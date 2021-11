Offres casque Cyber ​​Monday : remises énormes sur Samsung, AirPods, Bose, Jabra

Vous n’avez que l’embarras du choix en matière d’écouteurs et d’écouteurs, et c’est encore plus vrai en ce qui concerne les offres Cyber ​​Monday. Presque tous, dans toutes leurs variétés et tailles, sont maintenant en vente, donc si vous cherchez à mettre la main sur de nouveaux équipements audio, c’est le meilleur moment.

Il existe de nombreuses marques d’écouteurs et différents types d’écouteurs à considérer, nous avons donc décomposé certaines des meilleures offres déjà disponibles sur les meilleurs écouteurs et écouteurs sans fil afin que vous puissiez avoir une longueur d’avance sur vos économies de vacances. Vous trouverez forcément une bonne affaire !

Nous mettrons régulièrement à jour cette collection de listes tout au long du week-end du Cyber ​​Monday, alors assurez-vous de vérifier fréquemment si vous ne voyez pas les offres audio que vous recherchez. Que vous recherchiez quelque chose pour vous divertir lors d’une promenade ou d’un jogging, des écouteurs antibruit pour vous permettre de vous concentrer au travail, ou quelque chose qui sonne simplement incroyable pour vos batailles de jeux vidéo épiques, nous avons ce qu’il vous faut.

Les offres de casques Cyber ​​Monday en direct en ce moment

Samsung Galaxy Buds Pro (économisez 50 $)



Les Galaxy Buds Pro offrent un son exceptionnel combiné à une isolation phonique puissante, une résistance à l’eau IPX7, une conception légère idéale pour une utilisation prolongée et tous les extras que vous souhaitez. Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil haut de gamme, ceux-ci devraient être votre choix de prédilection.

150 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Buds 2 (économisez 40 $)



Les Galaxy Buds 2 sont les derniers écouteurs sans fil de Samsung, et c’est la première fois qu’ils sont en vente. Ils ont un son fantastique, éliminent le bruit dans votre voisinage, durent le même temps que les Buds Pro et incluent la recharge sans fil. Pour ce que vous payez en fin de compte ici, vous obtenez un excellent rapport qualité-prix.

110 $ chez Amazon 120 $ chez Samsung

Jabra Elite 85t



L’Elite 85t fait un travail fantastique en réduisant le bruit ambiant, offre une excellente qualité sonore et vous obtenez tous les extras : son personnalisable, résistance à l’eau, chargement sans fil et intégration de l’assistant numérique. Si vous voulez des écouteurs haut de gamme avec un excellent rapport qualité-prix, ce sont ceux qu’il vous faut.

150 $ sur Amazon

OnePlus Buds Pro (économisez 30 $)



Avec les Buds Pro, OnePlus a réussi à proposer des écouteurs qui rivalisent avec ce que Samsung et Sony ont de mieux à offrir. Ils ont un son absolument incroyable, ont une conception légère, une excellente isolation phonique, une résistance à l’eau IP55 et une charge sans fil. Quand il s’agit de valeur, il est difficile de trouver quelque chose d’aussi bon.

120 $ sur Amazon

1Plus de ColorBuds 2 (économisez 16 $)



Les ColorBuds 2 offrent un son riche en basses, associé à une isolation acoustique fiable, une charge sans fil et une résistance à l’eau IPX5. Si vous voulez des écouteurs sans fil économiques qui sont aussi bons que des concurrents qui coûtent trois fois plus cher, vous devriez mettre la main sur ceux-ci.

64 $ sur Amazon

Écouteurs Bose QuietComfort (économisez 50 $)



Avec un ANC réglable, une qualité sonore incroyable, une conception légère et un indice IPX4 pour les entraînements, ces écouteurs sans fil cochent toutes les bonnes cases. Ils durent également six heures entre les charges, incluent la charge sans fil et font partie des meilleurs écouteurs de cette catégorie.

199 $ chez Amazon 199 $ chez Walmart

Bose QuietComfort 45



Le QuietComfort 45 offre une isolation phonique incroyable, un son sublime, un design somptueux qui est idéal pour une utilisation toute la journée, et ils durent 24 heures entre les charges. Ce sont le choix idéal si vous recherchez un son sans fil haut de gamme.

279 $ chez Amazon 279 $ chez Walmart

Soundcore Life A2 (économisez 14 $)



Les écouteurs sans fil Life A2 de Soundcore ont les bases. Ils produisent un son puissant et riche en basses, coupent le son ambiant, ont trois micros sur chaque oreillette et durent sept heures à partir d’une charge complète. En bref, vous obtenez des écouteurs bien conçus qui offrent un excellent rapport qualité-prix.

52 $ sur Amazon

Soundcore Liberty Air 2 Pro (économisez 40 $)



Pour la qualité des écouteurs que vous obtenez, il est difficile de battre ce prix. Ils sont dotés de la technologie de pilote PureNote, d’une suppression active du bruit ciblée, et vous pouvez obtenir jusqu’à 26 heures de temps de lecture, avec 7 heures sur les écouteurs à partir d’une seule charge et 3 charges ultérieures à partir de l’étui de charge.

