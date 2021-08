Offres Cyber ​​Monday Fitbit : ce que nous attendons cette année

in

Les offres Cyber ​​Monday Fitbit sont généralement abondantes, à la fois sur le site Web officiel de Fitbit et d’autres détaillants. Le géant des montres connectées et des trackers de fitness produit une vaste gamme d’appareils portables qui suivent la fréquence cardiaque, l’activité et le sommeil, entre autres fonctions. -convivial Fitbit Ace 2.

Les offres Cyber ​​Monday devraient être officiellement lancées le 29 novembre, mais nous nous attendons à voir de bonnes remises apparaître dès la semaine précédente – avec les offres Black Friday Fitbit en premier… Nous allons rassembler toutes les remises les plus importantes ici, dès qu’ils baissent, mais il reste encore quelques mois – alors en attendant, voici un aperçu complet de ce qui s’est passé l’année dernière et à quoi s’attendre cette année.

Après une année inhabituelle avec la pandémie et les blocages à affronter, nous avons constaté une augmentation de 32% des dépenses en ligne pendant la saison des vacances l’année dernière, portant le total à 188 milliards de dollars – c’est deux fois plus de croissance que prévu (Abode). Le Cyber ​​Monday a été le summum des transactions en ligne, avec plus de 10 milliards de dollars dépensés en une seule journée l’année dernière.

Fitbit était le deuxième tracker de fitness le plus recherché sur Amazon au cours des quatre jours précédant et incluant Cyber ​​Monday (Statista), et il y avait d’excellentes offres Cyber ​​Monday Fitbit qui attendaient les gens ce jour-là.

La concurrence dans l’industrie des trackers de fitness et des montres intelligentes a continué de s’intensifier cette année, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les personnes à la recherche d’un Fitbit bon marché pendant la saison des achats de vacances. Les nouveaux appareils de cette année signifient également qu’il est probable que vous pourrez faire une bonne affaire sur certains des modèles plus anciens – mais toujours excellents.

Fitbit n’est pas la seule marque d’offres de montres connectées Cyber ​​Monday qui sera proposée cette année. Mais les appareils Fitbit sont parmi les meilleurs trackers de fitness, et nous suivrons les plus fortes baisses de prix de la saison des vacances ici plus tard dans l’année. (Si vous ne savez pas quel appareil choisir, consultez notre meilleur guide Fitbits avant le Cyber ​​Monday.)

Offres Cyber ​​Monday Fitbit : FAQ

Quand commenceront les meilleures offres Cyber ​​Monday Fitbit en 2021 ?

Malgré les baisses de prix sur les anciens modèles qui se produisent lors de la sortie d’un nouvel appareil, nous voyons traditionnellement les meilleures offres en ligne autour du Cyber ​​Monday et des ventes de janvier. Ces dernières années, nous avons également vu les prix baisser quelques jours avant le Cyber ​​Monday lui-même, mais pour les meilleures offres en ligne de cette année, le 29 novembre est la date de votre agenda.

L’année dernière, nous avons vu Fitbit prolonger ses offres jusqu’au début du mois de décembre, ce qui a encouragé d’autres détaillants à maintenir leurs prix également bas. Nous ne pouvons pas être sûrs que cela se reproduira cette année, alors pour éviter toute déception, soyez prêt à trouver les meilleures offres le Cyber ​​Monday. Si vous manquez quelque chose, les prix baissent généralement à nouveau après Noël.

Où seront les meilleures offres Cyber ​​Monday Fitbit ?

Pour toutes les meilleures offres Cyber ​​Monday Fitbit cette année, ajoutez cette page à vos favoris car dès que les ventes commenceront, nous arrondirons les offres les plus importantes ici.

Cependant, si vous préférez parcourir vous-même les ventes le moment venu, de nombreux détaillants proposeront des remises sur les appareils Fitbit. Nous avons répertorié les détaillants que nous recommandons lors de l’achat d’une bonne offre Fitbit au cours du Cyber ​​Monday – parcourez le contenu pour avoir une idée de ce qui est actuellement proposé et du prix pré-deal de l’appareil sur lequel vous souhaitez mettre la main.

Principaux détaillants américains

Amazon: stocke une large gamme de produits

Meilleur achat: remises et incitations supplémentaires pour les membres

Fitbit : obtenez une bonne affaire directement de Fitbit

Walmart : livraison rapide ou retrait le jour même sur de nombreux produits

Principaux détaillants au Royaume-Uni

Amazon: souvent le prix correspond à d’autres détaillants

Currys PC Monde : livraison gratuite

Fitbit : obtenez une bonne affaire directement pour Fitbit

John lewis: click and collect ou livraison à domicile

Quels appareils Fitbit bénéficieront d’une remise le Cyber ​​Monday ?

Fitbit propose une large gamme de montres connectées et de trackers de fitness, avec 12 produits actuellement disponibles à l’achat sur son site Web – alors lequel choisir ? Contrairement à d’autres marques, ce ne sont pas seulement les anciens appareils Fitbit qui seront en vente le Cyber ​​Monday. Même le Fitbit Sense, sorti deux mois seulement avant le Cyber ​​Monday de l’année dernière, a bénéficié d’une remise de plus de 10 %, bien qu’il soit nouveau sur le marché.

