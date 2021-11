Offres Cyber ​​Monday Garmin Instinct

Les offres Cyber ​​Monday de Garmin ont commencé et toute la gamme de montres connectées Garmin Instinct est en vente avant le grand jour, s’ajoutant à la gamme d’offres de montres connectées Cyber ​​Monday. À l’heure actuelle, la remise la plus importante que nous observons est une réduction de 43 % sur le modèle Instinct le plus complet de Garmin. C’est une réduction incroyable de 130 $ sur le prix normal !

D’autres offres intéressantes incluent 150 $ de réduction sur le GPS solaire Garmin Instinct, qui conservera sa charge chaque fois que vous serez à l’extérieur, grâce à de brillants panneaux solaires intégrés. En plus de se charger à partir du soleil, le Garmin Instinct Solar peut vous indiquer exactement l’intensité du soleil à un moment donné, vous indiquant quand il est temps de mettre plus de crème solaire ou de vêtements de protection solaire.

Quel que soit le Garmin Instinct que vous choisissez, vous obtiendrez une montre intelligente robuste avec GPS intégré qui vous emmènera où vous voulez sans vous soucier de la durée de vie de la batterie. En mode montre intelligente, ces montres dureront en moyenne deux semaines avec une seule charge, tandis que les modes de suivi GPS toujours plus intensifs dureront une randonnée complète, puis certaines, avec une autonomie pouvant atteindre deux jours en mode Ultratrac.

Le mode de suivi GPS incroyablement intelligent de Garmin comprend TracBack, qui vous ramènera exactement par où vous êtes venu, afin que vous puissiez vous promener aussi loin que vous le souhaitez et ne jamais craindre de vous perdre. Une expédition en plein air est-elle prévue pour l’année à venir? Cette fonctionnalité le rendra encore plus mémorable.

Mais toutes les montres connectées de Garmin ne sont pas conçues pour l’extérieur. Par exemple, l’édition eSports Garmin Instinct s’adresse aux personnes qui se retrouvent régulièrement en streaming leur jeu en ligne, vous permettant de lier votre propre fréquence cardiaque et d’autres éléments vitaux directement dans votre flux. C’est une façon assez incroyable et unique de stimuler votre public lorsque vous l’êtes.

Où seront les meilleures offres Cyber ​​Monday Garmin Instinct ?

Presque tous les grands détaillants vendent les montres intelligentes Garmin Instinct aux mêmes remises importantes, il n’est donc pas nécessaire de s’aventurer loin de votre détaillant préféré pour ces offres. Que vous souhaitiez la commodité de l’expédition Prime d’Amazon ou que vous vouliez simplement vous arrêter chez votre Walmart local ou chez Best Buy pour récupérer une montre aujourd’hui, il y a une pléthore de choix à faire ici.

