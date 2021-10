Offres de casques antibruit Sony sur Amazon en ce moment

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Quelqu’un a-t-il oublié de dire à Amazon que le Black Friday 2021 n’a pas encore commencé ? Il semble certainement que cela pourrait être le cas. Il suffit de jeter un œil aux incroyables offres de casques antibruit Sony sur le site du détaillant en ce moment.

En fait, ce ne sont pas seulement les écouteurs Sony qui sont en vente avec des remises importantes.

Sony WH-1000XM4 Casque d’écoute sans fil à réduction de bruit avec micro pour téléphone… Prix catalogue : 349,99 $ Prix : 248,00 $ Vous économisez : 101,99 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs populaires en vente sur Amazon

Plus vendu AirPods Pro et AirPod 2 sont parmi les deux options d’écouteurs les plus populaires parmi nos lecteurs. Cela ne sera probablement pas aussi surprenant. Après tout, ils font partie des écouteurs les plus populaires au monde en ce moment. Un autre facteur contributif est qu’ils sont tous les deux actuellement réduits aux prix les plus bas du mois sur Amazon.

Mais si vous voulez des écouteurs supra-auriculaires, la seule option d’Apple est le nouveau AirPods Max et ils sont beaucoup trop chers pour de nombreux acheteurs. C’est vrai même maintenant alors qu’ils sont sur Amazon au prix le plus bas de tous les temps. Quelques coloris ont une remise massive de 100 $ en ce moment!

Offres casques antibruit Sony

Source de l’image : Sony/Amazon

Peu importe que vous soyez un audiophile ou simplement un utilisateur régulier à la recherche d’une option différente pour les écouteurs ANC supra-auriculaires qui ne coûtent pas 400 $ ou 500 $ +. Dans les deux cas, Amazon a une vente incroyable en cours en ce moment que vous devez connaître. Pour faire court, le Black Friday a essentiellement commencé tôt pour les écouteurs mondialement appréciés de Sony. Les prix commencent à seulement 98 $ pour le Casque sans fil à réduction de bruit Sony WHCH710N qui se vendent normalement pour 200 $!

À présent, il va sans dire que Sony est le roi en matière de casques antibruit sans fil époustouflants. Nous ne voyons vraiment pas cela changer de sitôt. La plupart des critiques semblent convenir que d’autres entreprises se sont rapprochées. Mais Sony est toujours largement considéré comme offrant le mélange le plus impressionnant de qualité sonore et de technologie de suppression du bruit.

En ce moment, Amazon organise une fantastique vente d’éclatement sur les écouteurs Sony ANC que vous devez absolument vérifier.

Ce grand événement de vente commence avec 200 $ Casque sans fil à réduction de bruit Sony WHCH710N qui sont l’option d’entrée de gamme de Sony. Il peut sembler étrange de considérer les écouteurs à 200 $ comme « d’entrée de gamme », mais ils offrent en réalité une valeur incroyable par rapport aux modèles plus chers de Sony. Quiconque les a essayés conviendra probablement qu’ils sont une bonne affaire à 200 $, mais vous ne paierez pas autant pour le moment. Rendez-vous sur Amazon et vous pouvez en acheter une paire pour seulement 78 $. C’est 20 $ de moins qu’au Black Friday de l’année dernière !

Plus d’offres Sony

Il y a encore plus de bonnes affaires à trouver en ce moment. Écouteurs Sony WFC500 vraiment sans fil se vendent généralement 100 $, mais ils sont actuellement à 68 $. Cela correspond au meilleur prix que nous ayons vu toute l’année. Ensuite, en plus de tout cela, il y a autres offres d’écouteurs Sony sur Amazon avec des prix commençant à seulement 28 $. Il existe des modèles d’écouteurs filaires et sans fil inclus dans la vente, alors jetez-y un coup d’œil.

Nous n’avons absolument aucune idée de la durée de ces accords. Vous devriez certainement consulter ces offres sur les casques antibruit Sony avant qu’il ne soit trop tard !

Le casque antibruit Sony WH-1000XM4 atteint un nouveau prix bas historique – 248 $ (rég. 350 $)

Sony WH-1000XM4 Casque d’écoute sans fil à réduction de bruit avec micro pour téléphone… Prix catalogue : 349,99 $ Prix : 248,00 $ Vous économisez : 101,99 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Casque WHCH710N – 78 $ (rég. 200 $)

Casque Sony à réduction de bruit WHCH710N : Casque sans fil Bluetooth Over the Ear avec micro pour… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 78,00 $ Vous économisez : 101,99 $ (57%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs WFC500 véritablement sans fil – 68 $ (rég. 100 $)

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth véritablement sans fil Sony WF-C500 avec micro et résistance à l’eau IPX4… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 68,00 $ Vous économisez : 31,99 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres pas chères en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.