Offres de carte SD Black Friday Nintendo Switch 2021: économisez de l’argent sur plus de mémoire

La Nintendo Switch a une liste sans cesse croissante de jeux incontournables, en particulier ceux que vous voudrez toujours prêts dans votre sac chaque fois que vous vous aventurerez. Cela signifiera très probablement que les 32 Go de stockage interne (ou 64 Go si vous êtes un heureux propriétaire de Switch OLED) seront facilement utilisés par un ou deux jeux.

Grâce aux cartes microSD, vous pourrez emporter plusieurs – voire quelques dizaines – jeux Switch avec vous où que vous alliez, prêts à être lancés. Ces cartes mémoire Sandisk sont officiellement autorisées par Nintendo, vous ne rencontrerez donc aucun problème pour sauvegarder et charger des jeux chaque fois qu’il est temps de jouer. La sélection d’Amazon commence à une taille pratique de 64 Go, mais d’autres options atteignant une capacité de 512 Go sont également disponibles, si vous souhaitez que toute votre collection soit avec vous à tout moment pour encore plus de commodité.

Pour vous aider à budgétiser l’espace potentiel dont vous pensez avoir besoin, l’incontournable Animal Crossing: New Horizons occupe environ 7 Go de stockage de mémoire, tandis que Metroid Dread utilise environ 4,5 Go. Bien sûr, les cartes de plus grande capacité sont préférables si vous envisagez de créer une bibliothèque Switch portable.

Il existe également des cartes microSD alternatives si vous ne souhaitez pas emprunter la voie officielle. Nous avons choisi la gamme EVO Plus de Samsung, car le fabricant coréen est devenu ces dernières années un nom de confiance pour tout ce qui concerne le stockage, en particulier pour les joueurs. Argos a en stock les cartes 64 Go et 128 Go. Vous pouvez également en savoir plus sur les meilleures cartes microSD sur Digital Foundry.

