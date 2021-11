Offres Black Friday déjà disponibles et pouvant être épuisées avant vendredi prochain | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ces offres Black Friday 2021 sont toujours disponibles, mais nous ne pensons pas qu’elles seront l’une des plus intéressantes encore longtemps.

L’un des problèmes du Black Friday est qu’il y a tellement de bonnes affaires qu’il peut être un peu démotivant d’essayer de toutes les trouver. En outre, vous devez ajouter le problème que bon nombre des meilleures affaires peuvent disparaître dans les premières heures.

Si vous pensez avoir déjà raté le meilleur des premiers jours de la semaine du Black Friday, ne vous inquiétez pas, car ces produits que nous mettons en avant sont les meilleurs et sont toujours disponibles. Mais on ne sait pas pour combien de temps.

Les meilleures affaires et offres portent généralement sur des produits relativement chers, tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables ou même les tablettes, mais vous pouvez également trouver des remises sur des accessoires tels que les écouteurs sans fil.

Samsung Galaxy S21 + 5G – Offre Black Friday chez El Corte Inglés

Samsung Galaxy S21 + 5G dans El Corte InglésSamsung Galaxy S21 + 5G dans Amazon

L’un des mobiles les plus impressionnants et les plus importants de l’année a été le Samsung Galaxy S21 + 5G. Ce mobile haut de gamme coûte désormais 849,90 euros à El Corte Inglés, avant 1 109,90 euros. Egalement pour 849 euros sur Amazon.

Un mobile spectaculaire comme nous l’avons vu dans nos tests avec un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage (notez que le modèle de base fait 128 Go) et des caméras impressionnantes : téléobjectif 64MP, ultra-12MP large, grand-angle 12MP et une caméra frontale 10MP.

Il dispose également de la 5G, du WiFi 6, d’une batterie de 4 800 mAh à charge rapide, du NFC et de l’USB-C 3.2.

Apple Watch Series 6 – Vente du Black Friday sur Amazon

Apple Watch Series 6 sur Amazon

Amazon a rétrogradé ce Apple Watch série 6, la génération antérieure à l’actuelle et celle dans sa version 40mm avec GPS et en aluminium rose ne coûte déjà que 369 euros contre les 429 euros qu’elle coûtait.

Cette montre connectée dispose d’une surveillance 24h/24 et 7j/7 de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang, elle dispose également d’un électrocardiogramme, d’un GPS et d’un suivi d’une multitude de sports. Une montre parfaite pour ceux qui veulent prendre soin d’eux et faire un peu plus d’exercice.

POCO X3 Pro – Vente du Black Friday sur Amazon

POCO X3 Pro sur Amazon

Le mobile star de POCO reste le POCO X3 Pro et n’est pas pour moins. Il s’agit toujours d’un mobile de premier ordre, rapide et doté de bons appareils photo à un prix de seulement 199,99 euros (avant 299,99 euros).

Il possède un processeur Snapdragon 860, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et un appareil photo principal de 48 mégapixels. Il dispose également d’une batterie de 5 160 mAh, d’un port casque et de la technologie NFC.

Soundcore Life Q30 – Vente du Black Friday sur Amazon

Soundcore Life Q30 sur Amazon

Plus un bruit, le casque Soundcore Vie Q30 Ils ont une suppression active du bruit, une conception confortable pour que vous puissiez les utiliser pendant de nombreuses heures. Ce sont de très bons écouteurs qui sont désormais moins chers que jamais, à seulement 55,99 euros chez Amazon.

Son autonomie est de 40 heures, il dispose d’un égaliseur dans l’application, de plusieurs modes de suppression du bruit, d’une recharge USB-C et de contrôles de volume sur les écouteurs.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 – Vente du Black Friday sur Amazon

Scooter électrique Xiaomi Mi 3 sur Amazon

La dernière version du célèbre scooter électrique Xiaomi est-ce Mon scooter électrique 3. Contrairement au modèle précédent et moins cher, il a une meilleure batterie et un meilleur moteur, bien que le design soit plus ou moins le même.

Il atteint une vitesse de 25km/h, a une puissance maximale de 600W et une autonomie allant jusqu’à 30 kilomètres. Le tout pour 399,99 euros lors du Black Friday.

Xiaomi Mi TV P1 55 » – Offre Black Friday sur Amazon

Xiaomi Mi TV P1 55″ sur Amazon

Les téléviseurs intelligents Xiaomi sont également en vente pendant le Black Friday. Plus précisément, deux modèles connus de 50 pouces.

Xiaomi Mi TV P1 55 pouces car il est passé de 599 euros à seulement 399 euros. Il s’agit d’un téléviseur 4K avec prise en charge vidéo HDR10, il dispose d’Android TV comme système d’exploitation qui vous donnera accès à toutes les applications Google Play. Il intègre également Chromecast et Google Assistant.

Carte microSD SanDisk Ultra 512 Go – Vente Black Friday sur Amazon

512 Go de SanDisk Ultra sur Amazon

Une célèbre carte microSD comme celle-ci n’a guère besoin d’être présentée. SanDisk Ultra est probablement l’une des meilleures cartes microSD que vous puissiez acheter aujourd’hui, parfaite pour une utilisation dans votre mobile ou dans les appareils photo.

La version avec 512 Go est à un très bon prix lors du Black Friday, à seulement 49,99 euros alors qu’elle coûtait auparavant 81 euros.

