Offres casque Black Friday VR 2021 : économisez plus de 100 £ sur le HTC Vive Pro 2

Les casques de réalité virtuelle continuent d’évoluer pour offrir l’expérience de jeu la plus immersive qui soit. Et avec Oculus et HTC fabriquant différents types de casques VR, vous êtes toujours assuré d’obtenir le meilleur produit de sa catégorie que l’argent puisse acheter. À l’avenir, nous vous proposerons les meilleures offres de casques Black Friday VR afin que vous puissiez en avoir encore plus pour votre argent.

En tant que produit d’entrée de gamme, l’Oculus s’adresse à ceux qui veulent une expérience portable tout-en-un qui ne nécessite pas un PC ou un ordinateur portable haut de gamme pour jouer à des jeux. C’est un excellent moyen de profiter de la réalité virtuelle aux prix les plus bas. Leur modèle actuel, le Quest 2, est disponible dans une configuration de 128 Go ou de 256 Go, vous donnant le choix entre économiser de la pâte supplémentaire ou pouvoir charger encore plus de jeux plus rapidement que jamais.

Nous n’avons pas encore trouvé d’offres Oculus Quest 2 Black Friday au Royaume-Uni, mais nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure que des offres seront disponibles. Aux États-Unis, vous pouvez actuellement obtenir une carte-cadeau gratuite de 50 $ lorsque vous achetez l’Oculus Quest 2 pour 299 $ chez Best Buy. L’offre promotionnelle est disponible jusqu’au 21 novembre 2021.

Du côté de HTC, si vous souhaitez obtenir le meilleur de la VR, il n’y a pas d’alternative à la série Vive. Ceux-ci nécessitent des PC haut de gamme pour que vous puissiez plonger dans les mondes virtuels les plus profonds qui soient. Le Vive Pro 2 est la dernière itération, et Amazon a actuellement une petite économie par rapport au RRP complet de 1299 £. Cela inclut non seulement le casque, mais également les contrôleurs et les stations de base. Cependant, si vous êtes déjà investi dans l’écosystème Vive, vous pourriez économiser plus de 100 £ en vous procurant uniquement le casque Vive Pro 2 mis à jour pour 609 £ sur Amazon, soit une économie de plus de 100 £.

