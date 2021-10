Offres Black Friday les plus vendues sur Amazon à partir des annonces officielles

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Chaque année, Amazon fait une énorme annonce après la fin de ses grandes ventes du Black Friday et du Cyber ​​Monday. Dans ce document, le détaillant vante toujours toutes les meilleures offres qui ont été proposées. Et il y a toujours quelques choses qui sont les meilleures ventes du Black Friday chaque année. Les mêmes produits font également généralement partie de la liste des best-sellers du Cyber ​​Monday.

Dans ses communiqués de presse les plus récents, Amazon a répertorié autant de produits familiers. Inutile de dire que nous nous attendons à de nombreuses répétitions pour le Black Friday 2021 et le Cyber ​​Monday 2021. Les aurez-vous toutes ? Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est qu’un si grand nombre de ces best-sellers pérennes bénéficient déjà de remises massives pour le Black Friday. Vous ne voulez certainement pas manquer ces remises importantes !

Offres du Black Friday les plus vendues sur Amazon

Source image : Arnaud Journois/PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP/Newscom/The Mega Agency

Les offres d’Amazon pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday étaient incroyables l’année dernière. Nous avons vu des prix bas de tous les temps sur pratiquement tous les produits les plus vendus auxquels vous pouvez penser. Bien sûr, tout ne peut pas être un best-seller. Mais quand Amazon a annoncé les offres les plus vendues du Black Friday et du Cyber ​​Monday, personne n’a été surpris.

Vous vous demandez quels produits ont été les best-sellers lors des grands événements shopping du Black Friday et du Cyber ​​Monday d’Amazon ? Nous vous le dirons ici.

Il va sans dire que le Point d’écho et Fire TV Stick 4K étaient en tête de liste. Amazon fait la promotion de ses propres appareils de manière assez agressive, après tout. Ces deux gadgets étaient disponibles à une fraction du coût de leurs prix déjà abordables. Et incroyablement, ils sont également tous les deux en vente en ce moment à ou près de leurs prix Black Friday et Cyber ​​Monday de l’année dernière !

Parmi les autres offres les plus vendues des annonces d’Amazon ces dernières années, citons Oreillers en gel moelleux de luxe Beckham Hotel Collection, les Duo de pots instantanés, les Aspirateur robot Roomba 675, les Projecteur d’étoiles laser BlissLights Sky Lite, et le Filtre à eau personnel LifeStraw. Il se trouve qu’ils ont tous d’énormes remises en ce moment, avec des prix commençant à seulement 18,46 $ !

Ci-dessous, nous partagerons plus d’informations sur tous les produits qu’Amazon a annoncés comme ses offres les plus vendues du Black Friday et les best-sellers du Cyber ​​Monday.

Point d’écho

L’Amazon Point d’écho est une offre du Black Friday la plus vendue chaque année. Cela va sans dire. Ce qui est incroyable cette année, cependant, c’est que le Dot est déjà en vente pour seulement 24,99 $. C’est le même prix que nous avons vu le Black Friday ces dernières années !

Il convient de noter que le plus récent Point d’écho de 4e génération est également en vente en ce moment. Obtenez-en un avec un Echo Auto et vous économiserez 20 $. Mais tant de nos lecteurs sautent sur l’occasion d’obtenir un Dot de 3e génération pour seulement 24,99 $. Ce prix est incroyable !

Voici quelques points clés à retenir :

L’Echo Dot de 3e génération d’Amazon est considéré comme le haut-parleur intelligent Alexa le plus vendu de tous les temps ! C’est le haut-parleur Alexa qui a vraiment lancé la révolution de l’assistant vocal Alexa C’est le haut-parleur intelligent Alexa le plus compact jamais conçu par Amazon. S’adapte parfaitement aux espaces restreints ou sur votre comptoir sans prendre trop de place. deux Echo Dots ensemble pour un son stéréo Posez des questions à Alexa ou donnez des commandes vocales de n’importe où dans la pièce Demandez à Alexa de jouer de la musique, de lire les actualités, de consulter la météo, de régler des alarmes, de contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles et bien plus encore. Music Unlimited, Spotify, Apple Music, Sirius XM et d’autres services populaires

Allumez vos lumières, verrouillez vos portes, contrôlez la température de votre maison et plus encore Une fonction d’appel mains libres vous permet de discuter avec vos amis et votre famille sans toucher votre smartphone Alexa possède des milliers de compétences et presque toutes sont accessibles avec le Point d’écho

Fire TV Stick 4K

Êtes-vous à la recherche d’un autre best-seller pérenne qui est déjà en vente avec une remise monstre pour le Black Friday ? Ne cherchez pas plus loin que le Fire TV Stick 4K.

