Offres de jeux Black Friday 2021 : jeux, accessoires et plus

Les joueurs bénéficient de toutes sortes de bonnes affaires tout au long de l’année. Il n’est pas rare que les jeux récemment sortis baissent jusqu’à 20 % au cours des premiers mois de leur sortie ou qu’ils décrochent occasionnellement un contrat unique sur un contrôleur ou un casque. Mais le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont quelque chose de spécial – une chance de profiter des meilleures offres de l’année en même temps.

Comme 2020, les vacances en 2021 sont un peu particulières, avec la pandémie en cours et la pénurie de puces. Les jeux et accessoires ne manquent pas, mais moins de consoles sont disponibles pour les primo-accédants à offrir, ce qui signifie que les opportunités d’en obtenir un sont très rares et très populaires. Certains détaillants ont même commencé à facturer des frais d’abonnement qui vous offrent une chance accrue d’obtenir une console, mais même ceux-ci ne sont pas une garantie.

Nous divisons cette rafle par plate-forme, alors trouvez celle que vous recherchez et profitez des offres. Nous avons également un guide fourre-tout des meilleures offres du Black Friday, pour tous vos besoins de shopping.

Illustration par Alex Castro / The Verge

Offres Nintendo Switch

Il existe une quantité choquante d’offres intéressantes sur les jeux Switch, et plusieurs détaillants proposent le même prix de 40 $ pour les éditions physiques et numériques de titres populaires et propriétaires. En plus des jeux, il existe des réductions notables sur les jeux et accessoires.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est à 40 $ chez GameStop et Amazon (à l’origine 60 $) Astral Chain est à 40 $ chez GameStop et Amazon (à l’origine 60 $) Paper Mario: The Origami King est à 35 $ chez GameStop (à l’origine 60 $) The Legend of Zelda: Breath of the Wild est de 27 $ chez GameStop (à l’origine de 60 $) New Super Mario Bros. U Deluxe est de 27 $ à GameStop (à l’origine de 60 $) Splatoon 2 est de 35 $ sur Amazon (à l’origine de 60 $) Kirby Star Allies est de 35 $ sur Amazon (à l’origine de 60 $) The Legend of Zelda: Link’s Awakening coûte 37 $ 40 $ chez GameStop, Amazon, Best Buy (initialement 60 $) Fire Emblem: Three Houses coûte 35 $ chez GameStop (initialement 60 $) Super Mario Odyssey coûte 38 $ chez Best Buy (généralement 60 $) Hades coûte 20 $ chez Walmart (généralement 30 $) BioShock La collection coûte 15 $ sur Amazon (généralement 40 $) Si vous avez une Nintendo Switch, donnez-lui un énorme coup de pouce en termes de stockage avec cette carte microSD SanDisk de 400 Go pour seulement 39 $ 45 $ sur Amazon.

Aventure en forme de bague

Le jeu d’exercice de Nintendo pour la Switch. En plus du jeu, Ring Fit Adventure comprend également un Ring-Con et une sangle de jambe.

Manette Nintendo Switch Pro

La manette Nintendo Switch Pro offre une alternative de manette plus traditionnelle – et beaucoup plus confortable – aux Joy-Cons de la société.

L’excellent Backbone One est à 15 $ de rabais pour la première fois.Photo de Cameron Faulkner / The Verge

Offres mobiles

Pour les utilisateurs d’iPhone, vous pouvez vous procurer le contrôleur Backbone One pour 15 $ de moins que son prix habituel. Normalement 100 $, il est actuellement de 85 $ et est livré avec un essai de trois mois pour Xbox Game Pass Ultimate. Ce contrôleur fonctionne avec sa propre application, transformant votre iPhone en une console de jeu. Il est compatible avec une large gamme d’iPhones. Cependant, assurez-vous de cocher la case « Ajouter un adaptateur iPhone 13 Pro et Pro Max » si vous possédez l’un des derniers appareils Apple dotés d’un réseau de caméras plus épais.

Contrôleur iPhone Backbone One

Le contrôleur mobile Backbone One peut se connecter aux iPhones dès la génération 6S via le port Lightning. Il s’agit d’un contrôleur complet avec deux sticks analogiques, une prise casque et son propre logiciel pour capturer des captures d’écran et se connecter aux services de streaming de jeux.

Illustration par Alex Castro / The Verge

Offres PlayStation 5

Bien que vous ne puissiez peut-être pas trouver une console PS5 à temps pour les vacances (les doigts sont croisés pour vous, cependant), vous pouvez au moins faire le plein de jeux et d’accessoires qui vous coûteraient normalement plus qu’ils ne le font actuellement. Gardez à l’esprit que toutes les offres ci-dessous (à l’exception des jeux numériques du PlayStation Store) sont les versions sur disque des jeux, nécessitant la console PS5 à 500 $ dotée d’un lecteur de disque. Voici les meilleures offres en cours :

