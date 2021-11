En ce qui concerne les jeux, rien de tel que l’expérience offerte par la Nintendo Switch. Vous pouvez le lire tout en étant connecté à votre téléviseur ou le retirer de sa station d’accueil et l’emporter partout avec vous. De plus, il héberge une grande variété de jeux multijoueurs, ce qui le rend parfait pour divertir toute la famille, que ce soit à la maison ou en voyage.

La Nintendo Switch sera un cadeau particulièrement intéressant cette saison des fêtes puisque les jeux N64 et Sega Genesis sont désormais sur Switch via le Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Les consoles elles-mêmes sont rarement mises en vente, mais vous pouvez souvent les trouver avec des accessoires et des jeux à un bon prix. Voici où vous pouvez trouver les offres Black Friday Nintendo Switch cette année.

Meilleures offres Black Friday Nintendo Switch :

Où trouver les meilleures offres Black Friday Nintendo Switch 2021

Quand commencent les offres Black Friday Nintendo Switch ?

Dans le passé, les gens devaient attendre le 26 novembre pour que les offres intéressantes soient disponibles, mais cette année, les offres du Black Friday apparaissent beaucoup plus tôt. Vous les verrez peut-être apparaître tout au long du mois de novembre, mais cela variera en fonction du magasin dans lequel vous magasinez.

Malheureusement, Nintendo a annoncé que la production de Switch diminuerait de 20% cet exercice en raison de pénuries de puces. En tant que tel, il pourrait être plus difficile que d’habitude de mettre la main sur l’une des gammes Switch. Cela étant le cas, vous voudrez sauter sur un accord dès que vous le pourrez si vous voulez vraiment attraper un Switch cette année.

Comment savoir que vous achetez la bonne Nintendo Switch ce Black Friday

Quatre itérations de Switch ont été publiées jusqu’à présent. Donc, si vous recherchez un modèle spécifique, vous voudrez faire attention à l’emballage. Les 300 $ Commutateur d’origine celui sorti en 2017 est dans une boite à fond blanc, le $300 Commutateur V2 qui est sorti en 2019 avec une autonomie améliorée est dans une boîte avec un fond rouge. Il n’y a pas de texte sur les deux cases pour indiquer quelle version est à l’intérieur. Le Switch d’origine a principalement été remplacé dans les étagères des magasins par le Switch V2, mais le plus ancien apparaît de temps en temps. S’il y a le choix, vous voudrez vous procurer le Switch V2.

Les 350 $ Commutateur OLED sorti en octobre 2021 et est la première itération de Switch à être dans une boîte plus haute verticalement qu’horizontalement. Il a également les mots « OLED » écrits sous l’image de la console. C’est le premier Switch à venir en blanc, donc si vous voyez un Joy-Cons blanc, il y a fort à parier que vous obtenez le bon appareil. Il dispose d’un écran OLED plus grand, d’une station d’accueil améliorée, du double du stockage interne des consoles Switch précédentes et d’une station d’accueil mise à jour.

Les 200 $ Switch Lite est dans un emballage plus petit car il n’inclut pas de quai. Vous devriez également rechercher les mots « Lite » en bas à droite de la boîte. Il ne peut être utilisé qu’en mode portable, n’a pas de contrôleurs amovibles et n’a pas de grondement.

Offres du Black Friday sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch est le compagnon de jeu idéal car elle peut être jouée sur un téléviseur avec des jeux solo ou multijoueurs et elle peut être utilisée en mode portable. Il dispose même d’une béquille et de Joy-Cons amovibles pour que vous puissiez le configurer en mode table pour jouer n’importe où, comme dans une voiture lors d’un voyage en voiture ou lors d’une réunion de famille. De nombreux jeux Switch multijoueurs permettent jusqu’à quatre joueurs, et certains permettent même jusqu’à huit tant que vous avez suffisamment de Joy-Cons pour tout le monde.

Meilleures offres Black Friday Nintendo Switch OLED

Comme je l’ai déjà dit, le Switch OLED est le gros élément de cette saison des fêtes. Cet écran OLED plus grand produit une expérience visuelle bien meilleure que jamais et la béquille à l’arrière longe toute la console plutôt que d’être simplement un petit bâton fragile. Cela coûte un peu plus cher que les modèles précédents, mais cela en vaut la peine pour ces visuels époustouflants.

Nintendo Switch OLED – Blanc



Il s’agit de la dernière itération de Switch apportant avec elle un écran OLED considérablement amélioré qui montre à la fois des teintes plus sombres et plus lumineuses de manière plus éclatante. Le blanc est une toute nouvelle couleur de Switch, il se démarque donc vraiment.

Nintendo Switch OLED – Rouge néon et bleu néon



Cette version du commutateur OLED a les mêmes Joy-Cons rouges et bleus emblématiques que le commutateur d’origine. Cela rendra l’expérience de jeu portable encore plus agréable avec des images plus lumineuses.

Meilleures offres Black Friday Nintendo Switch Lite

Le Switch Lite est un appareil portable uniquement, ce qui signifie qu’il ne peut pas se connecter à un téléviseur. Il n’a pas non plus de grondement et il n’y a pas de contrôleurs détachables comme le plus grand Switch. En raison de ces différences, il ne se vend généralement que 200 $. Cependant, ce n’est pas aussi partageable que les versions plus grandes de Switch et certains jeux ne fonctionnent pas aussi bien sur Switch Lite. Mais c’est génial pour les voyages et vient dans un certain nombre de couleurs amusantes.

Il convient également de noter qu’une édition limitée Switch Lite est disponible cette année, l’édition Pokémon Dialga et Palkia qui célèbre les prochains jeux Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Changez-le ce Black Friday

La Nintendo Switch est un excellent système avec une énorme bibliothèque de grands succès auxquels vous pouvez jouer n’importe où. Il y a aussi plusieurs autres bonnes affaires ce Black Friday, et nous garderons un œil sur elles. Revenez pour trouver les meilleures offres du Black Friday pour vous et les vôtres.

