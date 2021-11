Offres de Motorola Cyber ​​Monday | Android Central

Motorola a sorti beaucoup de téléphones cette année. Certains d’entre eux étaient plutôt corrects, d’autres un peu couci-couça, mais il y en avait effectivement beaucoup. Maintenant que Cyber ​​Monday a commencé à apparaître, nous recherchons des offres sur la gamme de smartphones déjà abordables de Motorola pendant cette saison de magasinage.

Motorola a lancé ses offres Cyber ​​Monday pour ses smartphones, dont beaucoup sont déjà une bonne affaire et parmi les meilleurs téléphones Android à petit budget, d’autant plus qu’ils peuvent être trouvés à une fraction du prix que vous trouverez d’autres smartphones. .

Quel téléphone Motorola dois-je acheter le Cyber ​​Monday ?

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone phare assez décent, le Motorola Edge (2020) de l’année dernière est une bonne option grâce à son impressionnant écran OLED à 90 Hz pour un défilement et des animations fluides, une configuration à trois caméras et une longue durée de vie de la batterie. . Le prix de vente normal de la version déverrouillée est de 700 $, ce qui est certes un peu élevé, mais pour une durée limitée, vous pouvez obtenir l’Edge pour près de la moitié !

Motorola Edge 5G



Le Motorola Edge est un bon smartphone 5G doté d’un processeur fiable, d’un écran OLED dynamique et d’un appareil photo polyvalent configuré pour correspondre à la plupart des meilleurs téléphones Android du marché. Économisez 320 $ pour un temps limité.

380 $ chez B&H

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus moderne, les clients de Verizon peuvent obtenir une bonne réduction de prix sur le nouveau Motorola Edge 2021, qui vous offre certaines des vitesses 5G les plus rapides du marché. Sans oublier que la version déverrouillée est actuellement à 100 $ de rabais !

Vous pouvez également consulter le Motorola Razr (2e génération), qui présente un design nostalgique à clapet grâce à son écran pliable. Il est livré avec une connectivité 5G, des tonnes de stockage et un grand écran externe pour que vous puissiez contrôler votre appareil sans avoir à l’ouvrir. Et pour le Cyber ​​Monday, Motorola propose cet appareil génial à un rabais de 600 $, ce qui est assez stellaire !

Comme indiqué, la société propose de nombreux téléphones à un prix abordable, principalement dans sa gamme Moto G. Cela inclut le dernier Moto G Pure, l’un de ses smartphones les moins chers à ce jour, et ne coûte que 149 $. Il y a aussi le nouveau Moto G Stylus 5G, qui ne coûte que 400 $ et comprend un stylet intégré pour prendre des notes. Il est également livré avec une énorme batterie de 5 000 mAh qui devrait vous tenir en haleine pendant des jours. Le Motorola One 5G Ace est également un téléphone 5G décent avec une grande autonomie de batterie et peut être acheté pour 100 $ de moins pendant le Cyber ​​Monday.

Moto G Pure :

Jeu Moto G (2021) :

Moto G Puissance (2021) :

Moto G rapide :

Motorola One 5G Ace

