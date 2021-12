Offres: Beats Studio Buds disponibles pour 99,99 $ (50 $ de rabais)

Les Beats Studio Buds sont revenus à leur prix le plus bas jamais vu chez de nombreux détaillants aujourd’hui, disponibles au prix de 99,99 $, contre 149,99 $. Vous pouvez obtenir cette offre chez Verizon, Amazon, Best Buy, Walmart, Adorama et B&H Photo.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Avec autant de détaillants proposant l’offre, il y a quelques chances d’obtenir encore ces écouteurs à temps pour Noël. Plus précisément, Amazon, B&H Photo et Verizon ont des options d’expédition avec livraison avant le 25, même si vous devrez peut-être payer un supplément.

Dirigez-vous vers notre récapitulatif complet des offres pour vous tenir au courant de toutes les dernières offres et remises que nous avons suivies au cours de la semaine dernière.

Histoires liées

Offres: obtenez les New Beats Studio Buds pour 129,99 $ (20 $ de rabais)

Les écouteurs Beats Studio Buds bénéficient d’une remise notable chez plusieurs détaillants cette semaine. Vous pouvez obtenir l’accessoire pour 129,99 $, contre 149,99 $. Ce prix est disponible chez Verizon, Amazon, Target, Best Buy, Walmart et B&H Photo. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui aide …

Offres : la vente B&H Photo ‘Mega Deal Zone’ comprend des économies sur Beats Flex et d’autres accessoires

B&H Photo organise cette semaine une nouvelle vente à durée limitée, avec des remises notables sur les écouteurs Bluetooth, l’équipement de photographie, les accessoires de charge, etc. Cette vente durera jusqu’au mercredi 30 juin à 23 h 59 HAE. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à garder le site…

Offres: l’iMac 24 pouces d’Apple (8 cœurs, 256 Go) tombe à un nouveau prix bas de 1 399 $

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le GPU 24 pouces 8 cœurs d’Apple, l’iMac 256 Go pour un nouveau prix record de 1 399,00 $ chez B&H Photo, contre 1 499,00 $. Cette vente est disponible en argent, orange et jaune, et elle est en stock aujourd’hui avec une livraison accélérée gratuite disponible dans la plupart des États. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un…

Offres: Woot partage la première vente sur le pack de 4 AirTag et les remises Amazon sur plusieurs écouteurs Beats

Aujourd’hui, nous suivons quelques remises notables sur les produits Apple et Beats, y compris la première démarque en espèces consécutive sur le pack de 4 AirTag. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. AirTag Chez Woot, vous pouvez obtenir le pack de 4 AirTag pour 94,99 $, contre…

Offres: obtenez le 40 mm GPS Apple Watch Series 6 pour 319 $ sur B&H Photo (80 $ de rabais)

B&H Photo propose une offre solide sur l’Apple Watch Series 6 pour terminer la semaine. Vous pouvez obtenir l’appareil GPS série 6 de 40 mm dans Product (RED) pour 319,00 $ sur B&H Photo, contre 399,00 $. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. Seule la couleur du produit (ROUGE) est…

Offres: toutes les couleurs des AirPods Max d’Apple à 519,99 $ (30 $ de rabais)

Amazon et B&H Photo proposent aujourd’hui toutes les couleurs des écouteurs AirPods Max d’Apple au prix de 519,99 $, contre 549,00 $. Pour de nombreuses couleurs des AirPods Max, il s’agit du meilleur prix que nous ayons jamais suivi chez tous les détaillants Apple. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à garder le site…

Offres: B&H Photo Discounts Apple TV 32 Go 4K de génération précédente à 119,95 $ (59 $ de rabais)

B&H Photo propose aujourd’hui l’Apple TV 4K 32 Go de la génération précédente d’Apple pour 119,95 $, contre 179,00 $. Cette vente ne durera qu’une journée et expire plus tard ce soir. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. L’offre de B&H Photo correspond au meilleur prix de tous les temps…

Offres: AirPods 3 tombe au nouveau prix bas de 139,99 $

Amazon bat aujourd’hui le prix du Black Friday que nous avons suivi sur les AirPods 3 d’Apple le mois dernier, désormais disponible pour seulement 139,99 $, contre 179,00 $. Le Black Friday et le Cyber ​​Monday, nous avons suivi les AirPods 3 à 149,99 $. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. …

Histoires populaires

À la une : Quoi de neuf dans iOS 15.2, Contrôle universel retardé et plus

Juste une semaine avant Noël, les choses restent occupées dans le monde des nouvelles et des rumeurs Apple, Apple publiant cette semaine iOS 15.2, macOS Monterey 12.1 et d’autres mises à jour du système d’exploitation associées. Malheureusement, la fonction de contrôle universel tant attendue n’a pas été retenue, nous devrons donc attendre 2022 pour cela. En ce qui concerne les rumeurs, nous en avons entendu plus sur l’iPhone 14 de l’année prochaine, une mise à jour…

Apple lance les premières bêtas d’iOS 15.3 et d’iPadOS 15.3 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui les premières versions bêta des prochaines mises à jour iOS 15.3 et iPadOS 15.3 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant quatre jours après le lancement d’iOS 15.2 et iPadOS 15.2 iOS et iPadOS 15.3 peuvent être téléchargés via le centre de développement Apple ou plus l’air après l’installation du profil approprié sur un iPhone ou un iPad. iOS 15.3 a fuité plus tôt dans la journée…

Kuo : l’iPhone 14 Pro sera doté d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’un objectif périscope à venir en 2023

Apple prévoit d’ajouter un objectif d’appareil photo de 48 mégapixels à l’iPhone l’année prochaine, suivi d’un objectif périscope en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Dans une note de recherche publiée aujourd’hui par TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré que ces mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone au cours des deux prochaines années contribueraient à augmenter la part de marché, les revenus et les bénéfices du fabricant taïwanais Largan Precision. Kuo a fait…

‘Notchmeister’ vous permet de décorer l’encoche de votre MacBook Pro

Alors que l’inclusion d’une encoche d’affichage sur le dernier MacBook Pro a été ridiculisée par beaucoup dès sa première apparition comme une rumeur avant le dévoilement de la machine, c’est désormais une réalité pour ceux qui ont acheté le dernier ordinateur portable pro d’Apple. Diverses applications et conceptions de papier peint pour masquer l’encoche sont apparues, mais The Iconfactory est allé dans la direction opposée, embrassant l’encoche avec un simple …

L’iPhone 14 en bref : toutes les rumeurs résumées

Mercredi 15 décembre 2021 12:18 PST par Juli Clover

Nous sommes encore à des mois du lancement des modèles d’iPhone 14, que nous attendons en septembre 2022, mais nous avons déjà entendu suffisamment de rumeurs sur les nouveaux appareils pour que nous sachions clairement à quoi nous attendre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Les rumeurs concernant les produits à venir peuvent parfois être difficiles à suivre, nous avons donc pensé faire un résumé des rumeurs en un coup d’œil pour le…

Feuille de route Apple Silicon basée sur un cycle de mise à niveau de 18 mois, rapport sur les réclamations

Lundi 20 décembre 2021 01h59 PST par Sami Fathi

Apple prévoit de mettre à jour ses puces de silicium Apple tous les 18 mois, par rapport au cycle de mise à niveau annuel de l’iPhone et de l’Apple Watch, selon un nouveau rapport du Taiwanese Commercial Times. Le rapport, qui fait largement écho aux informations précédemment publiées, indique que des sources du secteur ont indiqué un cycle de mise à niveau de 18 mois pour les puces de silicium Apple. Sur ce, le rapport affirme que…