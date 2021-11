Offres Black Friday Gaming et PS5 à acheter ce week-end

Tous les produits et services présentés par Report Door sont sélectionnés indépendamment par les éditeurs de Report Door. Cependant, Report Door peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Les joueurs vont se régaler ce Black Friday et Cyber ​​Monday, avec des offres sur des dizaines d’équipements de haute technologie qui ajouteront un avantage concurrentiel à toute expérience de jeu.

GameStop, en particulier, a sorti certaines des meilleures offres de l’année pour le Black Friday. Économisez jusqu’à 50 % sur les ordinateurs portables de jeu, les claviers, les souris et les webcams, et jusqu’à 60 % sur les jeux convoités pour Xbox, PS5 et Nintendo Switch. Pour plus d’équipement de jeu, consultez notre guide des cadeaux de jeu et la liste des meilleures sorties de jeux vidéo de l’année dernière.

Jeux XBox, PS5 et Nintendo Switch (jusqu’à 60% de réduction)

GameStop propose des offres inédites sur certains des jeux les plus populaires cette année, de « Far Cry 6 » et « NBA2k22 » à « Guardians of the Galaxy » et « Madden » à « Zelda » et « Super Mario Bros Deluxe. » Les prix sont réduits jusqu’à 60%, y compris les jeux pour Xbox, PS5 et Nintendo Switch. Consultez notre liste des meilleures sorties de jeux vidéo de cette année pour voir ce que vous devriez ajouter à votre panier ce Black Friday.

25 $ à 45 $

Ordinateur portable de jeu MSI Pulse GL6 (150 $ de rabais)

Emballé avec les derniers processeurs Intel Core de 11e génération, avec un design robuste et futuriste pour démarrer, l’ordinateur portable de GeForce promet des performances ultimes pour les joueurs et les créateurs. Il est alimenté par les nouveaux cœurs RT et Tensor pour des graphismes ray-tracés réalistes et des fonctionnalités d’IA de pointe. Une résolution impressionnante de 1920 x 1080 signifie que vous pouvez profiter de chaque détail du jeu.

949 $

799,99 $

Moniteur de jeu Alienware Full HD (100 $ de rabais)

Profitez d’une expérience de jeu fluide avec le moniteur Alienware de Dell, qui offre des images haute résolution sur un écran Full HD de 25 pouces. Vous pouvez vous connecter de manière flexible à n’importe quel appareil via un port DisplayPort, HDMI ou USB, tandis que la conception ergonomique est spécialement conçue pour toutes les fonctions d’inclinaison, de pivotement et de pivotement nécessaires pour jouer à un jeu compétitif. De plus, vous pouvez opter pour des jeux plus immersifs avec l’éclairage AlienFX intégré qui apporte le dynamisme des jeux à votre espace réel.

380 $

279 $

Clavier Razer Huntsman Mini Mercury (40 $ de rabais)

Le clavier Huntsman de Razer est plus qu’un simple écran coloré : il est doté de commutateurs optiques de pointe pour des actionnements plus rapides et plus fluides et est conçu à 60 % sous forme de jeu afin que votre espace ne soit pas encombré de touches inutiles comme le pavé numérique et la rangée de fonctions.

119,99 $

79,99 $

Souris de jeu sans fil Logitech (20 $ de rabais)

Le G305 de Logitech est conçu pour des performances sérieuses avec de nouvelles innovations technologiques pour plus de dextérité et de vitesse. Le capteur optique révolutionnaire Hero offre une efficacité énergétique 10 fois supérieure à celle des autres souris, sans aucun lissage, filtrage ou accélération, tandis que sa technologie Lightspeed promet une latence et une stabilité qui peuvent être difficiles à obtenir avec la plupart des appareils sans fil.

$49.99

$29.99

Appareil photo Razer Kiyo Pro (100 $ de rabais)

Vous économisez 100 $ sur cette offre à durée limitée sur le Razor Kiyo, qui offre les normes de diffusion les plus élevées dans toutes les conditions d’éclairage. La caméra USB dispose d’un capteur de lumière adaptatif hautes performances pour une fidélité maximale à 1080 pixels et de la possibilité d’activer le HDR pour des couleurs plus éclatantes à 30 FPS.

199,99 $

99,99 $

Casque de jeu universel filaire G432 (11 $ de rabais)

Vous serez complètement entouré par l’environnement de jeu dans ces pilotes audio de 50 mm qui produisent un son complet et immersif. Le son surround et les préréglages d’égalisation vous permettent d’entendre chaque minute le son de vos concurrents tandis que l’audio 3D vous donnera l’impression d’être au cœur de l’action. De plus, ils sont conçus pour un confort ultime : les bonnets en similicuir de luxe et légers amortissent les oreilles, les bandeaux sont conçus pour maintenir la pression sur vos tempes et chaque oreillette peut pivoter jusqu’à 90 degrés pour un réglage rapide et facile.

$49.99

39 $

Ordinateur de bureau de jeu IBuyPower Trace (200 $ de rabais)

Améliorez votre configuration avec l’un des ordinateurs de jeu les plus puissants du marché, actuellement à 200 $ de réduction. 16 Go de RAM et un processeur 11700KF vous permettent d’exécuter plusieurs programmes à la fois tandis qu’une carte GeForce équipée rend les actions rapides en douceur sans déchirure d’écran.

3 199,99 $

2 999,99 $

