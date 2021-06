Offres Big Prime Day 2021 : de grandes économies sur le divertissement à domicile, les tablettes Amazon, les bâtons de feu et plus encore

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite

Pour son faible coût, il existe peu d’appareils de diffusion en continu plus puissants que le Fire TV Stick Lite, qui possède un nombre incroyable d’applications, y compris tous les principaux streamers comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV+ HBO Max, et plus encore. Et puis il y a tous les services de streaming gratuits comme Pluto TV, IMDb TV et Plex, qui proposent tous des dizaines de milliers de films, d’émissions de télévision et d’autres contenus.

Ce modèle de Fire TV Stick Lite ultra-rapide est équipé d’Alexa Voice Remote Lite, qui vous permet de rechercher et de lancer toutes sortes de contenus, en éliminant toutes ces pressions sur les boutons et les fautes d’orthographe pendant que vous essayez de regarder l’un des meilleurs films sur Amazon Prime. Et si le prix de l’appareil est toujours impressionnant, c’est particulièrement le cas lors du Prime Day 2021.

Achetez Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite sur Amazon.

Prix ​​: 17,99 $