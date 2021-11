Offres Black Friday PlayStation 5 – à quoi s’attendre en 2021

La PlayStation 5 est donc sortie depuis près d’un an. Selon le critique de VG247, c’est une console qui vaut bien l’argent pour ce « frisson de nouvelle génération ». Sa bibliothèque en expansion d’exclusivités comme Final Fantasy 7 Remake: Intergrade et Ratchet & Clank: Rift Apart s’ajoute également à la liste des raisons d’en accrocher une pendant le Black Friday.

Pratiquement aucune remise Black Friday n’existait pour la PlayStation 5 en 2020, étant donné qu’il s’agissait d’une console nouvellement sortie avec des précommandes et des stocks épuisés. Malheureusement, cela pourrait toujours être le cas pour le Black Friday 2021, car Sony prévoyait que les pénuries dureraient jusqu’en 2022. Cependant, cela ne signifie pas que la société ne fera pas d’efforts pour faire la publicité des packs, jeux et accessoires PS5.

Voici le récapitulatif actuel des offres Black Friday PlayStation 5.

Les dernières offres PS5

La plupart des détaillants n’ont pas encore révélé leurs packs PlayStation 5. D’autres finiront par sortir dans les semaines précédant le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Les vendeurs proposeront probablement leurs propres packs Black Friday PS5 au lieu de réduire la console autonome.

Bien que nous ne puissions pas garantir des détaillants spécifiques, nous espérons voir des packs PS5 décents de :

Aux Etats-Unis:

Au Royaume-Uni:

Vous pouvez également mettre en signet notre guide de réapprovisionnement PS5 pour des mises à jour régulières sur les réapprovisionnements PS5 disponibles et les offres connexes tout au long de l’année.

Offres sur la console PS5 américaine :

Nous vous tiendrons au courant dès que d’autres offres de console Black Friday PS5 seront disponibles aux États-Unis.

Offres consoles PS5 au Royaume-Uni :

Offres de jeux PS5 aux États-Unis

Offres de jeux PS5 au Royaume-Uni

De nombreux autres jeux PS5 sortiront plus tard cette année, comme Call of Duty Vanguard, Skyrim: Anniversary Edition et Battlefield 2042. Nous en ajouterons d’autres à ces listes au fur et à mesure que des informations seront disponibles. Restez à l’écoute!

La PS5 sera-t-elle disponible ce Noël ?

C’est difficile à dire. La console de nouvelle génération a eu des problèmes de stock généralisés depuis son lancement et a été en rupture de stock toute l’année, donc la demande est extrêmement élevée et cela ne devrait pas changer. Vous devrez vous en procurer rapidement une fois qu’ils seront disponibles et vous pourrez vous tenir au courant en consultant notre dernier guide des stocks PS5.

Avec la façon dont la console s’est déjà envolée des étagères, nous sommes certains que Sony veut en sortir plus dès que possible. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que cela se produira et si vous voulez des bonnes affaires à la minute près, suivez Jelly Deals sur Twitter.