Offres du Black Friday 2021 : Achetez maintenant et sécurisez le sac

Quand est le Black Friday 2021 ?

L’année dernière a prouvé que ce n’est pas parce que les choses sont d’une certaine manière depuis un certain temps qu’elles doivent toujours le rester. Le Prime Day d’Amazon était traditionnellement en été mais a été repoussé. Le Black Friday est en quelque sorte devenu un mélange de Prime Day et de ventes d’autres détaillants et de toutes sortes de choses qui ont couvert plusieurs semaines. Cette année, cependant, il semble que les choses soient pour la plupart revenues à la normale.

Ainsi, puisque le Black Friday est traditionnellement le vendredi après Thanksgiving, ce serait le 26 novembre de cette année. Si vous prévoyez de faire vos achats en magasin ce jour-là, ce qui sera en fait une option en 2021, vous pouvez vous attendre à ce que vos magasins préférés ouvrent tôt ce jour-là. Certains endroits aiment commencer à Thanksgiving, d’autres ont dit « Non, Thanksgiving est pour les familles » et beaucoup se tournent simplement vers les ventes en ligne dans l’ensemble. L’évolution des heures d’ouverture des magasins n’a pas encore été entièrement déterminée, mais si vous y prêtiez attention l’année dernière, vous ne devriez pas être surpris que l’Internet soit en train de devenir le moyen de magasiner pour le Black Friday.

Amazon a déjà lancé une montée en puissance vers le Black Friday avec sa page « Epic Daily Deals » qui a déjà enregistré de grosses ventes sur les produits Bose, Sony, Samsung et Apple. Walmart a annoncé trois ventes différentes commençant début novembre et se terminant par une énorme extravagance Black Friday. Best Buy, Target, Newegg et d’autres détaillants proposent déjà des offres et ont mis en place des promesses de « Protection des prix du Black Friday » pour vous encourager à acheter tôt. L’énorme virage des achats en ligne de l’année dernière a créé de nombreux problèmes, notamment des retards de livraison importants. Il n’est pas étonnant que les détaillants veuillent essayer de s’étaler lorsque les gens font leurs achats.

Ventes du Black Friday chez Best Buy, Amazon, Walmart et plus

Oui, le Black Friday est le 26 novembre. Non, vous ne devriez pas attendre jusque-là pour commencer à magasiner. Les détaillants sortent les offres tôt. Tôt, tôt, tôt. Certaines ventes sont déjà passées ! Et si vous craignez qu’acheter maintenant signifie manquer un meilleur prix plus tard, n’oubliez pas ces promesses de « Protection des prix du Black Friday » que j’ai mentionnées plus tôt. Achetez ces détaillants parce qu’ils ont dit que tout ce que vous achetez maintenant, vous pouvez obtenir la différence si le prix baisse encore plus bas. Mais ce ne sera probablement pas parce que les offres sont excellentes.

Parmi les détaillants que nous connaissons qui ont la protection des prix, citons Target, Newegg, Best Buy et même certains petits détaillants comme Dell. Amazon n’en a pas d’officiel, mais est généralement assez bon à ce sujet.

Voici quelques-uns des endroits proposant déjà des offres similaires au Black Friday :

Le nom du jeu cette année, en particulier par rapport aux années précédentes, semble consister à étaler les offres. Les détaillants veulent que vous fassiez vos achats tôt et souvent afin d’éviter certains des problèmes qu’ils ont rencontrés l’année dernière.

Quelles offres attendons-nous pendant le Black Friday 2021 ?

Maintenant que quelques annonces des plus grands détaillants sont publiées, nous connaissons les types de produits que nous verrons en vente et pouvons commencer à faire des suppositions éclairées quant aux produits qui seront les plus populaires au cours des prochaines semaines.

Chez Amazon et la plupart des autres détaillants, l’accent est mis sur les offres d’appareils Amazon avec les clés Fire TV, la gamme Echo, les Kindles, les équipements Ring, etc., qui sont réduits aux prix Prime Day dans la plupart des cas. Nous verrons également un énorme accent sur les offres de télévision Black Friday 4K, les appareils ménagers, les jouets et plus encore avant les vacances. Le Black Friday a tendance à amener bon nombre de ces appareils à des prix historiquement bas et les meilleures offres du Black Friday sont généralement axées directement sur ces articles.

Au-delà des suspects habituels, nous voyons des appareils électroniques populaires comme les téléviseurs TCL Roku, les haut-parleurs Sonos, les produits Beats, etc. en vente, ainsi que des gadgets de cuisine d’Instant Pot, Keurig, etc.

