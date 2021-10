Nous sommes plus que quelques-uns ici à Android Central qui cherchent à mettre à niveau nos écouteurs bientôt. Heureusement, les offres Black Friday Sony WH-1000XM4 se préparent à offrir une remise importante sur ce PDSF élevé au cours des prochaines semaines, peut-être même avant le grand jour lui-même.

Au prix de 350 $/350 £ avant les remises, il s’agit certainement d’un kit haut de gamme. Mais étant donné la qualité audio exceptionnelle et la réduction du bruit améliorée, ce sont vraiment des écouteurs que vous adorerez pendant des années. Nous les utilisons pour les trajets quotidiens, le travail et une utilisation occasionnelle entre les deux. Ils sont si confortables, et la durée de vie de la batterie de 30 heures ne vous obligera pas à chercher avec irritation une recharge au milieu d’une journée de travail. Même les meilleurs écouteurs sans fil continuent de décevoir avec leurs batteries par rapport aux meilleurs écouteurs sans fil. Cela, et un paysage sonore entièrement réalisé sans aucun compromis. Alors oui, nous les aimons beaucoup, comme vous pouvez le voir avec notre test détaillé du Sony WH-1000XM4.

Au moment d’écrire ces lignes, les prix aux États-Unis semblent être remontés au prix fort dans la plupart des magasins. Cependant, nous les avons régulièrement vus baisser à 278 $ régulièrement au cours des 12 derniers mois. De plus, il y a quelques semaines à peine, Amazon avait un contrat Sony WH-1000XM4 franchement dingue de 248 $. Ce plus bas historique pourrait ne pas être de retour pour le Black Friday, d’autant plus que la demande verra ces bébés vendre des charges avant Noël, mais nous pensons certainement que vous devriez éviter de payer plus de 278 $, étant donné que le prix n’est jamais loin.

La plupart des détaillants proposent les écouteurs XM4 en noir, argent (plus comme blanc cassé, pour être honnête) et une belle nouvelle couleur bleue. Découvrez les meilleurs prix d’aujourd’hui automatiquement tirés des meilleurs détaillants ci-dessous – et attendez une remise si vous n’en voyez pas encore !

Quand sont les offres Black Friday Sony WH-1000XM4 ?

Le Black Friday 2021 a officiellement lieu le vendredi 26 novembre de cette année. Mais si vous avez jeté votre dévolu sur une paire d’écouteurs Sony WH-1000XM4 (et pourquoi pas vous ?), alors nous garderons un œil sur vous beaucoup plus tôt. Nous ne parlons pas pendant que vous vous endormez chargé de dinde à Thanksgiving, mais tout au long du mois de novembre et à partir du lundi 22 novembre, d’autant plus que la plupart des détaillants ont une «semaine du vendredi noir» de nos jours.

Si vous voyez le prix de 278 $ arriver, c’est une excellente affaire Sony WH-1000XM4, même si nous en voyons régulièrement tout au long de l’année. 248 $ ont été repérés il n’y a pas si longtemps, c’est donc votre référence la plus basse de tous les temps si vous insistez pour ne jamais payer plus que le prix le moins cher de tous les temps – en tant qu’amateurs de bonnes affaires, nous comprenons parfaitement cela. Le PDSF est pour les normes.

Où seront les meilleures offres Black Friday Sony WH-1000XM4 ?

Il semblerait que Sony libère des remises similaires chez plusieurs détaillants chaque fois que les offres Sony WH-1000XM4 sont mises en ligne. Si vous le manquez dans un magasin, il y a de fortes chances que vous puissiez l’obtenir dans l’un des autres magasins ci-dessous. Attention cependant aux extras groupés, tels que les chargeurs portables. De toute façon, vous obtenez un bel étui de transport pour les écouteurs, alors ne vous laissez pas influencer par des paquets avec un supplémentaire.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.