Amazon vient de publier une toute nouvelle version du Fire TV Stick 4K. Croyez-le ou non, il est déjà en vente avec une remise ÉNORME. Tout le monde peut en acheter un aujourd’hui pour 34,99 $ au lieu de 50 $. C’est déjà un bon prix, mais certains acheteurs peuvent économiser encore plus. Essayez le code promo ADDFTV21 à la caisse et vous pouvez obtenir le vôtre pour seulement 29,99 $ !

Il s’agit certainement de l’offre Black Friday la plus vendue d’Amazon, et elle est déjà au prix le plus bas de tous les temps. Voici quelques détails clés :

Le Fire TV Stick 4K est le lecteur multimédia en continu le plus puissant d’Amazon avec le facteur de forme de dongle populaire Prend en charge tous vos services de streaming préférés comme Netflix, HBO Max, Apple TV+, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Peacock, Paramount+, Discovery+ et tellement plus. Vous pouvez également diffuser gratuitement avec Tubi, Pluto TV, IMDb TV et d’autres services de streaming gratuits De nombreux jeux et autres applications parmi lesquels choisir dans l’App Store d’Amazon La télécommande vocale Alexa incluse vous permet de contrôler votre contenu et plus encore avec votre voix Vous pouvez utilisez également les commandes vocales Alexa pour vérifier la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore Prend en charge 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+ Fire TV vous donne accès à plus de 500 000 films et épisodes télévisés différents Les membres Amazon Prime obtiennent accès gratuit à Amazon Prime Video

AncestryDNA : Tests génétiques pour l’ethnicité

Les AncestryDNA : test d’ethnicité génétique est un autre best-seller chaque année. Amazon l’a mentionné à maintes reprises dans ses annonces post-Black Friday. Sera-ce encore une fois l’offre Black Friday la plus vendue cette année ? Tout le monde aime offrir des tests ADN en cadeau, donc les chances sont vraiment bonnes.

Le test AncestryDNA : Genetic Ethnicity Test est le test ADN le plus vendu auprès des consommateurs Des millions de personnes l’ont utilisé au fil des ans Selon AncestryDNA, plus d’un milliard de connexions familiales ont été établies

Ce test ADN précis peut réduire vos origines familiales à plus de 350 régions différentes AncestryDNA dit qu’il offre deux fois plus de détails géographiques que les tests concurrents Ce test fournit également les chemins de migration récents de vos ancêtres Parfois, vous obtenez même les histoires derrière vos ancêtres voyages

Autocuiseur multi-usage Instant Pot Duo

Les pots instantanés sont toujours les meilleures ventes du Black Friday. Et s’il y a un modèle qui a été particulièrement populaire au fil des ans, c’est le Duo de pots instantanés. Recherchez cette cocotte-minute pour obtenir un rabais énorme sur le Black Friday et le Cyber ​​Monday cette année.

Ou, vous pouvez obtenir les prix du Black Friday dès maintenant sur certains modèles encore meilleurs. Les exemples incluent le Instant Pot Duo Plus et le Instant Pot Duo Crisp avec une friteuse à air intégrée. Les deux modèles sont à 30 $ de rabais en ce moment!

Si vous souhaitez vous en tenir au Duo original, voici quelques points clés à retenir :

L’Instant Pot Duo, c’est sept appareils de cuisson différents en un. C’est l’appareil de cuisine le plus chaud du marché ! Ce modèle le plus vendu est un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz, une yaourtière, un cuiseur vapeur, une sauteuse et un chauffe-plats en un. Les possibilités sont infinies 13 programmes intelligents personnalisables à une touche vous permettent de préparer vos recettes couramment utilisées en un instant Il est si facile à nettoyer grâce au pot intérieur et au couvercle lavables au lave-vaisselle Plus de 10 fonctions de sécurité garantissent la sécurité de votre famille pendant que votre Instant Pot travaille dur Téléchargez l’application gratuite Instant Pot pour des recettes et plus encore

Plus d’offres Black Friday et d’offres Cyber ​​Monday les plus vendues

Source de l’image : Yevhenii

Il y a d’autres produits qui sont les meilleures ventes du Black Friday chaque année sur Amazon. Inutile de dire qu’il y a beaucoup de chevauchements avec les offres les plus vendues du Cyber ​​Monday. Voici ceux qui sont déjà en promotion :