Il y a des rumeurs selon lesquelles le dernier Fitbit pourrait arriver en octobre 2021, juste à temps pour le plus grand événement d’achat en ligne de l’année. Après avoir examiné les offres de l’année dernière, il est possible que nous voyions le dernier appareil en promotion en novembre s’il sort. Mais la date de sortie habituelle du produit pour Fitbit tombe en avril, nous ne pourrons donc confirmer une date de sortie que plus près de l’heure.

D’autres gammes de produits, y compris le Fitbit Inspire de base, le Fitbit Charge plus complet et encore plus grand, le Fitbit Ionic, ont tous été inclus dans les offres Cyber ​​Monday Fitbit de l’année dernière. Historiquement, une large gamme d’appareils Fitbit peut être trouvée à des prix inférieurs jusqu’à fin novembre, vous pouvez donc trouver le meilleur Fitbit pour vous à un prix inférieur.

Y aura-t-il des offres Cyber ​​Monday sur les accessoires Fitbit ?

Si vous êtes déjà propriétaire de Fitbit ou que vous cherchez à changer le style de votre appareil nouvellement acheté, Fitbit propose différents bracelets pour ses trackers de fitness portables, y compris les bracelets et accessoires Fitbit Charge 3. Les bracelets sont spécifiques à chaque appareil mais il existe généralement des options sport, cuir et tissé.

L’année dernière, nous avons vu le Fitbit Ionic Sport Band passer de 29 $ à 17 $ sur Amazon, soit une économie de 40 %. Et Walmart a offert jusqu’à 48% de réduction sur les bracelets et accessoires de fitness Fitbit Charge 2.

Fitbit a récemment publié une collaboration avec Gorjana pour le nouveau tracker de fitness Fitbit Luxe. La collection designer propose une gamme de bracelets pour votre appareil, pour remplacer le bracelet plus conventionnel et donner une touche à la mode. La collection Gorjana est une édition spéciale, ce qui suggère qu’elle ne sera pas disponible longtemps après sa sortie en juin. Cependant, nous ne pouvons pas trouver de date de fin définitive pour la ligne de luxe, il peut donc être intéressant de surveiller les bracelets le Cyber ​​Monday s’ils sont toujours disponibles – bien sûr, nous tiendrons cette page à jour pour vous en informer. le dernier sur cette collection.

Les meilleures offres Fitbit du jour

Si vous ne voulez pas attendre une offre Cyber ​​Monday Fitbit et que vous souhaitez démarrer votre parcours de remise en forme maintenant, il existe de nombreuses ventes Fitbit bon marché en ce moment. Ci-dessous, vous pouvez voir les meilleurs prix d’aujourd’hui sur une gamme d’appareils Fitbit, mais si vous ne savez toujours pas quel Fitbit acheter, vous devriez consulter notre meilleur guide Fitbit.

Les offres Fitbit les moins chères du jour en un coup d’œil

Les meilleures offres Cyber ​​Monday Fitbit de l’année dernière

Jetons un coup d’œil aux offres que nous avons vues le Cyber ​​Monday l’année dernière pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver en 2021. Plus particulièrement, il y avait des offres sur des appareils de toute la gamme Fitbit, pas seulement des modèles plus anciens. Le Fitbit Charge 4, sorti en mars de l’année dernière, a bénéficié d’une remise d’environ 50 $.

La majorité des offres Cyber ​​Monday Fitbit l’année dernière vous ont permis d’économiser 20 à 50 $, mais l’une des offres les plus remarquables était une économie de 50 $ sur le Fitbit Sense. Le plus récent des appareils Fitbit de l’époque, sorti en septembre avant le Cyber ​​Monday, est passé d’un prix de 329 $ à 279 $ – une remise de 15 % sur le dernier appareil sur le marché.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des meilleures ventes Cyber ​​Monday Fitbit de l’année dernière. Nous les avons conservés ici pour que vous puissiez comparer les prix et vous faire une idée de ce qui est une bonne affaire en vue des offres de cette année.

Fitbit Charge 4: 149 £ 99 $ chez Best Buy

Économisez 50 $ – Cet appareil Fitbit 2020 a un design élégant et résistant à l’eau qui regorge de fonctionnalités. Laissez votre téléphone à la maison avec le traceur GPS intégré capable de suivre vos courses lorsque votre appareil n’est pas sur vous. Recevez également des notifications, des stades de sommeil et des scores de sommeil de votre appareil portable.

Fitbit Sense : 329 £ 279 $ chez Fitbit

Économisez 50 $ – La dernière version disponible le dernier Cyber ​​Monday, le Fitbit Sense, offre une surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée, un suivi des activités, des notifications sur smartphone et un lecteur unique de la température de la peau et un outil de gestion du stress. À l’époque, les offres sur la smartwatch étaient rares, c’était donc une découverte impressionnante.

Fitbit Inspire 2 : 99 £ 69 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – L’Inspire 2 est un tracker de fitness de base qui vous invitera à faire 10 000 pas par jour et à surveiller votre fréquence cardiaque. Le bracelet de fitness est un tracker d’activité facile à utiliser et à bas prix.

Fitbit Ionique : 249 £ 198 $ chez Walmart

Économisez 51 $ – Le Fitbit Ionic a été remplacé par le Fitbit Sense l’année dernière, qui a vu des remises décentes sur l’ancien modèle. La montre de fitness GPS comportait une surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée, un suivi des activités, des paiements sans contact et un stockage pour 300 chansons.