Offres de jeux mobiles du Black Friday : Razer Kishi en vente au meilleur prix à ce jour

Grâce à une concentration accrue sur les jeux en nuage, un certain nombre de grandes marques ont commencé à proposer leurs titres via des services de streaming, et avec des téléphones dotés d’une puissance d’affichage époustouflante, ces jeux leur vont à merveille. Jouer à ces jeux peut cependant être une corvée, car même les meilleures commandes à écran tactile ne peuvent pas se comparer aux contrôleurs éprouvés. Heureusement, il existe un certain nombre d’appareils qui peuvent aider dans ce département, et nous en avons rassemblé quelques-uns qui sont actuellement en vente via les offres Black Friday, y compris le Razer Kishi–en vente pour son meilleur prix encore.

Android – 45 $ (au lieu de 80 $) | iOS – 60 $ (au lieu de 100 $)



Les smartphones Android et iOS sont d’excellents hubs pour les jeux, mais dans leur état par défaut, ils peuvent être un peu inconfortables à conserver pendant une période prolongée. Le contrôleur de jeu mobile Razer Kishi est une solution ergonomique à tout problème potentiel de crampes aux mains, car il offre un contrôle au niveau de la console sur votre téléphone.

Cela le rend idéal pour des jeux comme Genshin Impact ou tout ce qui se trouve dans les bibliothèques Xbox Game Pass, Stadia, Amazon Luna, GeForce NOW et Steam Link, grâce à une conception qui comprend des manettes analogiques et des boutons de visage familiers. conçu pour être confortable pendant plusieurs heures, l’appareil se connecte directement à un port de charge pour offrir un jeu sans latence, et il dispose également d’un port de charge pass-through lorsque votre téléphone a besoin d’un ravitaillement électrique.

60 $ (au lieu de 70 $)



Officiellement sous licence pour les appareils Apple, le SteelSeries est un contrôleur attrayant qui est équipé d’une batterie rechargeable intégrée pouvant durer jusqu’à 50 heures avec une charge complète, de boutons D-pad cliquables de manière satisfaisante et de toutes les autres entrées que vous attendez de un périphérique de jeu moderne. À l’aide de Bluetooth, il peut facilement se connecter à un iPad et à une Apple TV, tandis que sa fonctionnalité iPhone comprend un socle pratique pour soutenir votre smartphone.

En prime, vous obtiendrez quatre mois d’Apple Arcade sur la maison lorsque vous achetez ce contrôleur, vous donnant accès à une grande variété de grands jeux comme What the Golf, Castlevania: Grimoire of Souls, et bien d’autres.

13,61 $ (au lieu de 20 $)



Si vous ne pouvez pas vous permettre un contrôleur SteelSeries sophistiqué ou un Razer Kishi pour ranger votre téléphone, le clip de montage pour smartphone Orzly est une excellente alternative qui fait bon usage de ce que vous avez déjà dans votre maison. Le clip est une pince facile à utiliser qui a un point de verrouillage réglable pour votre manette Xbox régulière, et le rembourrage inclus ne laissera aucune rayure disgracieuse sur vos périphériques.

Une fois que votre smartphone est verrouillé en place, vous pouvez facilement l’incliner pour obtenir l’angle de vision optimal, et une fois que vous avez terminé de jouer, la conception légère du clip signifie que vous pouvez le ranger facilement jusqu’à ce que vous soyez prêt pour le deuxième tour.