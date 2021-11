Offres Cyber ​​Monday Blink | Android Central

Les offres Cyber ​​Monday de Blink sont un excellent point de départ si vous cherchez à mettre à niveau votre maison avec la sécurité vidéo domestique intelligente. Blink, une entreprise d’Amazon, fabrique des caméras de sécurité et des sonnettes vidéo attrayantes et compactes. Comme il s’agit d’Amazon, les produits Blink fonctionnent avec Alexa et s’intègrent parfaitement à bon nombre des autres meilleures offres de maison intelligente Cyber ​​Monday que vous pouvez mettre en vente maintenant.

Les caméras Blink sont disponibles dans des boîtiers noirs ou blancs afin qu’elles puissent facilement s’adapter à la garniture autour de votre maison. Vous pouvez acheter le Blink Mini abordable et compact pour les travaux à l’intérieur de la maison, comme garder un œil sur votre ami à quatre pattes à la maison. La taille et le prix de cette caméra en font l’une des meilleures caméras Blink que vous puissiez obtenir avec une résolution de 1080p, des détections de mouvement et un son bidirectionnel. Si vous êtes un amoureux des animaux, cette caméra à elle seule fait que les défis d’une maison intelligente en valent la peine.

Blink propose également des offres intéressantes sur ses sonnettes vidéo, notamment des offres groupées avec plusieurs caméras. À une époque de l’année où il nous reste tant de colis sur le pas de notre porte, avoir une caméra peut être un moyen efficace de dissuasion contre le vol. Ou du moins, vous pourriez obtenir des images claires à envoyer à vos voisins. Les sonnettes vidéo sont également idéales pour les amis afin que vous puissiez reconnaître en un instant qui est venu leur rendre visite.

La sonnette vidéo de Blink est un bon prix avant que des remises ne soient appliquées à seulement 50 $. Bien que nous ayons déjà vu de grosses remises, le prix du Cyber ​​Monday à 35 $ est l’un des plus élevés et rend le choix encore plus facile. Les sonnettes vidéo sont également d’excellents cadeaux pour quelqu’un qui emménage dans sa première maison ou pour ceux qui accueillent un nouveau membre dans la famille qui veulent un peu plus de tranquillité d’esprit.

Où seront les meilleures offres Cyber ​​Monday Blink ?

Les offres les plus importantes concernent les offres groupées de caméras et de sonnettes vidéo Blink Mini. Le Blink Mini peut être acheté pour seulement 20 $ pour un seul ou vous pouvez obtenir un pack de deux ou trois pour encore plus d’économies. Une seule sonnette vidéo Blink coûte 35 $, mais si vous souhaitez une visualisation à la demande et une communication audio bidirectionnelle, vous voudrez vous procurer le pack avec le module Blink Sync pour 60 $. Vous pouvez également obtenir des offres groupées avec des caméras extérieures avec des remises similaires appliquées.

