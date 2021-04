Offres: Apple Watch Series 6 tombe à 320 $, M1 Mac mini 99 $ de rabais et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un nouveau record absolu sur l’Apple Watch Series 6 à 320 $ aux côtés du dernier Mac mini M1 sur 99 $ de rabais et les offres essentielles Anker iPhone de 8 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Watch Series 6 tombe à un nouveau plus bas historique de 320 $

Amazon propose actuellement l’Apple Watch Series 6 GPS 40 mm en (PRODUCT) Red pour 320 $. Atteignant normalement 399 $, l’offre d’aujourd’hui représente 79 $ d’économies, bat notre précédente mention de 29 $ et marque un nouveau plus bas historique de 9 $.

L’Apple Watch Series 6 apporte de nombreuses améliorations à votre poignet, y compris l’ajout d’un nouveau capteur de sang / oxygène. Cela s’ajoute à un écran toujours plus lumineux que la série 5, ainsi qu’à sa nouvelle puce U1 et à sa prise en charge pour une charge plus rapide. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire pour laisser votre iPhone derrière vous pendant les longs trajets, etc. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Le dernier Mac mini M1 d’Apple maintenant 99 $ de réduction

Amazon propose actuellement l’Apple M1 Mac mini 512 Go pour 800 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 899 $, l’offre d’aujourd’hui est de 99 $ d’économies et constitue la meilleure que nous ayons vue à ce jour sur Amazon.

Apportant toutes les mises à niveau de puissance et d’efficacité d’Apple Silicon sur le bureau, le dernier Mac mini arrive avec le même design compact que vous attendez, mais avec beaucoup de puissance supplémentaire sous le capot. Il y a également 512 Go de stockage, 8 Go de RAM, Wi-Fi 6 et deux ports Thunderbolt 3 pour compléter le package. Apprenez-en plus dans notre couverture de lancement.

Offres essentielles Anker iPhone à partir de 8 €

Anker est de retour aujourd’hui avec sa dernière collection de réductions via Amazon, offrant des réductions de prix sur tout, des essentiels iPhone et Android aux projecteurs et plus encore. Parmi toutes les démarques, notre premier choix est le chargeur Anker PowerWave 10W Qi pour 8 $. En baisse de 12 $, vous envisagez d’économiser près de 30% avec l’offre d’aujourd’hui correspondant au plus bas de tous les temps et marquant le meilleur prix depuis plus d’un an.

Le chargeur PowerWave Qi d’Anker offre jusqu’à 10 W de puissance sans fil à votre appareil Android, ainsi qu’une sortie de 7,5 W vers les iPhones. Même si vous avez déjà un chargeur pour le bureau, en prendre un pour la table de chevet ou ailleurs dans la maison est toujours une bonne idée. Et à seulement 8,50 $, cette offre bien évaluée est difficile à battre.

