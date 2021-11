Offres: B&H Photo Discounts Apple TV 32 Go 4K de génération précédente à 119,95 $ (59 $ de rabais)

B&H Photo propose aujourd’hui l’Apple TV 4K 32 Go de la génération précédente d’Apple pour 119,95 $, en baisse de 179,00 $. Cette vente ne durera qu’une journée et expire plus tard ce soir.

L’offre de B&H Photo correspond au meilleur prix de tous les temps sur le modèle 2017 de l’Apple TV 4K. C’est également le modèle fourni avec l’ancien modèle Siri Remote.

La grande différence externe entre les Apple TV 4K 2017 et 2021 est la télécommande Siri. En interne, le modèle 2021 prend en charge le contenu 4K HDR et Dolby Vision à fréquence d’images élevée, ainsi qu’une puce A12 Bionic améliorée et une prise en charge eARC.

Le modèle 2017 est toujours un appareil de streaming solide, et pour ceux qui souhaitent investir dans un modèle plus ancien, le prix record d’aujourd’hui est le moment idéal pour le faire. Sinon, la meilleure offre sur l’Apple TV 4K 2021 32 Go sera 169,00 $ sur Amazon (10 $ de rabais).

Tenez-vous au courant de toutes les meilleures remises de cette semaine sur les produits Apple et les accessoires associés dans notre tour d’horizon dédié aux offres Apple.

