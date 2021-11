Offres d’aspirateurs Cyber ​​Monday Shark : les prix les plus bas de 2021

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Cyber ​​Monday ne concerne pas seulement les téléviseurs 4K, les ordinateurs portables et les écouteurs, vous savez. Et c’est particulièrement vrai chez Amazon. Le premier détaillant en ligne du pays propose des offres incroyables sur tous les modèles d’aspirateurs Shark les plus populaires. Cela inclut même le tout nouveau Aspirateur robot à vidange automatique Shark AI. Il coûte 650 $, ce qui correspond aux modèles comparables d’autres marques. Obtenez-en un avant qu’ils ne soient épuisés, cependant, et vous ne paierez que 449,99 $. C’est le prix le plus bas jamais vu !

Si c’est encore plus que ce que vous cherchez à dépenser, ne vous inquiétez pas. Le plus abordable Aspirateur robot à vidange automatique Shark EZ a également un gros rabais en ce moment. Au lieu de 500 $, il est en vente pour seulement 299,99 $! La follement populaire Vadrouille de poche à vapeur Shark est également à prix réduit aujourd’hui, tout comme plusieurs autres modèles d’aspirateurs Shark comme le Requin VACMOP. Ce best-seller est tombé à 69,99 $ en ce moment !

Offres d’aspirateurs Cyber ​​Monday Shark 2021

Il va sans dire que le Aspirateur robot à vidange automatique Shark AI est la vedette du spectacle ici, alors commençons par ce modèle incroyable. À 299,99 $ cependant, le Aspirateur robot à vidange automatique Shark EZ sera certainement le best-seller de cette année.

Certains aspirateurs robots dotés de la fonction de vidange automatique se vendent 1 000 $ ou même plus si vous voulez un modèle haut de gamme. Avant le Cyber ​​Monday 2021, cependant, vous pouvez réellement récupérer le haut de gamme de 1 300 $ Aspirateur robot Roomba i9+ pour 1 099,00 $, ce qui est le meilleur que nous ayons vu depuis un moment.

C’est toujours autant d’argent à se séparer pour un aspirateur, cependant.

Si cela reste trop cher pour vous, ne vous inquiétez pas car il existe une autre option incroyable que les gens adorent. Les Aspirateur robot à vidange automatique Shark AI qui se vend généralement à 650 $ est tombé à seulement 449,99 $ en ce moment ! C’est le prix le plus bas de tous les temps, vous ne voulez donc certainement pas manquer cette offre exceptionnelle. En fait, la seule raison de l’ignorer est d’obtenir le Aspirateur robot à vidange automatique Shark EZ pour 299,99 $ à la place !

N’oubliez pas cependant qu’Amazon ne propose ces offres d’aspirateurs Shark que pour une durée limitée jusqu’au 4 décembre. En plus de cela, ce sont tous des risques de vente. En d’autres termes… vous dormez, vous perdez !

Faits rapides du robot aspirateur Shark

Ce sont de loin nos aspirateurs robots Shark préférés. Si vous voulez savoir pourquoi, consultez ces points clés à retenir :

Il est livré avec une station de vidange automatique qui aspire toute la saleté, la poussière et les poils d’animaux lorsque votre aspirateur a fini de nettoyer. Un bac de grande capacité vous permet de passer 45 jours sans vous soucier du tout de votre aspirateur ! La base à vidange automatique est sans sac, vous n’avez donc pas à vous soucier d’acheter de nouveaux sacs tout le temps. qui est généralement associé aux aspirateurs robots La vitesse de cartographie plus rapide de Shark signifie que vous pouvez cartographier toute votre maison en un rien de temps Les performances de nettoyage de tapis améliorées signifient qu’il peut nettoyer votre maison encore plus rapidement qu’auparavant Deux façons de contrôler votre robot aspirateur Shark : avec l’application gratuite pour smartphone Shark , ou avec votre voix ! Programmez des nettoyages pour toute votre maison ou seulement certaines pièces avec une commande vocale Amazon Alexa ou Google Assistant Une aspiration puissante assure un nettoyage en profondeur et efficace dès le premier passage. les sols durs ou les tapis Le Shark nettoie méthodiquement rangée par rangée pour une couverture entière de la maison. La boîte comprend : (1) Robot Shark, (1) Base autovideuse, (2) Brosses latérales, (1) Filtre, (1) Bandes BotBoundary

Autres offres d’aspirateurs et de vadrouilles Shark

En plus du Shark AV2501AE, il existe d’autres offres d’aspirateurs Cyber ​​Monday Shark que vous devez absolument vérifier.

Il va sans dire que le Requin VACMOP L’aspirateur et la vadrouille hybrides sont un favori des fans. Il fait un travail rapide des dégâts humides ou secs, et il est si léger. Cela le rend facile à manœuvrer, même dans les espaces les plus restreints. 100 $ est plus que juste pour le pack d’Amazon, qui comprend 12 tampons VACMOP et une bouteille de nettoyant. Prenez-en un pendant le Cyber ​​Monday 2021, cependant, et vous ne paierez que 69,99 $ !

Les Vadrouille de poche à vapeur Shark est un best-seller avec plus de 21 000 notes 5 étoiles. Bien sûr, vous pouvez utiliser une vadrouille de base de type Swiffer pour éponger la saleté autour de votre sol et peut-être ramasser de la poussière au cours du processus. Si vous voulez vraiment nettoyer vos sols, vous avez besoin de vapeur. De nombreux balais à vapeur sont chers, mais ce best-seller propose aujourd’hui une remise importante.

Plus d’offres d’aspirateurs Cyber ​​Monday Shark

En plus de tout cela, le Aspirateur vertical Shark ZU503AMZ Navigator Lift-Away est en vente avec une remise massive de 80 $. Cela réduit le prix à seulement 149,99 $ au lieu de 230 $. Cet aspirateur de qualité professionnelle élimine rapidement des choses comme les poils d’animaux, la saleté, les morceaux de nourriture, etc. À ce prix, c’est l’une des meilleures offres d’aspirateurs Shark que nous ayons jamais vues !

Enfin, nous terminerons les choses avec deux autres offres d’aspirateurs Black Friday Shark qui fonctionnent vraiment.

Il est important de noter que toutes ces offres devraient durer jusqu’à la fin de la journée du 4 décembre. Cela dit, elles seront presque certainement vendues avant cette date.

Si vous recherchez toutes les meilleures offres pour le Cyber ​​Monday 2021 disponibles dès maintenant, vous les trouverez dans notre vaste couverture. Nous avons couvert toutes les catégories de produits les plus populaires avant les vacances de cette année. En plus de cela, vous trouverez toutes les remises les plus importantes des meilleurs détaillants, notamment Best Buy, Walmart et Amazon.

Découvrez les rafles suivantes du Cyber ​​Monday 2021 et vous ne manquerez aucune des meilleures offres de la saison !

