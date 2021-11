Offres Breville Cyber ​​Monday 2021 : un café délicieux à moindre coût

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La plupart des gens ont besoin de caféine pour passer la journée. Essayer de naviguer dans une journée, en particulier une journée de travail, peut être difficile si vous n’avez pas eu votre coup de pouce matinal. Si vous êtes quelqu’un qui en dépend pour vous réveiller, vous pouvez même avoir mal à la tête si vous n’en avez pas depuis longtemps. Mais les cafetières et les machines à expresso sont chères. C’est pourquoi il est logique de consulter les offres Breville Cyber ​​Monday.

Breville est l’un des fabricants de cafetières les plus connus. Si vous aimez Nespresso, Breville propose également des machines spécialement conçues pour ce type de dosettes. Jetez un œil aux meilleures offres Breville Cyber ​​Monday que nous avons mises en évidence ci-dessous.

Les offres Breville Cyber ​​Monday sont en cours

La machine à expresso Breville Vertuo fait un expresso. Source de l’image : Breville/Amazon

Vous pouvez obtenir des offres spéciales sur les cafetières et les machines à expresso Breville dès maintenant. Jusqu’au 30 novembre, la machine à café et à expresso Breville BNV250CRO1BUC1 Vertuo est une machine à café et à expresso automatique. Vous obtiendrez un café et un expresso de qualité barista dans votre cuisine. Vous pouvez préparer quatre tailles de tasses différentes, allant d’une tasse à expresso à une tasse à café. Celui-ci est doté de la technologie Centrifusion pour lire les codes-barres sur les dosettes afin d’offrir la meilleure qualité.

Cela comprend un mousseur à lait Aeroccino, qui vous fournit une mousse de lait onctueuse, chaude ou froide. Vous recevrez également un ensemble de démarrage gratuit de capsules Nespresso. Il est conçu pour être utilisé avec des dosettes de café Nespresso Vertuo. Économisez 55 $ maintenant en l’obtenant pour seulement 194,96 $.

La machine à expresso Nespresso BNV520MTB Vertuo Next de Breville est également en vente. Ceci est également compatible avec les capsules Nespresso Vertuo qui contiennent plus de 30 mélanges. Il s’agit d’une machine plus compacte, car elle ne mesure que 5,5 pouces de large. Vous pouvez préparer trois tailles de café et le système d’infusion à une touche est simple à utiliser. Obtenez-le pour seulement 127,46 $, vous faisant économiser 72,49 $ !

Une autre machine Nespresso Vertuo

La machine à expresso Nespresso BNV420IBL VertuoPlus de Breville est une autre option formidable qui est en vente jusqu’au 30. C’est une cafetière intelligente qui permet d’obtenir des combinaisons parfaites de café et de mousse. Choisissez un espresso de 1,35 onces, un double espresso de 2,7 onces, un Gran Lungo de 5 onces ou un café ordinaire de 7,7 onces. Remplissez simplement l’eau et appuyez sur le bouton et vous êtes prêt à partir. C’est à seulement 119,96 $ pour le moment.

Offres haut de gamme de Breville Cyber ​​Monday

Une tasse d’une machine à expresso Breville Creatista Plus. Source de l’image : Breville/Amazon

Vous serez impressionné par la machine à expresso Nespresso BNE800BSS Creatista Plus de Breville. Il propose du café fraîchement moulu et un espresso savamment élaboré. Cela vous permet de créer du latte art grâce au mousseur à lait intégré. Vous pouvez préparer différents cafés et espressos en portion individuelle.

Il est facilement personnalisable, car vous pouvez régler le volume du café, la température du lait, idéal pour préparer des blancs plats, des cappuccinos, des lattes, etc., tout fonctionne en appuyant simplement sur un bouton. En règle générale, il s’agit de 600 $. Mais pour le moment, achetez-le pour seulement 487,46 $.

Non seulement les machines à café

Vous pouvez également vous procurer le Breville Joule Sous Vide en vente dès maintenant. Le CS20001 en polycarbonate blanc et le CS10001 en acier inoxydable sont tous deux disponibles. Ce sont des outils sous vide petits et élégants pour vous aider dans votre cuisine. Les deux sont compatibles Wi-Fi et Bluetooth. Le CS20001 ne coûte que 159,95 $ et le CS10001 ne coûte que 199,95 $.