Call of Duty: Vanguard coûte 54 $ chez GameStop (généralement 70 $) Back 4 Blood coûte 25 $ chez GameStop (généralement 60 $) Hades coûte 20 $ chez Amazon, Target et Walmart, ou numérique via PlayStation (généralement 30 $) Marvel’s Guardians of the Galaxy est 30 $ chez Target, Amazon et Best Buy (à l’origine 60 $) Final Fantasy VII Remake Intergrade est de 45 $ chez Best Buy, ou numérique via PlayStation pour 47 $ (généralement 70 $) Demon’s Souls est de 40 $ chez GameStop, Target et Best Buy, ou numérique via PlayStation ( à l’origine 70 $) Deathloop est de 30 $ chez Target et Best Buy, ou numérique via PlayStation (généralement 60 $) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition qui comprend une version remasterisée de Marvel’s Spider-Man de 2017 est de 50 $ chez Best Buy ou numérique via PlayStation ( à l’origine 70 $) Ghost of Tsushima Director’s Cut est de 50 $ chez Best Buy et Target (à l’origine de 70 $) Resident Evil Village est de 20 $ chez GameStop, Best Buy et Target (à l’origine de 50 $) Ratchet & Clank: Rift Apart est de 50 $ chez Best Buy, ou numérique via PlayStation (à l’origine 70 $) Effect Legendary Edition est de 25 $ chez GameStop et Walmart (généralement 60 $) Far Cry 6 est de 25 $ à Target 35 $ sur Amazon (à l’origine de 60 $) Returnal est de 50 $ chez Best Buy et Target, ou numérique via PlayStation (à l’origine de 70 $) Death Stranding Director’s Cut est de 40 $ chez Best Buy (au lieu de 50 $) Le SSD M.2 980 Pro 1 To de Samsung certifié pour une utilisation dans la PS5 est en baisse à 170 $ chez Amazon – le prix le plus bas à ce jour. Assurez-vous d’accrocher un dissipateur thermique, sinon il pourrait très bien surchauffer dans votre console.

Illustration par Alex Castro / The Verge

Offres Xbox Series S et Series X

Par rapport aux PlayStation 4 et 5, les consoles Xbox de Microsoft ont moins d’exclusivités propriétaires. Mais il y a un truc caché dans la manche de la Xbox : tous ces jeux propriétaires pour lesquels vous pourriez normalement payer 60 $ ou 70 $ sont cachés derrière un abonnement mensuel Game Pass Ultimate (bien sûr, vous pouvez toujours payer le plein prix pour les jeux si vous le souhaitez ). Il y a encore des offres intéressantes ci-dessous, mais consultez Game Pass pour connaître l’intégralité de ce qui est disponible pour votre Xbox.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel coûtent 30 $ chez Target, Amazon et Best Buy (à l’origine 60 $) Call of Duty: Vanguard coûte 54 $ chez GameStop (généralement 70 $) Far Cry 6 coûte 35 $ chez Target et Amazon (généralement 60 $) Riders Republic coûte 30 $ chez Target ou 25 $ sur Amazon (à l’origine 60 $) Mass Effect Legendary Edition est à 25 $ sur Amazon ou 28 $ chez Best Buy (généralement 60 $) Lost Judgment est à 30 $ sur Amazon (à l’origine 50 $) Life is Strange: True Colors est à 35 $ sur Amazon (à l’origine 60 $) Razer’s Le contrôleur Xbox/PC filaire Wolverine V2 avec déclencheurs personnalisables et boutons macro coûte 70 $ chez Verizon, contre 100 $ partout ailleurs.

Xbox Game Pass Ultimate (abonnement de trois mois)

A quoi sert une Xbox sans jeux ? Le Xbox Game Pass Ultimate propose plus de 100 titres, dont Doom, Hades et Halo Infinite, qui sortira bientôt, auquel vous pourrez jouer sur plusieurs appareils.

Photo de Tom Warren / The Verge

Offres PC

Les offres sur les jeux PC, jusqu’à présent, n’ont pas été aussi bonnes que celles que nous avons vues pour les jeux sur console. Nous gardons un œil sur d’autres offres, cependant, et vous devriez vous attendre à ce qu’il en baisse davantage tout au long de la semaine.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Offres VR

Plusieurs détaillants incluent des cartes-cadeaux de 50 $ avec l’Oculus Quest 2 de 128 Go, qui se vend toujours à son prix régulier de 300 $. Cela inclut Best Buy, Newegg, Amazon (avec code d’offre OCULUS50 à la caisse), Costco, Target et Oculus lui-même. Walmart propose une offre similaire, cependant, au lieu d’une carte-cadeau, il inclut l’étui zippé comme cadeau complémentaire sans changer le prix de 300 $.

Cette promotion de carte-cadeau qui se déroule chez plusieurs détaillants s’étend au casque de 400 $ qui double le stockage à 256 Go, qui comprend également une carte-cadeau de 50 $. Notez simplement que vous gagnerez une carte-cadeau chez le détaillant où vous avez acheté l’Oculus Quest 2, sauf si vous l’achetez directement auprès d’Oculus. Dans ce cas, vous bénéficierez d’un crédit de 50 $ à utiliser sur les jeux achetés numériquement via la boutique Oculus.

