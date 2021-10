Offres : AT&T bénéficie d’une réduction de 15 % sur le nouveau portefeuille en cuir MagSafe, les étuis pour iPhone 13 et plus encore

AT&T organise cette semaine une vente où vous pouvez obtenir 15% de réduction sur une large sélection d’accessoires de première partie d’Apple, y compris les étuis pour iPhone 13, le nouveau portefeuille en cuir MagSafe et d’autres accessoires de charge MagSafe.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Les prix de vente ont été appliqués automatiquement, vous n’aurez donc pas besoin d’un code promo pour voir les remises. Outre les offres MagSafe, nous suivons également les démarques sur les accessoires AirTag d’Apple, tels que la boucle AirTag et le porte-clés en cuir AirTag.

Pour les accessoires de charge, les prix d’AT&T sur le chargeur MagSafe et le chargeur MagSafe Duo ne sont pas aussi bons que les offres actuellement proposées par Verizon, vous trouverez donc ces ventes répertoriées ci-dessous parmi les offres d’AT&T. Cependant, le prix de l’adaptateur secteur USB-C 20 W chez AT&T est parmi les meilleurs en ligne.

Chargeurs

Cas

Portefeuille

Notre résumé complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple.

