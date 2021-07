Offres de la semaine Dyson prolongées : obtenez 300 AUD de réduction sur le V8 ou le V10 Absolute et plus encore

Dyson vient de confirmer que sa propre “Dyson Week” d’offres exclusives en ligne et d’offres de bonus a été prolongée d’une semaine supplémentaire. C’est une excellente nouvelle, car ces machines portables et puissantes ont généralement un prix d’entrée élevé.

L’une des remises les plus importantes de la vente concerne le Dyson Cyclone V10 Absolute Plus (oui, c’est un peu une bouchée). Les noms mis à part, nous le considérons comme l’un des meilleurs aspirateurs que vous puissiez acheter, et cette option impressionnante de milieu de gamme est désormais tombée à 799 AU $ (soit 300 AU $ de réduction). Pour ce que ça vaut, il est peu probable que vous le trouviez plus bas que ça en dehors du Black Friday.

Ce n’est pas seulement une vente sur les aspirateurs non plus – certains des duos de ventilateurs et de radiateurs de Dyson ont également baissé de prix, et ce sont des appareils intelligents que vous pouvez utiliser toute l’année. Le Dyson Supersonic n’est malheureusement pas en vente, mais c’est votre chance de saisir le sèche-cheveux et de gagner un ensemble de coiffure bonus d’une valeur de 89 AU $. Nous avons trié sur le volet les points forts de la vente ci-dessous, notez simplement que ces offres se terminent désormais le 1er août.

Remises

Dyson Cyclone V10 Absolu+ | 1 099 AU$ 799 AU $ (économisez 300 AU$)

Dans sans doute l’une des meilleures offres de la vente, Dyson a retiré 300 AU $ du Cyclone V10 Absolute +. Il y a environ 30% d’aspiration en plus ici par rapport au V8 ci-dessous, et vous obtenez une heure de puissance sans décoloration. Il est également livré avec deux têtes de nettoyage et sept accessoires d’outils supplémentaires, de sorte que vous pouvez atteindre tous les coins et recoins et plus encore. Maintenant, 300 AU $ de réduction chez Dyson, avec un filtre bonus également.Voir l’offre

Dyson V8 Absolu | 899 AU $ 599 AU $ (économisez 300 AU$)

Il y a peut-être déjà quelques nouvelles générations après, mais le V8 Absolute reste un excellent aspirateur. C’est en effet une ventouse puissante, avec une grande aspiration jusqu’à 40 minutes. Nous pensons que c’est largement suffisant pour une petite maison. Comme tous les aspirateurs Dyson, il est également polyvalent et peut facilement se transformer en aspirateur à main. Il est livré avec deux têtes de nettoyage et quatre outils supplémentaires, et il est maintenant à 300 AU $ de réduction chez Dyson.View Deal

Dyson V7 Motorhead Origine | 599 AU $ 379 AU $ (économisez 220 AU$)

Si vous voulez la polyvalence d’un aspirateur Dyson sans dépenser beaucoup d’argent, c’est une bonne affaire sur le V7 Motorhead Origin. C’est un modèle plus ancien, mais il promet toujours jusqu’à 30 minutes d’aspiration puissante. Cela dit, il convient probablement mieux à ceux qui vivent dans des maisons plus petites. Il n’est livré qu’avec la tête principale et un outil, mais si vous n’êtes pas dérouté, faites cette affaire directement auprès de Dyson.Voir l’offre

Aérotherme Dyson Hot+Cool | 599 AU $ 449 AU $ (économisez 150 $ AU)

Cet appareil deux en un ne vous gardera pas seulement au chaud en hiver, il vous rafraîchira également en été. Un bouton sur cet appareil vous permet de choisir entre avoir un souffle d’air directement vers vous, ou si vous voulez simplement que la pièce soit chauffée ou refroidie uniformément. Il est disponible en blanche avec 150 AU $ de réduction sur Dyson.Voir l’offre

Cadeaux bonus

Dyson V15 Detect Absolute Extra | 1 449 AU $ + batterie encliquetable gratuite d’une valeur allant jusqu’à 199 $AU

Le Dyson V15 Detect est doté d’une lumière laser pour éclairer la saleté sur le sol, et il est conçu pour vous aider à repérer les petits débris cachés. Notre examen a trouvé la fonctionnalité un peu excessive, mais sinon, nous sommes de grands fans de l’appareil. Il est compact et léger avec une aspiration puissante qui durera jusqu’à 60 minutes. Bien qu’il ne soit pas en vente, Dyson propose actuellement une batterie encliquetable gratuite d’une valeur allant jusqu’à 199 AU $.Voir l’offre

Dyson V12 Detect Slim Absolute Extra | 1 249 AU $ + kit de nettoyage gratuit d’une valeur allant jusqu’à 89 $ AU

Le V12 Detect Slim de Dyson est assez similaire au V15 ci-dessus. Il y a quelques exceptions notables : c’est moins cher, plus léger, avec une poubelle plus petite et un peu moins de puissance d’aspiration. Vous obtiendrez toujours cette lumière laser pour éclairer la poussière microscopique, et parce qu’elle est plus légère, il est un peu plus facile de se déplacer dans la maison. C’est toujours le prix fort, mais Dyson propose un kit de nettoyage gratuit d’une valeur allant jusqu’à 89 $ AU.Voir l’offre

Dyson Supersonique | 549 AU $ + kit de coiffage d’une valeur allant jusqu’à 89 $AU

Cela peut coûter cher pour un sèche-cheveux, mais le Supersonic cause beaucoup moins de dommages causés par la chaleur qu’un sèche-cheveux traditionnel. Il vous fait également gagner du temps en séchant les cheveux plus rapidement que de nombreuses autres marques, et il est idéal pour tout type de cheveux. Bien que vous n’obteniez pas de réduction, Dyson offre un cadeau gratuit avec cet achat – vous obtiendrez un kit de coiffage d’une valeur de 89 AU $ qui comprend une brosse plate Dyson et un peigne démêlant. Le Dyson Airwrap et le Dyson Corrale viennent également avec ce coffret cadeau.Voir l’offre