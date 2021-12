Offres du Nouvel An : profitez des meilleures remises de fin d’année sur les accessoires Apple de Nomad, Brydge, Incase, etc.

2021 est sur le point de se terminer et, comme les années précédentes, nous suivons quelques ventes qui offrent de solides remises de fin d’année sur les accessoires Apple. Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleures ventes que vous pouvez trouver en ligne pour les accessoires Apple de sociétés telles que Nomad, Speck, Twelve South, Belkin, Brydge, ZAGG, etc.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

La durée des soldes varie d’un site à l’autre, mais pour une grande partie d’entre eux, vous aurez jusqu’au réveillon pour profiter des réductions.

Flexibits Premium

Les lecteurs de MacRumors peuvent économiser exclusivement sur leur première année de Flexibits Premium jusqu’au 31 décembre. réduire de 50 % la première année du service d’abonnement, et il peut être appliqué aux plans individuels ou aux plans familiaux.



Flexibits Premium comprend les applications Fantastical et Cardhop. L’abonnement prend en charge les applications sur macOS, iOS et iPadOS. Vous pouvez trouver plus d’informations sur notre offre exclusive dans cet article.

1Mot de passe

Dans notre deuxième logiciel exclusif de la saison, vous pouvez obtenez 50% de réduction sur votre première année de 1Password Families jusqu’au 31 décembre. Cette offre concerne uniquement le plan d’abonnement Familles et uniquement les nouveaux clients.



Pour l’utiliser, il vous suffit de créer un compte sur cette page de destination, aucun code promo n’est nécessaire pour la transaction. À la fin de votre première année de 1Password Families, elle sera renouvelée au prix régulier, ou vous pouvez annuler avant cette date.

Cette version de 1Password prend en charge cinq membres de la famille sur un nombre illimité d’appareils, des coffres partagés entre les membres, une sécurité avancée avec cryptage authentifié et des alertes pour les sites Web compromis et les mots de passe vulnérables. Il est disponible sur Mac, iOS, Windows, Android, Chrome OS et Linux.

Belkin

Chez Belkin, vous pouvez réduire de 15 % sur l’ensemble du site avec le code NY22 à la caisse. Belkin propose des accessoires tels que des haut-parleurs, des écouteurs, des chargeurs, des appareils compatibles MagSafe, des protecteurs d’écran et bien plus encore.

Pont

Brydge a ramené sa promotion Black Friday et Cyber ​​Monday pour la dernière semaine de 2021, offrant 20 pour cent de réduction Les claviers de tablette Brydge et les docks verticaux MacBook.



Les claviers Brydge en vente incluent ceux compatibles avec iPad Pro, iPad, iPad Air et iPad mini. Brydge vend également des claviers compatibles avec les tablettes Surface Pro.

Encas/Incipio

Incase propose 25 % de réduction sur tout le site maintenant jusqu’au 30 décembre. Incase vend une grande variété d’accessoires conçus pour les produits Apple, notamment de nouveaux étuis rigides texturés pour MacBook Pro, des étuis classiques pour MacBook Air, des étuis pour AirPods, des sacs à dos, etc.



Le site partenaire Incipio organise également une vente de fin d’année, donnant aux clients une chance de jusqu’à 30 % de réduction sur tout le site cette semaine. La vente d’Incipio est davantage axée sur les accessoires liés à l’iPhone, avec de nombreux étuis et protecteurs d’écran pour iPhone 13 disponibles à prix réduit.

Nomade

Nomade a 20% de réduction sur tout le site cette semaine avec le code TREATYOURSELF, valable uniquement sur les articles plein tarif en stock. Nomad vend une variété d’accessoires populaires, notamment des chargeurs sans fil, des chargeurs USB-C, des câbles, des chargeurs compatibles MagSafe, etc.

ZAGG

ZAGG organise un événement de fin d’année qui vous permet 35 % de réduction sur jusqu’à trois produits sur son site Internet. Cela exclut les articles qui sont déjà en promotion et la vente durera jusqu’au 4 janvier 2022.



Comme d’habitude, la vente de ZAGG comprend des produits ZAGG ainsi que ceux de Mophie et Halo. Ces événements de vente sont toujours un bon moment pour acheter les accessoires populaires de Mophie, comme sa collection de chargeurs « Snap+ » compatibles MagSafe.

Pad & Plume

Pad & Quill prend jusqu’à 60 pour cent de réduction sélectionner des accessoires lors de sa « Vente d’Entrepôt » de fin d’année. Cette vente a des quantités limitées et toutes les ventes sont finales. Vous pouvez économiser sur les bracelets en cuir Apple Watch, les étuis pour iPhone, les étuis pour iPad, les étuis pour MacBook et bien plus encore.

Douze Sud

Twelve South a ramené sa vente « Happy New Gear » de l’année dernière, offrant 20% de réduction sur tout le site jusqu’à la fin de l’année. Cette vente sera appliquée automatiquement à l’écran de paiement sur le site Web de Twelve South.



Twelve South vend de nombreux produits conçus sur mesure pour les produits Apple, tels que Curve Riser pour iMac, BookBook pour iPhone, AirSnap Pro pour AirPods Pro, chargeur sans fil PowerPic Mod pour iPhone et AirPods, et bien plus encore. Rendez-vous sur le site Web de Twelve South pour acheter la vente complète avant qu’elle ne se termine plus tard cette semaine.

B&H Photo – Économisez sur la technologie, l’équipement photographique et plus encore Best Buy – Économisez sur les téléviseurs, les tablettes, les jeux vidéo et plus encore Casely – Bénéficiez de 30 % de réduction sur tout le site avec le code CHEER JBL – Jusqu’à 50 % de réduction sur les haut-parleurs et les écouteurs Speck – Take 25 % de réduction sur tout le site

Tenez-vous au courant de toutes les meilleures remises de cette semaine sur les produits Apple et les accessoires associés dans notre tour d’horizon dédié aux offres Apple.