Offres de vacances énormes sur les projecteurs 1080p/4K de XGIMI avec audio Harman Kardon

Nous suivons maintenant d’énormes baisses de prix sur les projecteurs XGIMI pour la maison et les projecteurs portables, juste à temps pour vous assurer d’en avoir un sous le sapin cette année. Ces projecteurs riches en fonctionnalités font passer la soirée cinéma au niveau supérieur avec des écrans jusqu’à 300 pouces, de vraies résolutions 4K ou 1080p et des systèmes audio gracieuseté des gens de Harman Kardon. Mieux encore, nous suivons maintenant les baisses de prix importantes sur Amazon avec des centaines de dollars d’économies. Rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi.

Les projecteurs XGIMI offrent une expérience polyvalente et sans configuration. Ils disposent d’un Chromecast intégré, ce qui facilite la diffusion de contenu à partir de votre équipement Apple. Les projecteurs XGIMI pour la maison et les portables sont dotés de l’ISA (Intelligent Screen Adaption) pour faciliter la configuration de votre écran mural géant. Le projecteur peut utiliser des ajustements d’angle automatiques et l’évitement d’obstacles (s’il y a un arbre à l’intérieur bloquant la projection, par exemple, l’unité effectuera automatiquement des ajustements pour la corriger) pour adapter l’image à votre écran.

Regardons maintenant de plus près chacun des modèles en vente pour les fêtes :

Projecteur portable XGIMI Halo

Avec 800 lumens ANSI de luminosité et une résolution native de 1080p, ce projecteur à courte focale est une excellente option pour toute configuration à la maison ou en déplacement. Il est « 225 % plus clair que les projecteurs 720p traditionnels » et est équipé d’Android TV pour un accès simple et rapide à des milliers d’applications et de services de streaming. Aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire pour accéder à YouTube, Prime Video, Hulu, Disney +, HBO Max, etc. Tout cela, ainsi que la technologie ISA, l’audio Harman Kardon et les prix des fêtes d’aujourd’hui, en font une option convaincante à mettre sous le sapin cette année.

Projecteur portable XGIMI Halo 679 $ + Mallette de transport H1 gratuite (Reg. 799 $)



Projecteur portable XGIMI MoGo Pro et Pro+

Les modèles MoGo Pro offrent des résolutions Full HD 1080p sur des écrans compris entre 30 et 200 pouces. Vous trouverez ici des haut-parleurs intégrés Harman Kardon similaires ainsi qu’un Chromecast intégré pour que vous puissiez diffuser du contenu depuis votre iOS, Mac, Chromebook, etc., en plus de pouvoir accéder à tous vos services de streaming directement sur l’appareil. . Outre les 300 lumens ANSI de luminosité, vous bénéficiez d’une durée de vie LED de 30 000 heures et d’une autre configuration presque sans effort avec «Autofocus et correction automatique de la distorsion trapézoïdale à 40 degrés» pour un alignement simple. Cela facilite la configuration et permet de profiter de tout votre contenu sur grand écran.

Projecteur portable XGIMI MoGo Pro 449 $ + Support de bureau gratuit Pro (Reg. 499 $) Livré avec le projecteur portable Fire TV Stick XGIMI MoGo Pro+ 549 $ + Étui de transport MoGo gratuit (Rég. 650 $)



Mini projecteur XGIMI Elfin

L’Elfin présente l’une des empreintes les plus compactes de la marque avec un design élégant et mince de style table qui en fait un excellent cadeau pour toute la famille. Celui-ci comprend Android TV 10.0 pour accéder à plus de 5 000 applications, dont Disney+, HBO Max, Prime Video, Peacock, etc. L’Elfin Mini peut diffuser un écran jusqu’à 150 pouces, éclipsant très probablement votre configuration actuelle sur grand écran, avec des résolutions de 1080p et 800 ANSI Lumens de luminosité. Vous bénéficiez à nouveau de la «mise au point automatique, du réglage de l’écran et de l’évitement des obstacles pour une configuration rapide et facile» de la marque, ainsi que des haut-parleurs Harman Kardon 6 W et du support DTS/Dolby.

• Mini projecteur XGIMI Elfin 549 $ + Support de bureau Pro (Rég. 649 $)

Projecteur XGIMI Horizon Pro 4K

Et le dernier mais non le moindre, nous avons le projecteur Android phare Horizon Pro 4K de la marque. Comme son nom l’indique, il est plus que capable de produire des écrans jusqu’à 300 pouces avec de vraies résolutions 4K (jusqu’à 3840 x 2160) et 2 200 ANSI Lumens de luminosité. Avec un moteur d’image X-VUE 2.0 avancé, il apporte également une compensation de mouvement super fluide à 60 Hz MEMC à la table. Il apporte également le HDR, sous la forme de HDR10 et HLG, aux côtés de « AI Brightness Adjustment » pour mettre davantage en évidence l’expérience haut de gamme ici.

Une fois de plus, ce projecteur offre un son qui remplit la pièce avec deux haut-parleurs de 8 W de l’équipe d’ingénieurs de Harman Kardon. Il prend en charge la compatibilité DTS-HD, DTS Studio Sound et Dolby Digital.

Ce modèle apporte également les fonctionnalités automatiques les plus avancées de XGIMI pour une configuration sans effort dans votre maison ou à peu près partout où vous souhaitez passer une soirée cinéma. La technologie ISA comprend ici une correction automatique de la distorsion trapézoïdale horizontale et verticale de ± 40 degrés, un alignement automatique de l’écran, une mise au point automatique et un évitement d’obstacles pour vous garantir une expérience visuelle agréable et sans obstacle avec peu ou pas d’effort de votre part.

Projecteur XGIMI Horizon Pro 4K + support de sol XGIMI gratuit 1 699 $

