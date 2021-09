Offres d’ordinateurs portables: ce HP 15t est une valeur imbattable dans les ventes d’aujourd’hui pour la fête du Travail

Nous venons de repérer une offre fantastique sur les ordinateurs portables de milieu de gamme dans la vente en cours de la fête du travail HP, ce HP 15T pour 449,99 $ (au lieu de 599,99 $) – une machine qui était déjà d’un excellent rapport qualité-prix avant sa dernière remise de 150 $.

La combinaison d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD en fait un défi à la plupart des ultrabooks en termes de spécifications, bien qu’à une fourchette de prix moyenne adaptée aux portefeuilles. Il a beaucoup de puissance pour des choses comme les feuilles de calcul, un disque SSD assez volumineux, et il ne vous fera pas transpirer en gérant des tâches intensives basées sur un navigateur, telles que le travail scolaire ou universitaire.

Bien qu’il ne soit pas aussi bon marché que certaines ventes d’ordinateurs portables de la fête du Travail d’aujourd’hui, il s’agit facilement de l’une des meilleures offres d’ordinateurs portables en termes de valeur absolue aujourd’hui. En termes simples, c’est un excellent choix si vous recherchez une machine Windows solide comme le roc qui sera votre bourreau de travail quotidien.

Bien sûr, il ne présente pas les designs les plus accrocheurs, mais à ce prix, il est difficile de se plaindre. Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus haut de gamme, nous avons inclus quelques choix supplémentaires de la vente HP Labor Day juste en dessous, y compris un ultrabook convertible 2-en-1 HP Envy très, très puissant.

Pendant que vous êtes ici, pourquoi ne pas consulter notre page principale de vente de la fête du Travail pour en savoir plus.

Soldes de la fête du travail HP : notre premier choix

Ordinateur portable HP 15t : 599,99 $ 449,99 $ chez HP

Économisez 150 $ – HP fabrique toujours des ordinateurs portables de milieu de gamme d’un excellent rapport qualité-prix, par exemple ce HP 15T. Avec un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, vous aurez du mal à trouver une machine plus puissante dans la fourchette de moins de 500 $ en ce moment. Le processeur et la RAM boostée sont particulièrement bons ici si vous avez besoin de quelque chose qui va gérer des applications multitâches ou de nombreux onglets de navigateur s’exécutant en même temps. Voir l’offre

Autres bonnes affaires sur les ordinateurs portables chez HP aujourd’hui

Ordinateur portable HP 15t : 749,99 $ 599,99 $ chez HP

Économisez 250 $ – Vous obtiendrez un processeur Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go avec cet ordinateur portable HP 15T amélioré – des spécifications qui géreront à peu près tout ce que vous leur lancerez, à part les jeux intensifs. Bien qu’il ne soit pas aussi élégant qu’un nouveau MacBook ou un XPS, celui-ci est un choix fantastique pour une machine économique capable de gérer la production musicale et les applications de conception lourdes.

Utilisez le code : HP21LDS5 pour obtenir une remise supplémentaire de 5%Voir l’offre

Ordinateur portable à écran tactile HP Envy x360 : 1 119,99 $ 949,99 $ chez HP

Économisez 160 $ ​​- Un autre ordinateur portable à écran tactile premium fortement réduit dans les ventes de la fête du Travail est ce HP Envy x360. Un processeur Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et 512 Go SSD signifie que vous obtenez ici beaucoup de puissance en plus de cette esthétique plutôt élégante. La fonction « personnaliser avant d’acheter » de HP est également disponible, qui vous permet de mettre à niveau cette machine encore plus loin.

Utilisez le code : HP21LDS5 pour obtenir une remise supplémentaire de 5%Voir l’offre

Plus de ventes pour la fête du Travail aujourd’hui

