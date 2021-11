Offres du Black Friday que vous avez peut-être manquées et qui sont plutôt bonnes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Quand le Vendredi noir, nous dressons tous une liste des produits les plus recherchés. C’est un problème, car les magasins comme Amazon ont des millions de produits.

Inévitablement nous allons rater des milliers de bonnes affaires d’articles dans lesquels nous n’étions peut-être pas tombés, mais qui peuvent être très utiles, ou avoir plus de remises que d’autres que nous avions sur notre liste.

nous avons collecté 7 offres Amazon pour le Black Friday loin des grandes lumières, avec des produits de qualité, qui ont une bonne remise. Sûrement plus d’un attire votre attention…

Une bonne occasion de découvrir de nouveaux produits, et de bonnes affaires.

Comme alternative, voici les 10 produits qui balaient le Black Friday d’Amazon.

LG Gramme

Si vous cherchez un ordinateur portable premium ultra-mince, et avec seulement 1 kg de poids, le LG Gram est l’un des meilleurs du marché, avec une remise de pas moins de 600 euros. Et il est livré avec Windows 11 installé !

Il dispose d’un châssis en magnésium et nanocarbone très résistant passant 7 tests de la norme militaire (MIL-810G).

Son écran IPS de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels n’a pratiquement pas d’images. Montez le tout nouveau Processeur Intel Core i7-1165G7 avec 16 Go de RAM et 1 To NVMe SSS.

C’est un matériel exceptionnel pour un ordinateur portable de référence.

LG Gram pour 999 euros

Moniteur Huawei 23,8 «

Est-ce que tu regardes un moniteur pas cher monter un PC, ou renouveler l’ancien que vous possédez déjà ?

Faites attention à cela Moniteur Huawei 24 pouces avec résolution 1080p, et filtre de lumière bleue pour protéger les yeux.

Il a un design élégant sans cadre et peut être accroché au mur (si vous achetez un adaptateur VESA séparé). Avec des connexions HDMI et VGA, et une remise de 29 %.

Moniteur Huawei 23,8 pouces à 99 euros

Cecotec Mambo 10090

Les robot de cuisine Cecotec le plus avancé, avec 150 euros de remise.

C’est un robot de cuisine multifonction spectaculaire avec 30 fonctions: hacher, hacher, liquéfier, écraser, sauter, moudre, pulvériser, râper, réchauffer, fouetter, yaourt, fouetter, émulsionner, mélanger, cuire, remuer, cuire à la vapeur, pocher, confit, pétrir et cuire à basse température.

Il fait également bouillir, maintient au chaud, fermente, SlowMambo, cuisine avec une précision degré par degré, cuit au bain-marie, cuit lentement, à vitesse nulle et dispose d’une fonction turbo.

Vient avec un pichet en acier inoxydable de 3,3 litres de haute qualité adapté pour un nettoyage rapide et facile au lave-vaisselle.

Sa vitesse nulle permet de cuire et de frire sans avoir besoin de vitesse, comme s’il s’agissait d’une cocotte ou d’une poêle à frire. Et, en plus, avec l’avantage de cuisiner sans couvercle.

Incorpore un vapeur à deux étages avec une grande capacité pour pouvoir cuire à la vapeur sans limites.

Robot de cuisine Cecotec Mambo 10090 pour seulement 299 euros

Scooter électrique essentiel Xiaomi Mi Scooter électrique

Les trottinettes électriques Xiaomi font partie des meilleures ventes. Ils sont très cool, utilisent des matériaux haut de gamme, et leur rapport qualité/prix est excellent. Maintenant avec 70€ de remise.

Les Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel il a une autonomie de 20 kilomètres, et circule à une vitesse de 20 km/h.

Utilisez un système KERS, comme en Formule 1, pour récupérer la batterie au freinage.

ET est l’un des plus sûrs, car il intègre un système de régulation de vitesse qui permet de maintenir une vitesse constante réglée par le conducteur pour éviter les chocs liés à l’accélération.

De plus, un double système de freinage équipé d’un système de freinage régénératif et à disque sur la roue arrière, et d’un système E-ABS sur la roue avant.

Scooter Essentiel Xiaomi Mi Electric Scooter à 279,99 euros

Tapis de course pliable

Vous devez perdre tous ces kilos gagnés lors des fêtes de Noël, et la façon la plus agréable de le faire est avec un tapis roulant.

Ce modèle Fitfiu est réduit de 25%. Il offre une vitesse réglable jusqu’à 14 km/h, avec une puissance de 1500 W, et une surface de course de 40 x 110 cm

Incorpore un moniteur de fréquence cardiaque et 12 programmes d’entraînement. Il est entièrement pliable, et accepte un poids maximum de 90 Kilos.

Tapis de course pour 257,99 euros

Casque Sony WH-1000XM3 à réduction de bruit

vous ne trouverez pas mieux casque antibruit sans fil rapport qualité prix, que ces Sony WH-1000XM3. Seuls les XM4 les dépassent, mais ils valent 100 euros de plus, et l’amélioration ne justifie pas la différence de prix.

Ont annulation de bruit premium avec mode intelligent pour laisser entrer le son ambiant et les voix, si vous le souhaitez.

La qualité sonore est exceptionnelle, ils sont légers et confortables, et la batterie dure 30 heures. Ils sont également compatibles avec Alexa et l’assistant Google.

Casque antibruit Sony WH-1000XM3 à 188 euros

Deux ampoules Philips Hue

Les Ampoules Philips Hue Ils ont révolutionné l’éclairage de la maison avec la possibilité de les contrôler par mobile, et d’ajuster la luminosité et les couleurs.

Ils n’ont plus besoin d’appareils de contrôle, ils se connectent directement au smartphone, et vous pouvez contrôler jusqu’à 10 ampoules.

Cette offre se compose de un pack de deux ampoules Philips Hue à lumière chaude dimmable d’une puissance de 9W (équivalent à 60W). Ils sont compatibles avec Alexa.

Pack deux ampoules Philips Hue pour 24,95 euros

Nous espérons que ces offres vous ont été utiles. Bonne chasse!