Quels sont les horaires du Black Friday dans les magasins ?

Tous les détaillants n’ont pas publié les informations pertinentes dont nous avons besoin pour savoir quelles seront leurs heures en magasin cette année. L’année dernière, beaucoup d’entre eux ont été fermés et ont mis l’accent sur les achats en ligne. Nous pensons que ce sera toujours le cas. Si vous prévoyez de magasiner en magasin, attendez-vous à ce que les principaux détaillants comme Target et Best Buy (tous deux confirmés) soient fermés le jour de Thanksgiving même pendant que leurs offres Black Friday se poursuivent en ligne.

Des précautions peuvent également être mises en place à certains endroits, selon l’endroit où vous habitez et où vous faites vos achats. Ne soyez pas surpris si les foules sont un peu plus éloignées socialement par rapport à la mentalité de foule paniquée des Black Fridays passés. Vous voudrez peut-être aussi emporter un masque avec vous au cas où certains endroits l’exigeraient.

Pour être honnête avec vous, le shopping en magasin est plus une question d’expérience que d’économie. Et l’expérience va être sévèrement diminuée cette année comme elle l’était l’année dernière. Vous ne trouverez pas grand-chose de mieux sur la surface de vente que dans votre panier à la maison. Et comme vous pouvez facilement comparer les prix chez vous, vous finirez probablement par économiser encore plus.

Les offres du Black Friday sont-elles disponibles en ligne ?

C’est la seule façon de magasiner plus! Non seulement les offres du Black Friday seront disponibles en ligne, mais elles le sont déjà dans certains cas ! Ce qui est bien avec les achats en ligne, c’est que vous pouvez voir comment le produit que vous achetez se compare à d’autres détaillants, vous pouvez obtenir exactement ce que vous voulez au lieu d’acheter impulsif quelque chose dont vous n’avez pas besoin, et vous n’avez pas à vous soucier de lignes ou heures ou quelque chose comme ça.

Certains détaillants avec les premières ventes du Black Friday essaient même de recréer une partie de cela avec des doorbusters en ligne qui changent quotidiennement ou hebdomadairement. Walmart aura trois ventes différentes axées sur différents produits, et ces ventes incluront probablement également des offres uniques à durée limitée. Gardez un œil sur d’autres exclusivités et incitations en ligne pour rester concentré sur votre navigateur.

Pourquoi devrais-je me soucier du Black Friday ?

Avant tout, vous devriez vous en soucier parce que vous voulez économiser de l’argent. C’est pourquoi nous couvrons les transactions, vraiment. Pour vous faire économiser de l’argent sur les meilleures choses. L’une des raisons pour lesquelles le Black Friday est généralement si réussi est qu’il se déroule juste avant les grandes vacances d’hiver comme Noël, qui impliquent beaucoup d’argent dépensé pour des jouets et des jeux et des choses comme ça. Si vous préférez ne pas payer le prix fort, c’est pourquoi vous devriez vous en soucier.

De plus, l’un des avantages du Black Friday est que tous les détaillants souhaitent que vous fassiez vos achats avec eux. Donc, cela devient fondamentalement une guerre d’enchères pour votre temps et votre argent, ce qui ne signifie que de bonnes choses pour vous. Bien sûr, il peut y avoir beaucoup de bruit à cause de cela. Mauvaises affaires et mauvais produits, mais c’est pourquoi nous avons une équipe dédiée à vous trouver le meilleur sur la base de notre propre expertise avec ces produits.

Que le Black Friday se déplace principalement en ligne n’a pas non plus été une mauvaise chose. Cela signifie plus de devantures de magasins bondées et d’acheteurs tapageurs. Cela signifie que vous pouvez magasiner depuis votre canapé sans avoir à lutter avec votre voisin pour le mixeur que vous vouliez. C’est une excellente façon de faire, que vous recherchiez spécifiquement un gros achat comme un téléviseur OLED ou que vous souhaitiez engloutir un tas de jouets pour des cadeaux.

Comment puis-je rester au courant des offres du Black Friday ?

L’expérience de magasinage du Black Friday peut être bouleversante. Il se passe beaucoup de choses en même temps, et même pour nous, il faut tout le monde sur le pont pour tout trier. Mais c’est le but, non? Nous avons une équipe complète de personnes expérimentées avec les prix et les produits et les détaillants prêts à tout trier et à trouver les meilleures offres pour vous. Alors, comment rester au top ? Reste ici. Ajoutez cette page à vos favoris, suivez notre Twitter et préparez-vous pour toute l’excitation à venir.

Comment puis-je économiser sur les offres dès maintenant ?

