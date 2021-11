Offres Chromecast du Black Friday 2021

Le streaming de tout, des films à la musique, est devenu si normal pour de nombreuses personnes qu’il est presque essentiel d’avoir un excellent appareil de streaming. Le Black Friday est un moment fantastique pour en acheter un pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre. Parmi toutes les options disponibles, Google propose certaines des meilleures. Donc, garder un œil sur certaines offres Chromecast géniales est un plan judicieux.

Le Chromecast de Google a été l’un des premiers appareils à simplifier l’envoi de contenu de nos téléphones à notre téléviseur. Tout cela en branchant simplement un petit appareil HDMI et en le connectant au Wi-Fi – depuis 2013. Depuis lors, il y a eu beaucoup d’évolution pour ce petit dongle, et la dernière version est le Chromecast avec Google TV. Cette itération de l’appareil de streaming apporte toutes les fonctionnalités du Chromecast original que nous aimons, augmente la qualité en 4K ultra-haute définition, intègre une interface merveilleuse et apporte sa propre télécommande.

Jusqu’au Chromecast avec Google TV, tout appareil diffusant le contenu sur le téléviseur était également la télécommande. Bien que ce soit une bonne idée, en théorie, c’était souvent maladroit et parfois ne fonctionnait pas du tout. La dernière version corrige tout cela. Désormais, le contenu et le contrôle sont contenus dans le Chromecast avec Google TV. Vous pouvez vous connecter à tous vos services de streaming préférés tels que Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, YouTube TV et bien plus encore à l’aide de la télécommande compatible avec Google Assistant.

L’interface pour rechercher et regarder vos émissions préférées est claire et facile à naviguer à l’aide des boutons physiques de la télécommande. Si vous souhaitez rechercher une émission ou un acteur en particulier, vous pouvez appuyer sur le bouton Google Assistant et utiliser votre voix pour le rechercher. Non seulement cela, vous pouvez également utiliser ce même bouton pour contrôler tous les superbes appareils intelligents pour la maison que vous obtenez pendant le Black Friday !

Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours utiliser le Chromecast avec Google TV comme un Chromecast ordinaire en lui envoyant du contenu depuis votre téléphone ou d’autres appareils. Selon vos besoins, un Chromecast standard peut être mieux adapté pour vous, et si tel est le cas, il existe également de bonnes affaires pour ceux-ci.

Où trouver les meilleures offres Chromecast du Black Friday

Les appareils Chromecast sont largement disponibles auprès de nombreux détaillants. Cependant, l’une des omissions les plus flagrantes de la liste des magasins proposant des remises sur ces gadgets étonnants est Amazon. Bien que le géant de la vente au détail ne propose pas le Chromecast, vous pourrez trouver des remises dans de nombreux autres magasins, y compris Google lui-même.

