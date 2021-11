Offres Black Friday Bose 2021 : écouteurs QC35, barres de son, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tout le monde aime les écouteurs et les haut-parleurs Bose, mais tant de gens ne peuvent pas se permettre les prix exorbitants de la marque. C’est pourquoi vous devez absolument consulter les offres Black Friday Bose en 2021. Certains des produits les plus populaires de l’entreprise sont à de nouveaux prix bas de tous les temps !

Parmi les points forts, vous trouverez une remise massive sur Casque sans fil à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II. Ce sont les écouteurs Bose ANC les plus vendus sur le marché, et ils coûtent 350 $. Prenez une paire pendant le Black Friday 2021, cependant, et vous ne dépenserez que 179 $ ! D’autres offres incluent le Barre de son pour téléviseur Bose, Écouteurs Bose Sport, et plus. Même Bose Sleepbuds II bénéficiez d’une remise rare à un nouveau prix bas de tous les temps !

Offres Black Friday Bose 2021

Bose est l’une des meilleures marques audio personnelles sur le marché. Mais certains des écouteurs et haut-parleurs les plus populaires de l’entreprise coûtent une petite fortune. La bonne nouvelle, cependant, est que bon nombre des best-sellers de l’entreprise sont un peu plus accessibles en ce moment. Vous avez juste besoin de profiter d’une grande vente qui se passe sur Amazon.

Certaines sont des offres familières que nous voyons assez souvent. Mais certains d’entre eux sont si impressionnants que vous pourriez ne pas le croire. L’exemple parfait est l’accord d’Amazon Black Friday Bose sur le Bose QuietComfort 35 II Écouteurs ANC. Ils sont vendus au prix de 350 $, mais aujourd’hui, ils ne coûtent que 179 $ !

Le casque Bose QC35 est le casque antibruit actif le plus populaire de Bose. Ils n’ont d’égal que le Casque Sony WH1000XM4 qui sont également en vente. Les écouteurs Bose QC35 peuvent accéder à Alexa ou à Google Assistant en appuyant simplement sur un bouton. Et l’annulation du bruit est totalement inégalée. Vous pouvez à peu près aller où vous voulez avec ces écouteurs et rien ne vous dérangera.

Ces écouteurs valent chaque centime à 350 $. Maintenant qu’ils sont en vente à un nouveau prix bas historique de seulement 179 $, il faudrait être fou pour les laisser passer. C’est l’une des meilleures offres Black Friday Bose que nous ayons jamais vues !

Plus d’écouteurs Bose en vente

En plus de ces écouteurs Bose très populaires, de nombreux autres écouteurs sont inclus dans les offres Black Friday Bose de cette année.

Un exemple populaire est le nouveau et amélioré Casque Bose QuietComfort 45 modèle récemment sorti. Le modèle récemment mis à niveau coûte 330 $, mais il vient de recevoir sa première grosse remise pour le Black Friday 2021.

Écouteurs Bose Sport sont également à prix réduit, ce qui est une excellente nouvelle. Ces véritables écouteurs sans fil sont très populaires en ce moment car ils constituent l’option la plus abordable de Bose. Écouteurs Bose QuietComfort à réduction de bruit sont également en vente si vous voulez des capacités ANC au prix le plus bas de l’année.

En plus de cela, une autre paire d’écouteurs Bose est incluse dans les offres Black Friday Bose de cette année. Croyez-le ou non, Bose Sleepbuds II bénéficiez d’une remise rare en ce moment ! Ces écouteurs ne diffusent pas de musique. Au lieu de cela, ce sont des têtes antibruit qui vous aident à dormir la nuit. Ils se vendent 250 $, mais ils sont à 199 $ jusqu’à la fin du mois.

Les enceintes Bose en promotion pour le Black Friday 2021

En plus de toutes ces offres fantastiques sur les écouteurs, il existe également des enceintes Bose les plus vendues en vente pour le Black Friday 2021. Voici quelques-unes de nos ventes préférées. Tout comme les écouteurs Bose, ces offres devraient durer jusqu’à la fin de la journée du Cyber ​​Monday, le 29 novembre. Mais tout comme ces offres d’écouteurs Bose, elles pourraient se vendre bien avant cette date.

Et n’oubliez pas les offres de barres de son Bose !

