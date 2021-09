Offres du week-end Apple en Nouvelle-Zélande : obtenez des remises intéressantes sur les AirPods et les montres Apple

Il est généralement assez facile de trouver un détaillant offrant des rabais sur les AirPods Apple, qu’il s’agisse des AirPods de 2e génération ou des AirPods Pro plus convoités. Les trouver à 25% de réduction, cependant, n’est pas si habituel. Ainsi, lorsque vous repérez un rabais important comme celui-ci, vous le récupérez avant que l’offre ne disparaisse.

Le détaillant néo-zélandais PB Tech a réduit le prix des AirPod 2019 de 26% très généreux – c’est pour la version sans étui de chargement sans fil – ramenant le prix final à seulement 199 $ NZ. Vous préférez plutôt les AirPods Pro antibruit ? Ensuite, une remise de 25% vous permettra de débourser 329 $ NZ pour eux au lieu des 439 $ NZ habituels.

Cela semble tentant ? Cliquez ensuite sur l’un des boutons verts ci-dessous.

Apple AirPods Pro | 439 $ NZ 329 NZ$ chez PB Tech (économisez 110 $ NZ)

Les AirPods Pro sont livrés avec une bonne suppression du bruit, et la qualité sonore et l’ajustement sont meilleurs que les AirPods standard (également réduits ci-dessous). Ils constituent un choix particulièrement judicieux si vous êtes déjà un utilisateur d’iPhone, car ils se connecteront instantanément à votre téléphone, vous n’aurez donc pas à les coupler à chaque utilisation. Pour la livraison gratuite, utilisez le code SHIPPY21 à la caisse.Voir l’offre

Apple AirPods (2019) avec étui de chargement | 269 $ NZ 199 NZ$ chez PB Tech (économisez 70 $ NZ)

Les AirPods Apple de deuxième génération ne sont pas aussi bons que les AirPods Pro ci-dessus, mais ils sont certainement moins chers. PB Tech les a fait tomber à 199 $ NZ la pop, ce qui est le moins cher dont nous nous souvenons les avoir vus. Ils s’associeront rapidement avec d’autres produits Apple, mais ils manquent de fonctionnalités telles que la suppression du bruit et l’amélioration de la qualité sonore trouvées dans les AirPods Pro ci-dessus. Entrer le code SHIPPY21 pour la livraison gratuite.Voir l’offre

Alors que les écouteurs sont ceux avec les meilleures remises chez PB Tech, vous pouvez économiser un peu si vous convoitez les dernières montres Apple. L’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE sont toutes deux remises, bien que de 14 % et 8 % respectivement.

Cela peut sembler peu, mais ce n’est pas trop souvent que nous voyons les nouveaux wearables Apple à prix réduit. Et s’il est tentant d’attendre l’Apple Watch 7 pour voir ce que le géant de la technologie va offrir cette fois-ci, les produits Apple ne voient généralement pas de baisse de prix lorsque le modèle de nouvelle génération arrive. Alors profitez de ces remises si ces appareils portables vous aideront à garder votre parcours de remise en forme sur le droit chemin.

Apple Watch 6 | 699 NZ$ 599 NZ$ sur PB Tech (économisez 100 $ NZ)

La Watch 6 est la montre connectée de premier plan d’Apple. Le plus grand changement est l’ajout d’un moniteur d’oxygène dans le sang, qui est une autre arme dans l’arsenal de la santé qu’Apple est en train de construire. Il est accompagné d’un électrocardiogramme (ECG ou ECG), qui surveille les rythmes de votre cœur. Vous obtiendrez également un bel affichage permanent. Diverses couleurs sont désormais remises sur PB Tech, avec des prix commençant à 599 $ NZ (soit 14% de réduction). Utilisez le code SHIPPY21 pour obtenir la livraison gratuite.Voir l’offre

Apple Watch SE | 479 $ NZ 439 NZ$ sur PB Tech (économisez 40 $ NZ)

Si vous ne voulez pas dépenser autant pour une montre connectée Apple, l’Apple Watch SE est également remise, mais seulement de 40 $ NZ. Il manque le moniteur d’oxygène dans le sang et un ECG, ainsi qu’un affichage permanent, mais ces omissions ont contribué à réduire les coûts. Il semble cependant presque identique à la Watch 6 et dispose d’une large gamme de fonctionnalités de fitness, donc si vous n’êtes pas gêné par les cloches et les sifflets, c’est toujours un excellent choix. Une gamme de couleurs est maintenant en vente chez PB Tech, et vous pouvez obtenir la livraison gratuite avec le code SHIPPY21.Voir l’offre