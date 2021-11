Offres de contrôleurs Black Friday PS4: Meilleures offres pour les contrôleurs Sony PlayStation 4

Bien que le Black Friday propose d’excellentes offres sur les jeux, les consoles, les moniteurs et d’autres articles coûteux, les petits accessoires sont également susceptibles d’être réduits.

Avec de nombreux jeux qui sortent toujours sur la PlayStation 4 – d’autant plus que les fournitures pour les nouvelles consoles restent limitées – cela vaut la peine de profiter de tout ce que la console a à offrir. Cela pourrait également signifier remplacer votre contrôleur qui commence à montrer son âge. Ou, mieux encore, en achetant une manette supplémentaire pour que quelqu’un vous rejoigne dans vos aventures virtuelles. Et n’oubliez pas d’ajouter les stations de charge dont vous aurez besoin pour garder vos contrôleurs prêts et prêts.

Ici au Royaume-Uni, si vous recherchez le contrôleur officiel, Amazon a 10 £ de réduction sur le prix de vente conseillé. Et vous pouvez économiser encore plus en utilisant un contrôleur tiers de haute qualité qui fonctionnera tout aussi bien !

Aux États-Unis, Best Buy propose cinq options de couleurs différentes pour le contrôleur officiel à l’achat, et vous êtes presque certain que celles-ci deviendront rapidement une rareté.

Il ne reste plus qu’à ajouter quelques jeux à jouer. Consultez notre hub Meilleures offres PlayStation Black Friday pour tout ce qui concerne la PS4 et la PS5, tels que les jeux et les accessoires. Il existe également notre hub Meilleures offres Xbox Black Friday pour tout ce qui concerne Xbox et bien sûr, notre page Meilleures offres Nintendo Black Friday pour tout ce qui concerne Switch, si vous êtes une équipe rouge.