90 $ sur Amazon

Sennheiser Momentum TWS 2 (économisez 100 $)



Les Momentum True Wireless 2 de Sennheiser font partie des écouteurs sans fil au meilleur son que vous trouverez sur le marché aujourd’hui. Ils sont dotés de toutes les dernières fonctionnalités, ont un profil sonore personnalisable et durent toute la journée sans aucun problème. Avec 100 $ de rabais, c’est une offre à ne pas manquer.

200 $ chez Amazon 200 $ chez Walmart

Samsung Galaxy Buds Live (économisez 70 $)



Les Galaxy Buds Live de Samsung offrent un son incroyable soutenu par un ajustement ergonomique, une suppression active du bruit et une résistance à la poussière et à l’eau IPX2. Ils durent six heures entre les charges, incluent la charge sans fil et constituent une excellente option globale.

100 $ chez Amazon 105 $ chez Walmart

Samsung Galaxy Buds+ (économisez 70 $)



Les Galaxy Buds+ continuent d’offrir la qualité sonore et avec une autonomie de 11 heures, vous pouvez les porter tout au long de la journée sans avoir à vous soucier de manquer de charge.

79 $ chez Walmart

Sennheiser HD 450BT (économisez 100 $)



Le confort rencontre l’excellence dans cette sublime paire d’écouteurs Bluetooth Sennheiser HD 450BT blancs. Ils sonnent bien et ont l’air de la partie aussi. Vous pouvez plier le Sennheiser HD 450BT et l’emporter partout où vous allez.

Beats Studio Buds (économisez 50 $)



Les véritables écouteurs sans fil Beats Studio Buds ont atteint un prix record pour le Cyber ​​Monday. Ils fonctionnent très bien avec Android ou iOS et sont disponibles en noir, blanc ou rouge.

100 $ sur Amazon

Sony WH-1000XM4 (économisez 102 $)



En ce qui concerne les écouteurs sans fil, le WH-1000XM4 est en tête de liste en termes d’ANC, d’autonomie de la batterie et de qualité sonore. Si des écouteurs sans fil haut de gamme figurent sur une liste de cadeaux cette année, voici votre chance.

Sony WF-1000XM4 (économisez 32 $)



Ce sont la crème de la crème en termes d’écouteurs sans fil, et cet accord Cyber ​​Monday en fait les moins chers que nous ayons vus depuis leur lancement cette année.

Sony WF-1000XM3 (économisez 72 $)



Bien que certaines des fonctionnalités ne soient pas aussi bonnes que les XM4, cela fait toujours des XM3 l’un des meilleurs disponibles – et à 128 $, il est difficile de les laisser passer si vous cherchez à économiser de l’argent.

Écouteurs sans fil Sony WF-C500 (économisez 22 $)



Avec le WF-C500, Sony a tiré ses enseignements du segment haut de gamme pour proposer un package économique qui cloue les bases. Ces écouteurs ont un son excellent, durent dix heures avec une charge complète, incluent une résistance à la sueur et à l’eau pour les entraînements et ont un son personnalisable.

78 $ sur Amazon

Casque supra-auriculaire Sony WH-CH710N (économisez 90 $)



Le WH-CH710N apporte les meilleures fonctionnalités du WH-1000XM3 à un prix beaucoup plus abordable. Il a également une conception supra-auriculaire qui est idéale pour une utilisation prolongée, atténue le son ambiant sans aucun problème et dure jusqu’à 35 heures avec une charge complète.

78 $ sur Amazon

Casque supra-auriculaire Sony WH-CH510 (économisez 36 $)



Si vous êtes sur le marché de l’audio à petit budget et que vous avez besoin de quelque chose de léger mais avec un bon profil sonore et une longue durée de vie de la batterie, le WH-CH510 fait l’affaire. Ils sonnent particulièrement bien compte tenu du coût, et vous n’aurez besoin de les charger qu’une fois tous les quelques jours.

38 $ sur Amazon

Sony WH-XB910N (économisez 102 $)



La caractéristique remarquable du WH-XB910N est la basse fantastique associée à un excellent ANC. Ceux-ci ont une excellente autonomie pour aller de pair avec d’autres fonctionnalités merveilleuses. Obtenir une paire d’écouteurs sans fil Sony pour 148 $ n’est pas le moment d’hésiter.

148 $ chez Amazon 148 $ chez Best Buy

Haut-parleur tour de cou Bluetooth Sony SRS-NB10 (économisez 52 $)



Continuez à écouter votre propre contenu sans vous isoler du monde. Ce tour de cou Bluetooth vous offre un son personnel à partir de votre téléphone sans avoir besoin de mettre des écouteurs ou de rester dans la pièce avec vos haut-parleurs.

Casque Bluetooth supra-auriculaire Marshall Major IV | 50 $ de rabais



La dernière génération d’écouteurs Marshall Major est sortie à la fin de l’année dernière. Ces écouteurs n’ont pas vu beaucoup d’offres, c’est donc une excellente remise si vous êtes intéressé par eux.

99,99 $ sur Amazon

