumeurs en un coup d’œil pour le…

Apple retarde indéfiniment le retour de l’entreprise dans ses bureaux

Les employés d’Apple ne retourneront plus dans les bureaux de l’entreprise en février comme prévu en raison de la propagation continue du COVID-19 et de la nouvelle variante émergente de l’omicron, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une note envoyée aujourd’hui. En novembre, Apple a envoyé une lettre disant aux employés qu’Apple s’attendrait à ce qu’ils commencent à retourner au bureau le 1er février, mais cette date de retour a maintenant…

LG pourrait développer trois nouveaux écrans Apple, dont le Pro Display XDR avec puce Apple Silicon

LG développe trois nouveaux écrans autonomes qui pourraient être destinés à Apple, dont un basé sur l’iMac 24 pouces actuel, un basé sur le prochain iMac 27 pouces et un modèle 32 pouces qui pourrait être un nouveau Pro Display XDR. avec une puce de silicium Apple, selon le compte Twitter @dylandkt, qui a des antécédents pour la plupart précis avec les rumeurs liées à Apple. Dans un fil Twitter, le leaker a déclaré…

Les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés d’un appareil photo de 48 mégapixels et de 8 Go de RAM

Comme annoncé précédemment, Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone 14 en septembre 2022, dont un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu. Dans une note de recherche avec Haitong International Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré que les deux modèles Pro seront équipés d’une caméra arrière à triple objectif…

AirPods Max 2 : tout ce que nous savons un an après le lancement des écouteurs haut de gamme

Il y a un an aujourd’hui, les AirPods Max d’Apple étaient lancés, marquant la première poussée de l’entreprise sur le marché des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme sous sa propre marque. Un an plus tard, les rumeurs concernant un successeur sont minces sur le terrain, mais il y a eu quelques indications sur ce que les clients peuvent attendre des AirPods Max 2. Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que les AirPods Max, considérés à l’époque comme…

Comment l’appareil photo amélioré de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro devrait fonctionner

Il a de nouveau été dit que les modèles d’iPhone 14 Pro de l’année prochaine comprendront un appareil photo principal amélioré de 48 mégapixels (l’objectif « Wide »), par rapport à un objectif Wide de 12 mégapixels sur les modèles d’iPhone 13 Pro, mais ce n’est pas aussi simple comme cela peut paraître. Dans une note de recherche plus tôt cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les modèles d’iPhone 14 Pro peuvent prendre en charge à la fois une sortie de 48 mégapixels et de 12 mégapixels, ce qui…

Apple aurait lancé des écrans externes 24 pouces et 27 pouces moins chers : à quoi s’attendre

Depuis l’arrêt du Thunderbolt Display en 2016, Apple n’a pas proposé d’écran externe destiné aux consommateurs. Apple a sorti le Pro Display XDR en 2019, mais il s’adresse aux professionnels et coûte 4 999 $. Heureusement, des rumeurs suggèrent qu’Apple développe deux nouveaux écrans externes moins chers qui conviendront mieux aux utilisateurs quotidiens. Une nouvelle version du Pro Display…