Offres Black Friday Apple Pencil 2021

Qu’il s’agisse du modèle de première ou de deuxième génération, l’Apple Pencil est le meilleur stylet que vous puissiez obtenir pour n’importe quel iPad. Le seul autre que vous devriez considérer est le Logitech Crayon, et c’est parce qu’il est beaucoup moins cher. De la sensibilité à la pression, du rejet de la paume de sa catégorie et de l’intégration étroite avec iPadOS, l’Apple Pencil surpasse tout autre stylet iPad sur le marché.

Bien que l’Apple Pencil de première génération ne dispose pas de l’excellent stockage magnétique et de la charge inductive de la version la plus récente (hélas, il doit toujours sortir du port Lightning sur un iPad équipé de manière appropriée pour charger), c’est toujours un très stylet capable. Mais, malheureusement, c’est le seul qui fonctionne avec l’iPad 2021. A l’inverse, Apple Pencil 2 peut être stocké magnétiquement sur le côté de ses iPads compatibles, dont l’iPad Air 4, l’iPad Pro 2021 et le nouvel iPad mini 6.

Ce Black Friday sera le meilleur moment pour mettre la main sur un, et des ventes commencent déjà sur les deux générations d’Apple Pencil. Voici les meilleures offres Black Friday Apple Pencil que vous pouvez trouver en ce moment. Et n’oubliez pas de consulter d’autres offres Apple Black Friday pendant que vous y êtes !

Où trouver les meilleures offres Black Friday Apple Pencil

Quand commencent les offres Black Friday Apple Pencil ?

Comme nous le savons, le Black Friday lui-même a lieu le 26 novembre de cette année, mais ne soyez pas surpris si vous faites une bonne affaire sur un crayon Apple avant cette date. De nombreuses remises et baisses de prix ont déjà commencé et ne feront probablement que s’améliorer avant le grand jour.

Offres Black Friday Apple Pencil

Apple ne semble pas pressé de mettre à jour l’Apple Pencil. Dans tous les cas, si vous souhaitez en utiliser un, vous aurez besoin de l’une des deux versions actuellement en vente. Et bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’offres en cours; des remises sont disponibles sur les stylets de première et de deuxième génération.

Apple Pencil (1re génération)

Le premier Apple Pencil sur le marché fonctionne avec le dernier iPad, ainsi qu’avec des modèles de tablettes plus anciens, y compris l’iPad Pro 12,9 pouces de première et deuxième génération, l’iPad Pro 10,5 pouces, l’iPad Pro 9,7 pouces, l’iPad Air de troisième génération, iPad de sixième, septième et huitième génération et iPad mini de cinquième génération.

Apple Pencil (1ère génération) | 19 $ de rabais



L’Apple Pencil de première génération est disponible dès maintenant pour seulement 79,99 $, contre 100 $ pour une économie de 20 %. Il fonctionne avec les modèles précédents de l’iPad Pro et dispose d’une détection de position, d’angle, de pression, etc. Le modèle de démarrage parfait pour tous ceux qui souhaitent faire passer leur expérience iPad au niveau supérieur.

79,99 $ chez Amazon 79,99 $ chez Verizon

Apple Pencil (2e génération)

Outre l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération, l’iPad Pro 11 pouces de troisième génération, l’iPad Air de quatrième génération et l’iPad mini de sixième génération, le plus récent des deux modèles Apple Pencil fonctionne également avec les troisième et quatrième -iPad Pro 12,9 pouces de génération et iPad Pro 11 pouces de première et deuxième générations.

Apple Pencil (2e génération) | 29 $ de rabais



L’Apple Pencil de deuxième génération fonctionne avec les dernières et les meilleures tablettes d’Apple, notamment l’iPad Pro M1 (2021), l’iPad Air, l’iPad mini 6, etc. Il présente également un appariement plus astucieux que le premier modèle.

99 $ sur Amazon

